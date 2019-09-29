韓国5⼈組ボーイズグループCIX、日本盤1st EPジャケット写真＆アーティスト写真公開

韓国で人気の5⼈組ボーイズグループCIXが、10月23日に発売される日本盤1st EPのジャケット写真とアーティスト写真を公開した。



7月23日に1st EP ALBUM「HELLO ChapterⅠ. Hello, Stranger」をリリースし韓国デビュー、ソウルでのデビュー･ショーケースは30秒でチケットが完売したという、期待の超大型新人ボーイズグループ・CIX（シーアイエックス）。初回限定盤は白を基調とした美しい衣装に身を包んだメンバーが、新しい世界に臨む強い意志が感じられるジャケットとなっており、通常盤は対照的にカジュアルなミックススタイルの衣装で、ビビッドな差し色が効いたジャケットに仕上がっている。



韓国盤に収録の5曲に加え、日本盤にはデビュー曲「Movie Star」の日本語ヴァージョン、そして日本語歌唱による新曲「My New World」の2曲をボーナストラックとして世界初収録。また、通常盤、初回限定盤では、撮り下ろしの写真をふんだんに使用。韓国盤とはテイストの異なるデザインやスタイルを楽しめる。一方、FC盤は、韓国盤のパッケージに、レアな写真を使用したアクリルコースター2枚セットと、ポストカード5枚組が付いた豪華盤。



11月にはデビューから約5ヶ月ぶりの韓国でのカムバックも予定されている。





＜商品情報＞



CIX

日本1st EP『HELLO ChapterⅠ. Hello, Stranger』







発売日：2019年10月23日（水）

通常盤：2500円（税抜）フォトカード（5種からランダム1種）※初回生産分のみ

初回限定版：3000円（税抜）フォトブック（写真集＋歌詞対訳※全56ページ）・フォトカード（5種からランダム1種）

FC限定版：3000円（税抜）・ボーナストラック2曲を収録（「Movie Star -Japanese ver.-」、新曲「My New World」）・ポストカード5枚組・歌詞対訳・アクリルコースター2枚組



＝収録曲＝ ※全形態共通



1. What You Wanted

2. Movie Star

3. Like It That Way

4. Imagine

5. The One

6*. Movie Star -Japanese ver. - ※デビュー曲「Movie Star」の日本語ヴァージョン

7*. My New World ※新曲



*はボーナストラック





＜イベント情報＞



CIX

JAPAN DEBUT SHOWCASE 「Complete In X」



東京公演

2019年11⽉10⽇（⽇）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋⾕公会堂)

時間：

1部 OPEN/START: 12:30/13:30

2部 OPEN/START: 16:30/17:30



大阪公演

2019年11⽉17⽇（⽇）⼤阪 Zepp Namba

時間：

1部：OPEN/START: 12:30/13:30

2部：OPEN/START: 16:30/17:30



※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。





CIX Japan Official Website/Fanclub：https://cix-official.jp