ザスパクサツ群馬はアスルクラロ沼津を下し7連勝を達成

　明治安田生命J3リーグ第24節が28日から29日にかけて各地で行われた。

　首位を走るザスパクサツ群馬はホームでアスルクラロ沼津と対戦。終盤に1点を返されたが、2－1で勝利を収めた。群馬はリーグ戦7連勝を飾り、首位を守った。

　ギラヴァンツ北九州はSC相模原のホームに乗り込んだ。先制を許したものの、前半のうちに勝ち越しに成功し、最終的に3－1で相模原を下した。北九州はアウェイで貴重な勝ち点3をもぎ取り、2位に浮上した。

　今節の結果と順位表は以下の通り。

■J3第24節
藤枝MYFC　2－1　ガンバ大阪U－23
ザスパクサツ群馬　2－1　アスルクラロ沼津
ヴァンラーレ八戸　1－0　FC東京U－23
福島ユナイテッドFC　2－1　いわてグルージャ盛岡
カマタマーレ讃岐　2－2　ロアッソ熊本
カターレ富山　5－0　ガイナーレ鳥取
ブラウブリッツ秋田　2－0　Y.S.C.C.横浜
SC相模原　1－3　ギラヴァンツ北九州
セレッソ大阪U－23　0－1　AC長野パルセイロ

■J3順位表
1位 群馬（勝点47／得失点差＋22）
2位 北九州（勝点46／得失点差＋16）
3位 藤枝（勝点45／得失点差＋10）
4位 熊本（勝点45／得失点差＋8）
5位 富山（勝点38／得失点差＋14）
6位 鳥取（勝点35／得失点差－8）
7位 秋田（勝点34／得失点差＋7）
8位 福島（勝点33／得失点差－7）
9位 C大23（勝点33／得失点差－9）
10位 八戸（勝点32／得失点差＋4）
11位 沼津（勝点32／得失点0）
12位 讃岐（勝点30／得失点差－9）
13位 G大23（勝点29／得失点差＋10）
14位 長野（勝点28／得失点差－6）
15位 相模原（勝点26／得失点差－10）
16位 YS横浜（勝点24／得失点差－12）
17位 岩手（勝点24／得失点差－15）
18位 F東23（勝点19／得失点差－15）

■J3第25節（10月5日、6日）
▼5日
12：00　岩手　vs　八戸
13：00　YS横浜　vs　福島
14：00　群馬　vs　藤枝

▼6日
13：00　相模原　vs　沼津
13：00　長野　vs　秋田
13：00　讃岐　vs　鳥取
14：00　北九州　vs　C大23
14：00　G大23　vs　富山
14：00　F東23　vs　熊本