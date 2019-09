『Fairy gone』プレミアム上映イベントレポ到着！　主題歌のノンクレジット映像も解禁

TVアニメ『Fairy gone フェアリーゴーン』の2クールの放送直前となる9月29日(日)、『Fairy gone フェアリーゴーン』プレミアム上映イベントが開催された。総勢6名のキャストと鈴木健一監督が2クール目についてたっぷり語ったこのイベントのオフィシャルレポートを紹介する。



『Fairy gone フェアリーゴーン』は、P.A.WORKS制作、鈴木健一監督によるTVアニメ。TOKYO MXほかにて、第1クールが2019年4月から6月まで放送された。第2クールは10月6日(日)より放送開始される。



第2クール放送直前の9月29日(日)、TOHOシネマズ日比谷にて『Fairy gone フェアリーゴーン』プレミアム上映イベントが開催。第2クール13~15話の先行上映が行われた後、マーリヤ・ノエル役の市ノ瀬加那さん、フリー・アンダーバー役の前野智昭さん、ヴェロニカ・ソーン役の福原綾香さん、ウルフラン・ロウ役の細谷佳正さん、クラーラ・キセナリア役の諏訪彩花さん、セルジュ・トーヴァ役の中島ヨシキさんら6名のキャストと鈴木健一監督が登壇したトークショーが行われた。



本編の上映が終了したばかりのまだ興奮冷めやらぬ会場へ、大きな拍手につつまれながら6名のキャストと鈴木監督が登壇。まずは今回が『Fairy gone フェアリーゴーン』のイベント初登壇となる鈴木監督とキャストたちによる2クール目についてのクロストークが繰り広げられた。マーリヤとヴェロニカ、フリーとウルフラン、セルジュとクラーラ、彼らの関係性が2クール目ではどうなっていくのか、冗談なども交えながら盛り上がる。



その後キャラや世界観を生かした妄想によるフェアリーゴーンスピンオフを考え実際にコミカライズしてパッケージへ収録してしまおうというバラエティコーナーも。様々なコンセプトが生み出されたが、この中から実際にコミカライズされるのは1つのみ。アニメ公式Twitterのアンケート機能を使用し、一位となったものがその1つに選ばれるそうなので、ぜひ面白そうと思うものへと投票しよう。



約1時間に及んだトークコーナーもあっという間で、最後には鈴木監督とキャスト陣からファンへのメッセージが送られた。



◆鈴木監督

「第2クールは24話まで続きます。第1クールから見直すと分かることもたくさんあると思いますので、末永く見ていただけると嬉しいです。」



◆中島さん

「フリーとマーリヤを中心にしながらも、その周りでは僕(セルジュ)とかクラーラとかチェイスとか、彼らにもゴタゴタが訪れます。命の応酬になっていきますが、全員の無事を祈って見守ってください。」



◆諏訪さん

「第2クール目は色んなことが動き出します。キャラクターの想いがぶつかる激しいシーンも入り混じっているので、それぞれの決着がどうなるのか、最後まで見逃さないで欲しいです。」



◆細谷さん

「戦いの中で傷つきながらも進んでいくフリーとマーリヤがどんな変化をしていくのか。第1クールを見直してから第2クールを見ていただくと、監督の言葉がより届きやすくなるのかなと思います。」



◆福原さん

「キャラクターの新たな関係性に気づいたり、彼らから受け取る感情も大きくなっていきます。個人的にはヴェロニカが幸せになれるのか気になるところですが、全員の幸せを祈りながらお付き合いいただければ。」



◆前野さん

「僕のなかにある正義・信念は、いただいた声援や手紙を力に変えて、ひとつひとつの現場で出していくこと。『Fairy gone フェアリーゴーン』はそれを実行できたといえる現場でした。ぜひ、皆さんの目で物語の終着を見届けてください。」



◆市ノ瀬さん

「(第2クールを演じ終えて)すごく感じたのは、キャラクターの生きる意味や生き方が心に刺さるな、ということです。後半に進むにつれて、バトルやキャラ同士のやり取りも濃くなっていきます。ぜひ『Fairy gone フェアリーゴーン』をお楽しみください。」



また同じく9月29日(日)に放送されたニコニコ生放送番組『妖精ゼミナール 略して ”よゼミ!”』第6回にて、(K)NoW_NAME による2クール目のオープニングテーマ『STILL STANDING』とエンディングテーマ『Stay Gold』のノンクレジット映像が解禁となり、あわせて10月16日(水)に発売となるCDのジャケット画像と各店舗特典も公開となった。2クール目を彩る音楽にも注目だ。



さらに、2クール目放送直前企画として『BD&DVD収録描き下ろしイラスト選抜Twitter人気投票』『ブックレット用スピンオフコミックTwitterアンケート』『イベント入場者特典生動画』『Twitterキャンペーン』などが行われるほか、2クール目に登場するキャラクターたちも続々公開に。これらのキャラクターたちも加わり、1クール目で散りばめられた謎を全て回収していく2クール目の展開からも目が離せない。



<スタッフ>

原作:Five fairy scholars

監督:鈴木健一

シリーズ構成・脚本:十文字青

キャラクター原案・妖精原案:中田春彌

キャラクターデザイン:清水貴子

アニメーション制作:P.A.WORKS



<キャスト>

マーリヤ・ノエル:市ノ瀬加那、フリー・アンダーバー:前野智昭、ヴェロニカ・ソーン:福原綾香、ウルフラン・ロウ:細谷佳正、クラーラ・キセナリア:諏訪彩花、セルジュ・トーヴァ:中島ヨシキ、ネイン・アウラー:園崎未恵、ダミアン・カルメ:子安武人、マルコ・ベルウッド:大塚芳忠、レイ・ドーン:津田英三、リリー・ハイネマン:種﨑敦美、ロバート・チェイス:沖野晃司、エレノア・ニード:小松未可子、オズ・メア:間宮康弘、グリフ・マーサー:津田健次郎、カイン・ディスタロル:麦人、アクセル・ラブー:川田紳司、”スウィーティー”ビター・スウィート:寿美菜子、パトリシア・パール:井口裕香、ジョナサン・パスピエール:興津和幸、ビーヴィー・リスカ―:江川央生、ソフィー:伊藤静、シュヴァルツ・ディーゼ:土師孝也、ジェット・グレイブ:東地宏樹、ユアン・ブリーズ:乃村健次、チマ:古賀葵、イージェイ・ダーヴェン・ソー:安元洋貴



