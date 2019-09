プリズムの煌めきはいつも側に…『KING OF PRISM ナナイロノチカイのリング』！

タカラトミーアーツは、 劇場版&TVアニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』の最終話に登場するリングをモチーフにした『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- ナナイロノチカイのリング』(7777円+税)を自社通販サイト『e組(いーぐみ)』にて完全受注生産で発売する。予約受付は2019年10月1日(火)12:00から。



2016年に劇場オリジナル作品として公開され、異例の大ヒットを記録した劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』。見どころは、フィギュアスケート、歌、ダンス、そして心の飛躍を型破りなイマジネーションで表現した<プリズムジャンプ>を組み合わせた<プリズムショー>。そして、エンターテイメントショーに留まらない人間ドラマも魅力の所以だ。『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は、2019年4月から放送されたテレビアニメシリーズ。



『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』第12話、観客みんなの応援がシンたちエーデルローズの7人に届き、そのあとのプリズムジャンプで生まれたエンゲージリング。『ナナイロノチカイのリング』は、そのシーンをイメージして作られたオリジナルのリングだ。

『北斗七星』をモチーフに、7つの星を示す7つのストーンをあしらった華麗なデザインで、それぞれのストーンはエーデルローズ7人=『セプテントリオン』のスタァたちのイメージカラーに合わせ、最高級の輝きを誇る『スワロフスキー(R)・クリスタル』を使用している。リング本体は純度92.5%のシルバー(Silver925)にゴールドメッキ加工を施しており、リングのサイズは7号から13号まで4サイズを用意。



タカラトミーアーツが”ありがとう”と”好き”の気持ちを込めて贈る誓いのリング。”プリズムの煌めき”が、指元で密やかに7色の光を放つ。



『プリティーシリーズ』の聖地『プリズムストーン原宿』の2階にある『AMO CAFE原宿』にて現在開催中の『キングオブプリズム×プリズムストーンカフェ』では、本商品の展示とリングの試着を実施する予定だ。



(C) T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ /キングオブプリズムSSS製作委員会