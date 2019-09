髙橋ひかる 退任するあしざわ教頭へ「あんたが大将」

女優の髙橋ひかるがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日をもって担任した番組パーソナリティのあしざわ教頭に向けて、感謝と門出を祝う気持ちを込めて選曲しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」9月26日(木)放送分)ひかる:9月26日をもって、あしざわ教頭がSCHOOL OF LOCK! を退任されます。最初にお話を聞いたときは、めっちゃびっくりしました。学校でも先生が退任されるときって、自分たちが先に卒業すると思ってるからすごい寂しくて実感がわかなくて、すごく虚無感というか……。でも門出は新しいことの始まりだと思うので、これからのあしざわ教頭の新しい出会いであったりを、音楽で応援したいと思います!◆スピッツ「空も飛べるはず」ひかる:『君と出会った奇跡が この胸にあふれてる』から、『きっと今は自由に空も飛べるはず』っていう。教頭と初めてお会いしたのは、2018年の未確認フェスティバルの記者会見だったんですけど……、すごい初めて会った感じがしなくて。ラジオで声を聞いていたっていうのもあったとは思うんですけど、本当にみんなの教頭先生だしお兄さんだなって思ったんです。教頭先生であり我らのお父さんって感じ。なんかあったかく包み込んでくださる感じというか……。会見前に私がすごく緊張をしていてガッチガチだったんだけど、そこで教頭が声をかけてくださって。「緊張しなくていいよー」とか「らしくいればいい」とか……。さりげない気遣いがさすがだなあって思ったし、本番はそのおかげで噛まずに自分らしくいれたので感謝だなーって思います。ありがとうございました。◆乃木坂46「夜明けまで強がらなくてもいい」ひかる:この曲を選んだ理由は……、私が卒業式とかの誰かと別れるときって笑えるんですよ。すごい笑顔でいられるんです。でも別れた後とか一人になったときとか夜とかに、すごい悲しくなって涙が出てきたりとか……。何とも言えない虚無感が湧き上がってくるなぁって思って。人が一番弱くなるときって、寝る前とかに一人で振り返る瞬間かなぁって思ったので。教頭はそういう風になってないと思いますけど……強がらなくてもいいんですよ! 教頭! 泣いてもいいんですよ!◆海援隊「あんたが大将」ひかる:まぁ、意外かなぁとは思うんですけど(笑)。やっぱり最後は明るく「あんたが大将」! 教頭が大将ですよ! いつまでも、かっこいい教頭でいてください!ひかる:今夜は教頭に曲をお届けできるということで、3曲選ばせてもらったんですけど……伝わったかな? 昨日の夜から“何言おう、何言おう”と思っていたんです。こういうスピーチとか、人に手紙書くとか、改まったものがすごく苦手で緊張しているんですけど……。でも気持ちが少しでも伝われば嬉しいです!放送中にこのメッセージを聞いていたあしざわ教頭は、「ありがとうございます。引き続き、お互いが『あんたが大将』と言い合えるような関係でいられたらと思います」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/