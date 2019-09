スタークローラー、アロウが共同監督を務めた「No More Pennies」のMV公開

LAの4人組ロック・バンド=スタークローラーが、10月11日にリリースする2ndアルバム『Devour You』より「No More Pennies」のミュージックビデオを公開した。



「No More Pennies」はカントリー色を帯びたアルバムの目玉曲であり、ヴォーカルのアロウ・デ・ワイルドとジョナサン・キングが監督を務めたMVでは、より繊細で大人になったバンドの姿が初めて披露されている。アロウからのコメントは以下。



「ギルバート・トレホが16ミリカメラで撮影した、私たちのツアー映像や、去年地元にいる私たちの映像を素材として制作を始めたの。ジョナサンと一緒に映像を編集していたんだけど、私たちがロサンゼルス周辺で映っている映像の多くに惹かれていることに気づいた。そこで車に飛び乗り、ロサンゼルス中でビデオパフォーマンスを撮影して、私たちがみんな地元に戻ってきた時の感じを捉えようとしたの。友達みんなが来てくれたわ – ギルバート、アニー・ハーディ(ジャイアント・ドラッグ)、メアリー・ジェームズ、叔父のジミー、そしてジョナサンのチワワのアース・エンジェル。曲のドリーミーな感じを捉えた映像になったと思う」

- アロウ・デ・ワイルド







また、今作のリリースに先駆けて、10月4日には先行試聴会の開催も決定。参加費は無料となり、来場者には先着でプレゼントも用意されるとのことなので、一足早く『Devour You』の全貌を味わってみてはいかがだろうか。





<イベント情報>



STARCRAWLER『Devour You』先行試聴会



日程:2019年10月4日(金)

会場:OATH

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目6-5 地下1階 東静ビル

時間:OPEN19:30 / START 20:00

料金:入場無料(Welcome Drink、先着プレゼントあり)

*定員に達し次第、入場を締め切らせていただく場合がございます。



<リリース情報>







Starcrawler

『Devour You』

発売日:2019年10月11日(金)

レーベル:ROUGH TRADE / BEAT RECORDS

国内盤CD RT0074CDJP ¥2,200+tax

国内盤特典: ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

1. Lizzy

2. Bet My Brains

3. Home Alone

4. No More Pennies

5. You Dig Yours

6. Toy Teenager

7. Hollywood Ending

8. She Gets Around

9. I Dont Need You

10. Rich Taste

11. Born Asleep

12. Tank Top

13. Call Me A Baby

14. Pet Sematary *Bonus Track for Japan



<来日公演情報>



STARCRAWLER JAPAN TOUR 2019

Support Act : TBC

OPEN 18:00 / START 19:00

料金:前売¥6,000(スタンディング・税込・ドリンク代別途)

※チケット整理番号付き※未就学児童入場不可



東京:2019.12.04(WED) 恵比寿LIQUIDROOM

大阪:2019.12.05(THU) 梅田BANANA HALL

名古屋:2019.12.06(FRI) 名古屋CLUB QUATTRO