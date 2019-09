嵐、SMAP、キンプリ…みんなが好きな「ジャニーズアイドル」1位は…？

眞鍋かをりがパーソナリティをつとめ、リスナーと一緒にテーマに沿った独自の音楽チャートを作り、今みんなが聴きたい曲をシェアしていくTOKYO FMの番組「KOSÉ Your Songs Best10」。今回の放送では、「好きなジャニーズアイドルBEST10」をお届けしました。第10位は、山下智久さん。NEWSの元メンバーで2011年10月からソロで活動しています。ジャニーズ事務所に所属するタレントで初めて公式Instagramを開設したことでも話題になりました。第9位は、Kis-My-Ft2(キスマイフットツー)。結成からデビューまで6年かかった7人組グループ“キスマイ”。眞鍋は、彼らのデビュー当時にロケで何度も一緒になったと振り返り、「本当に礼儀正しくてガッツのある、気持ちのいい若者だと思いました」と語りました。第8位は、Hey! Say! JUMP(ヘイ セイ ジャンプ)。メンバー全員が平成生まれのグループとして、2007年9月に誕生しました。第7位は、KinKi Kids(キンキ キッズ)。デビュー曲「硝子の少年」は作詞・松本隆さん、作曲・山下達郎さんという豪華布陣で制作されました。デビューからの「シングル1位獲得連続年数」(1997年度~2019年度)を40作品連続で更新しています。第6位は、SixTONES(ストーンズ)。ジャニーズJr.内の6人組男性アイドルグループで、俳優・京本政樹さんの息子・京本大我さんも所属。デビュー前ではあるものの、すでにテレビなどで活躍中しています。第5位は、NEWS(ニュース)。2004年にメジャーデビューした4人組グループです。リスナーからは、「中学生のころからNEWSを応援し始めて、もう10年ほどになります。いつだって“最高”を届けてくれるNEWSから常に目が離せず、これからもずっと応援したいと思わせてくれるジャニーズアイドルです」とのメッセージが寄せられました。第4位は、SexyZone(セクシー ゾーン)。2011年に結成し、グループ名のタイトル曲「Sexy Zone」でデビュー。最年長メンバーとして活躍している中島健人さんについて、眞鍋は「王子様キャラが定着していますよね」とコメントしていました。第3位は、“キンプリ”ことKing & Prince(キング アンド プリンス)。2015年のデビュー当時から、“メンバー6人の顔面偏差値が高い”と話題になりました。第2位は、長きにわたり国民的グループとして活躍しつつも、2016年に惜しまれつつ解散したSMAP(スマップ)。シングル「夜空ノムコウ」「らいおんハート」がミリオンセラーを、「世界に一つだけ花」はトリプルミリオンを記録。シングル&アルバムの総売上枚数は3,720万枚(※2018年時点)という偉大な記録を残している彼らですが、それ以上に幅広く活躍し、既存のアイドル像を変えたグループとして今なおその存在は色褪せることがありません。第1位は、嵐。2020年12月31日をもって活動休止することを発表しています。先日、11月9日(土)におこなわれる「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」で“奉祝ライブ”をおこなうことが発表されました。眞鍋は「間違いなく1つの時代をつくったグループですね」とコメントしました。また、番組ではキレイになるヒントがいっぱいのコーナー「KOSÉ Beauty Tag」もオンエア。番組と連動した動画も公開されているので、ぜひチェックしてみてください!<番組概要>番組名:KOSÉ Your Songs Best10放送日時:毎週日曜11:00~11:30パーソナリティ:眞鍋かをり番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/best/番組公式Twitter:@songsbest10ハッシュタグ:#kose#songsbest10