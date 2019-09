SKE48が29日(日)、名古屋AICHI SKY EXPOで開催された「AICHI GIRL’S EXPO 2019」にフルメンバーで出演した。この日は9月末でSKE48卒業を発表している北川綾巴と後藤楽々が最後に立つ大きなステージでもあり、ファンからの注目も集まっていた(後藤楽々は30日にSKE48劇場で卒業公演に出演)。



SKE48の他にもTEAM SHACHI、dela、OS☆Uなど名古屋を拠点にするユニットが集まったこのイベント、まずはオープニング・アクトとしてSKE48の最新シングル「FRUSTRATION」選抜メンバーが登場した。



須田亜香里の「SKE48行くぞー!」のかけ声で代表曲を3曲続けてパフォーマンスし一気に会場を温める。大場美奈が「愛知でこんな女の子のアイドルばかり集まったフェスに出演するのは初めてじゃないですか?」と興奮気味に話し、この日のメンバーに入った高畑結希(※「高」は「はしごだか」が正式表記)は、「今日は選抜なので誰よりも輝けるように頑張ります!」と宣言。



続いて「FRUSTRATION」で初めて選抜メンバーに選ばれた4人(井上瑠夏、野島樺乃、松本慈子、浅井裕華)が、爽やかに「コスモスの記憶」を披露した。



「世界が泣いているなら」で圧倒的ナパフォーマンスを見せた高柳明音は、イベントの主催である中京テレビの「SAKAE TA☆RO」という番組でSKE48 2期生募集のオーディションを知ったとのことで、「中京テレビを見てなかったら私ここにいないんですよ。その番組でオーディションの映像が流れて高校にバレてしまったんです」と明かし、会場は笑いに包まれた。センター古畑奈和の「みなさん、たくさん声を出して私たちと一緒に盛り上がってください」という呼びかけで「FRUSTRATION」を、続けて「無意識の色」、ラストは「パレオはエメラルド」で観客を盛り上げ、会場を後にした。



イベント内で行われた「AICHI GIRL’S UNIT 歌唱王選手権」では各ユニットから代表が1名ずつワンコーラスを歌い、王座を競い合った。SKE48からは野島樺乃がJUJU「やさしさで溢れるように」を披露。会場の応援の後押しの中、見事愛知県のGIRL’Sユニット歌唱王に輝いた。野島は、「みなさんのおかげでとても気持ちよく歌うことができました。ありがとうございました」と感謝の気持ちを述べた。



ファイナル・アクトにはSKE48が今度は64名全員で登場。1stシングル「強き者よ」をフルメンバーで力強く、2ndシングル「青空片想い」は7期生以降加入のメンバーでキュートに、8thシングル「片想いFinally」はドラフト1期生までのメンバーで圧倒的パフォーマンスを見せつけた。



キャプテンの斉藤真木子が、1曲目「強き者よ」のMV撮影が会場隣のセントレア貨物地区で行われたと話し、「10年前からご縁があるということで、今日は10年経った私たちの成長をお届けできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします!」と挨拶。



MC後はチームSが「放課後レース」、チームKIIが「誰かの耳」、チームEが「オレトク」、研究生が「夢の階段を上れ!」を次々に披露し、9月末でSKE48を卒業する北川綾巴と後藤楽々が二人で、「約束よ」を歌った。



後藤は、「最後の2日間をライブ、(翌日の)劇場公演で締めくくれるのは嬉しい」と語り、北川綾巴が「今までたくさんの応援ありがとうございました。これからもSKE48をよろしくお願いします」と感謝の気持ちを述べた。北川と親しい井上瑠夏、松本慈子、後藤と親しい野島樺乃、太田彩夏、菅原茉椰と共に「夕陽を見ているか?」を、次にオールメンバーで「仲間の歌」を会場とシンガロングし、二人の卒業にエールを送った。



終盤では、最新シングル「FRUSTRATION」のカップリング曲を4曲連続で披露。「せ~ので言おうぜ!」を歌った、8期生の野村実代をセンターにした若手ユニット・カミングフレーバーはこの日が初お披露目となり、フレッシュな魅力をアピールした。



