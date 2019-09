Superfly、3年半ぶりとなるアリーナツアーが開幕

Superflyが、実に3年半ぶりとなるアリーナツアー「Superfly Arena Tour ”0”」をスタート。9月28日・29日の2日間にわたって大阪城ホールで行われた大阪公演では、約2万人の観客を動員した。



本ツアーは、来年1月15日にリリースが決定している6枚目のオリジナルアルバム『0』(ゼロ)と同タイトルを冠しており、アルバムに収録される新曲が一足早くライブで体感できるものとなっている。大阪城ホールでのライブ自体も3年半ぶりとあって、オーディエンスも大きな歓声や拍手でSuperflyを迎え、MCで越智志帆は「3年半ぶりの大阪城ホール公演という感じもなく、つい1週間前に会ったような不思議な感じ」と感慨深げに語っていた。





大阪城ホールで開催された「Superfly Arena Tour 2019 ”0”」の模様(Photo by 渡邉一生)



新旧織り交ぜた楽曲が上質な演奏と演出で次々と披露されていく中、本日スタートしたNHK連続テレビ小説『スカーレット』の主題歌である「フレア」が披露されると、会場の盛り上がりは最高潮に。このアリーナツアーは12月8日の福岡ファイナルまで全国各地で開催されるほか、各会場ではアルバム『0』の予約も実施中。ツアー会場限定の予約特典も用意されているので、詳しくはオフィシャルサイトをチェックしてほしい。





<リリース情報>



Superfly

6th ALBUM『0』(ゼロ)

発売日:2020年1月15日

予約受付中

https://superfly.lnk.to/0_albumPu



=収録楽曲(順不同)=

・フレア (NHK連続テレビ小説「スカーレット」主題歌)

作詞・作曲:越智志帆

・Fall (TBS系 金曜ドラマ「あなたには帰る家がある」主題歌)

作詞・作曲:越智志帆

・Gifts (NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部課題曲)

作詞:越智志帆 作曲:越智志帆、蔦谷好位置

・Ambitious (TBS系火曜ドラマ「わたし、定時で帰ります。」主題歌)

作詞:越智志帆、jam 作曲:越智志帆

他、全収録曲は後日発表



--リリース形態--

*通常盤 CD WPCL-13150 ¥3,000(+税)

*初回限定盤A (アリーナツアー映像盤)

CD+DVD WPZL-31695/6 ¥4,200 / CD+Blu-ray WPZL-31697/8 ¥5,200(+税)



■ 初回特典DVD/Blu-ray収録内容

Superfly Arena Tour 2019 ”0” ライブ映像10曲予定(収録曲後日発表)

*初回限定盤B (夏フェス映像+MV集盤)

CD+DVD WPZL-31699/700 ¥4,500 / CD+Blu-ray WPZL-31701/2 ¥5,500(+税)



■ 初回特典DVD/Blu-ray収録内容



■ FM802 30PARTY MEET THE WORLD BEAT 2019ライブ映像(2019.7.21)

+ ■ Music Video集 (全17曲予定)

(・Starting Over ・Always ・Bi-Li-Li Emotion ・Live ・愛をからだに吹き込んで ・White Light

・On Your Side ・Beautiful ・黒い雫 ・Good-bye ・心の鎧 ・愛に抱かれて ・Bloom ・Fall ・Gifts ・Ambitious

・フレア)