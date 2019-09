『ぼく勉！』音楽ユニット『Study』リリースイベント開催決定！

TVアニメ『ぼくたちは勉強ができない!』から生まれた音楽ユニット『Study』が10月30日に発売する2ndシングル『Can now, Can now』のリリースイベントが決定。イベントは11月10日(日)開催で、第一部はStudyトーク&ミニライブ、第二部はニコ生特番ready STUDY go! 公開放送観覧となる。



10月5日から放送となるTVアニメ『ぼくたちは勉強ができない!』(原作:筒井大志(集英社『週刊少年ジャンプ』連載 ※原作コミックシリーズ累計300万部突破)から生まれ、2ndLIVE『ready STUDY 5!!!!!』の開催が決定している『Study』は、白石晴香・富田美憂・鈴代紗弓・Lynn・朝日奈丸佳ら5名から成るユニット。



11月10日開催のイベントには、10月30日に発売する2ndシングル『Can now, Can now』を対象店舗にて内金予約で応募可能。第1部はStudyトーク&ミニライブ、第2部はニコ生特番ready STUDY go! 公開放送観覧となる。それぞれ対象法人が異なり、第1部の対象店舗は全国のアニメイト、第2部は全国のゲーマーズ(※立川店ODAIBAオンラインショップ除く)、ANIPLEX+(オンライン)となっている。応募は10月20日(日)まで。



また、Study2ndLIVEのチケット超先行受付は9月29日(日)までとなっているのでこちらもお見逃しなく。



(C)筒井大志/集英社・ぼくたちは勉強ができない製作委員会