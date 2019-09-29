明治安田生命J3リーグ第24節が28日から29日にかけて各地で行われた。
首位を走るザスパクサツ群馬はホームでアスルクラロ沼津と対戦。終盤に1点を返されたが、2－1で勝利を収めた。群馬はリーグ戦7連勝を飾り、首位を守った。
ギラヴァンツ北九州はSC相模原のホームに乗り込んだ。先制を許したものの、前半のうちに勝ち越しに成功し、最終的に3－1で相模原を下した。北九州はアウェイで貴重な勝ち点3をもぎ取り、2位に浮上した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第24節
藤枝MYFC 2－1 ガンバ大阪U－23
ザスパクサツ群馬 2－1 アスルクラロ沼津
ヴァンラーレ八戸 1－0 FC東京U－23
福島ユナイテッドFC 2－1 いわてグルージャ盛岡
カマタマーレ讃岐 2－2 ロアッソ熊本
カターレ富山 5－0 ガイナーレ鳥取
ブラウブリッツ秋田 2－0 Y.S.C.C.横浜
SC相模原 1－3 ギラヴァンツ北九州
セレッソ大阪U－23 0－1 AC長野パルセイロ
■J3順位表
1位 群馬（勝点47／得失点差＋22）
2位 北九州（勝点46／得失点差＋16）
3位 藤枝（勝点45／得失点差＋10）
4位 熊本（勝点45／得失点差＋8）
5位 富山（勝点38／得失点差＋14）
6位 鳥取（勝点35／得失点差－8）
7位 秋田（勝点34／得失点差＋7）
8位 福島（勝点33／得失点差－7）
9位 C大23（勝点33／得失点差－9）
10位 八戸（勝点32／得失点差＋4）
11位 沼津（勝点32／得失点0）
12位 讃岐（勝点30／得失点差－9）
13位 G大23（勝点29／得失点差＋10）
14位 長野（勝点28／得失点差－6）
15位 相模原（勝点26／得失点差－10）
16位 YS横浜（勝点24／得失点差－12）
17位 岩手（勝点24／得失点差－15）
18位 F東23（勝点19／得失点差－15）
■J3第25節（10月5日、6日）
▼5日
12：00 岩手 vs 八戸
13：00 YS横浜 vs 福島
14：00 群馬 vs 藤枝
▼6日
13：00 相模原 vs 沼津
13：00 長野 vs 秋田
13：00 讃岐 vs 鳥取
14：00 北九州 vs C大23
14：00 G大23 vs 富山
14：00 F東23 vs 熊本