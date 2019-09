「活動が止まっていたからできた」vistlip復帰第1弾シングルに込めた想い

ロックバンド:MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」9月23日(月・祝)の放送では、5人組バンド・vistlipからヴォーカル智(とも)さん、ギター・海(うみ)さんが登場。復帰第1弾シングル「CRACK&MARBLE CITY」について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年9月23日(月・祝)放送より)

写真左から智さん、逹瑯、海さん

逹瑯:vistlip復帰第1弾シングル「CRACK&MARBLE CITY」が絶賛発売中です。一同:(拍手)逹瑯:今作はドラムTohyaの作曲なんですけども、作詞が智でですね。今回はどんな作品に仕上がりましたか?智:"活動が止まっていたからできたな"っていうのが実感としてあって。あと、原点回帰みたいなものがテーマとしてちょっとあって。vistlipを知ってる人からすると、曲調的には割となじみがある感じだけど、アレンジがいつもとちょっと違ったりとか。なんか新しいことできたかなっていう感じですね。逹瑯:そのアレンジとかは誰が主導でやるの?智:それぞれですかね。海:でも今回、智はけっこういろいろ言ってたね。智:遠くから見てる感じなんですよね、やっぱ音に関してっていうのは。作詞がメインなので、実はそのイメージがあったりするんですけど。逹瑯:逆にこうやって聴いていて歌詞のイメージが湧いてくると、こういう音が欲しくなったりとか。智:そうです。それでちょっと"どう?"って聞いてみたんですけど。逹瑯:「CRACK&MARBLE CITY」ってどこから出てくるの?智:まず"CRACK"の部分が、"ファンの心のヒビ""自分の体に入った傷"だったり。そういう意味合いで"CRACK"っていうものをつけて。それで、すごく複雑な感情が渦巻いていたので、それを"MARBLE"というふうに表現して。その2つからできた街で、"僕が1人でさまよっていたよ"みたいな意味合いを込めたタイトルですね。逹瑯:ファンの人もみんな不安だっただろうからね。智:そうですね。