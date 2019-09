ケモナーマスク・小西克幸がレスラーと歌う！　アニメ『旗揚！けものみち』PV初公開

2019年10月2日(水)よりAT-X、TOKYO MX他にて放送開始予定のTVアニメ『旗揚!けものみち』より、NoB with ケモナーマスク(CV:小西克幸)が歌うオープニング・テーマ『闘魂(ファイト)!ケモナーマスク』のPV Short ver.が日本コロムビアのYouTubeチャンネルにて公開された。



アニメ『旗揚げ!けものみち』は突如異世界に迷い込んだプロレスラー・ケモナーマスクが、動物たちを愛する心をもって数々の困難に立ち向かう、異世界ファンタジー。



同PVには、DDTプロレスリングのHARASHIMA選手とMAO選手も出演しており、歌唱シーンにあわせて迫力のあるプロレスシーンも収録されている。NoBの力強い歌声にケモナーマスク(CV:小西克幸)のセリフが入った楽曲にも是非注目したい。



【NoB with ケモナーマスク(CV:小西克幸)/『闘魂(ファイト)!ケモナーマスク』PV】







『闘魂(ファイト)!ケモナーマスク』は2019年10月23日(水)にシングルとしてPVやメイキング映像が収録されたDVD付の限定盤とCDのみの通常盤の2タイプにて発売。

この度、カップリング曲の情報やジャケット写真、NoBの新アー写、購入者特典情報なども明らになった。

カップリング曲には、作詞・作曲をNoBが、編曲をIMAJOが担当したKemoner Soul~Just like a Beast~が収録されている。

また、『闘魂(ファイト)!ケモナーマスク』はTVアニメ『旗揚!けものみち』の初回放送翌日の10月3日(木)より先行配信がスタートする。

▲メイン歌唱を担当するNoB





(C)2019 暁なつめ/まったくモー助/夢唄/KADOKAWA/けものみち製作委員会