高柳明音から「私がSKE48に加入した約11年前はまだSKE48しか名古屋のアイドルはいませんでした。こうして愛知でたくさんのアイドルが生まれて、大きいライブができるのを嬉しく思います。それも皆さんが愛知のアイドルを愛してくれたからと思います。これからもよろしくという想いを込めて、この曲を聴いてください」と「1!2!3!4! ヨロシク!」と「SKE48」を続けて披露し、会場からは色とりどりのサイリウムと大きな声援が送られた。



最後には出演グループ全員がステージに登場。応援団の安田大サーカス クロちゃんがこのイベントを「1回じゃなくて何回も、10年20年やってほしいです」と話し、SKE48 斉藤真木子から「本日はたくさんの応援、本当にありがとうございます。愛する皆様に届きますように」とSKE48の楽曲「I love AICHI」を全員で歌唱し、イベントは賑やかに幕を閉じた。



このイベントの模様は、10月10日(木)25:09~中京テレビで放送予定。



▽公演概要

タイトル:AICHI GIRL’S EXPO 2019

開催日時:2019年9月29日(日)14:00 開演

会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

出演:SKE48、TEAM SHACHI、dela、OS☆U、名古屋CLEAR’S、小野小町、オンナノコズ

GUEST:AKB48チーム8 TOKONAME選抜

応援団:クロちゃん(安田大サーカス)



*SKE48出演メンバー

チームS:石黒友月、井上瑠夏、大谷悠妃、上村亜柚香、北川愛乃、北川綾巴、坂本真凛、杉山愛佳、仲村和泉、野島樺乃、野村実代、松本慈子、山内鈴蘭

チームKII:青木詩織、荒井優希、江籠裕奈、大芝りんか、太田彩夏、大場美奈、片岡成美、北野瑠華、白井琴望、惣田紗莉渚、高柳明音、竹内彩姫、中野愛理、日高優月、古畑奈和、水野愛理

チームE:相川暖花、浅井裕華、井田玲音名、鎌田菜月、熊崎晴香、倉島杏実、後藤楽々、斉藤真木子、佐藤佳穂、末永桜花、菅原茉椰、須田亜香里、高畑結希(※「高」は「はしごだか」が正式表記)、谷真理佳、西満里奈、野々垣美希、平田詩奈、深井ねがい、福士奈央

研究生:青海ひな乃、赤堀君江、荒野姫楓、池田楓、石川花音、入内嶋涼、大橋真子、岡本彩夏、川嶋美晴、白井友紀乃、鈴木愛菜、鈴木恋奈、竹内ななみ、田辺美月、中坂美祐、平野百菜、藤本冬香



セットリスト

<OPENING ACT>

- overture

M. 1 恋を語る詩人になれなくて

M. 2 Stand by you

M. 3 チャイムはLOVE SONG

M. 4 コスモスの記憶 井上、野島、松本、浅井

M. 5 世界が泣いてるなら 野村、荒井、高柳、日高、古畑、熊崎、佐藤、井上、野島、松本、浅井

M. 6 ごめんね、SUMMER 江籠、大場、惣田、鎌田、末永、高畑、須田

M. 7 FRUSTRATION

M. 8 無意識の色

M. 9 パレオはエメラルド



<FINAL ACT>

- overture

M. 1 強き者よ

M. 2 青空片想い 7期、ドラフト2期、8期、ドラフト3期、9期

M. 3 片想いFinally 2期、移籍組、5期、6期、ドラフト1期

M. 4 放課後レース チームS

M. 5 誰かの耳 チームKII

M. 6 オレトク チームE

M. 7 夢の階段を上れ! 研究生(9期)

M. 8 約束よ 北川綾、後藤

M. 9 夕陽を見ているか? 井上、北川綾、野島、松本、太田、惣田、後藤、菅原

M.10 仲間の歌

M.11 ゲームしませんか? 坂本、野島、松本、青木、荒井、江籠、太田、大場、白井琴、高柳、竹内、日高、鎌田、熊崎、後藤、菅原(Passion For You選抜)

M.12 せ~ので言おうぜ! 大谷、野村、中野、西、平田、青海、赤堀、鈴木愛、田辺(カミングフレーバー)

M.13 人生の無駄遣い 石黒、北川愛、仲村、山内、大芝、太田、北野、相川、後藤、高畑、野々垣、福士(紅組)

M.14 あの日のSecret base 上村、北川綾、坂本、杉山、青木、片岡、白井琴、水野、井田、倉島、斉藤、谷、深井(白組)

M.15 1!2!3!4! ヨロシク!

M.16 SKE48