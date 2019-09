韓国5⼈組ボーイズグループCIX、日本盤1st EPジャケット写真＆アーティスト写真公開

韓国で人気の5⼈組ボーイズグループCIXが、10月23日に発売される日本盤1st EPのジャケット写真とアーティスト写真を公開した。



7月23日に1st EP ALBUM「HELLO ChapterⅠ. Hello, Stranger」をリリースし韓国デビュー、ソウルでのデビュー・ショーケースは30秒でチケットが完売したという、期待の超大型新人ボーイズグループ・CIX(シーアイエックス)。初回限定盤は白を基調とした美しい衣装に身を包んだメンバーが、新しい世界に臨む強い意志が感じられるジャケットとなっており、通常盤は対照的にカジュアルなミックススタイルの衣装で、ビビッドな差し色が効いたジャケットに仕上がっている。



韓国盤に収録の5曲に加え、日本盤にはデビュー曲「Movie Star」の日本語ヴァージョン、そして日本語歌唱による新曲「My New World」の2曲をボーナストラックとして世界初収録。また、通常盤、初回限定盤では、撮り下ろしの写真をふんだんに使用。韓国盤とはテイストの異なるデザインやスタイルを楽しめる。一方、FC盤は、韓国盤のパッケージに、レアな写真を使用したアクリルコースター2枚セットと、ポストカード5枚組が付いた豪華盤。



11月にはデビューから約5ヶ月ぶりの韓国でのカムバックも予定されている。





<商品情報>



CIX

日本1st EP『HELLO ChapterⅠ. Hello, Stranger』







発売日:2019年10月23日(水)

通常盤:2500円(税抜)フォトカード(5種からランダム1種)※初回生産分のみ

初回限定版:3000円(税抜)フォトブック(写真集+歌詞対訳※全56ページ)・フォトカード(5種からランダム1種)

FC限定版:3000円(税抜)・ボーナストラック2曲を収録(「Movie Star -Japanese ver.-」、新曲「My New World」)・ポストカード5枚組・歌詞対訳・アクリルコースター2枚組



=収録曲= ※全形態共通



1. What You Wanted

2. Movie Star

3. Like It That Way

4. Imagine

5. The One

6*. Movie Star -Japanese ver. - ※デビュー曲「Movie Star」の日本語ヴァージョン

7*. My New World ※新曲



*はボーナストラック





<イベント情報>



CIX

JAPAN DEBUT SHOWCASE 「Complete In X」



東京公演

2019年11⽉10⽇(⽇)東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋⾕公会堂)

時間:

1部 OPEN/START: 12:30/13:30

2部 OPEN/START: 16:30/17:30



大阪公演

2019年11⽉17⽇(⽇)⼤阪 Zepp Namba

時間:

1部:OPEN/START: 12:30/13:30

2部:OPEN/START: 16:30/17:30



※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。





CIX Japan Official Website/Fanclub:https://cix-official.jp