IZ*ONEライブレポート「WIZ*ONEの皆さんの愛情があるから、私たちも輝けます」

2019年9月25日(水)、埼玉県・さいたまスーパーアリーナにて、日本人3人と韓国人9人から成るグループIZ*ONEによる1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPANのツアーファイナル公演が開催された。当日は16000人もの観客が訪れ、今回のジャパンツアーでは累計5万人を動員した今回のツアー。また、この日はIZ*ONEのJAPAN 3rdシングル『Vampire』の発売日でもあり、当日は会場内外ともに大きな熱気に包まれた。



会場が完全に暗転すると、各メンバーの紹介ムービーが流れる。WIZ*ONE(IZ*ONEのファンの総称)が如何に今日を待ち望んでいたのかが表されたような悲鳴にも似た歓声が上がる。青いビームで照らされたメインステージで「Hey.Bae. Like it」のイントロが流れ始めると、階段を登って各メンバーが順番に登場し、バックに映る色とりどりの花よりも魅力的なパフォーマンスがステージで繰り広げられる。ピンクの衣装を身に纏ったメンバーは、コミカルな映像に合わせて陽気に歌うポップな曲「O My!」、愛嬌全開のダンスでファンシーな雰囲気を醸し出す「We Together(IZ*ONE ver.)」とIZ*ONEの魅力を会場に見せつけていく。同曲では、ステージの花道には炎も上がり、一層会場のボルテージに火がついていった。







「こんにちは埼玉―!!」のカン・へウォンの一声でMCへ。宮脇咲良から「16000人ものWIZ*ONEが集まってくれましたー!」と叫ぶと、会場からは16000人分の歓声が上がった。各々の自己紹介の中では当日の意気込みを語るとともに、言葉を噛んでしまうメンバーの可愛らしさに笑顔が溢れる場面も。アン・ユジンとチェ・イェナは、オープニング3曲に込められたストーリーを大きなハートのポーズ付きで説明し、本田仁美からは改めて日本語で「コンサートツアー中ひまわりのようにIZ*ONEだけを見つめてくれて、Oh!私のWIZ*ONE!これからもお互いを大切にずっと仲良くしようね!」というファンへの温かいメッセージが伝えられた。







「いつもは誰かにヒントを出してもらってるんですけど、今日は最後なので全員で次の曲のヒントを皆で出したいと思います!」と宮脇咲良が言うと、IZ*ONE全員で可愛らしい猫の手ポーズを作った。普段は宮脇咲良・キム・ミンジュ、チェ・イェナ、チョ・ユリ、矢吹奈子の5人で披露されるユニット曲「猫になりたい」、本田仁美, ウォニョン, アン・ユジン、クォン・ウンビ、カン・ヘウォン、チェヨン、チェウォンの7人で披露される「ご機嫌サヨナラ」を全員で披露するという貴重な場面も見られた。続けてアップテンポで爽快感のある「Airplane」をアリーナのセンターステージに移動して披露。サビは会場も一緒に歌って16000人との一体感を生み出し、銀紙のテープも打ち出されるなど大きく盛り上がった。







ここで映像コーナーへ。たくさんの花でピアノを弾くキム・ミンジュとそれを囲む他のメンバーの可憐な映像が流れ、弾き始めるタイミングで映像終了。すると、ステージ上で純白の衣装に着替えたメンバーが現れる。キム・ミンジュがピアノを弾き、IZ*ONEが生まれたキッカケのオーディション番組『PRODUCE48』の最終回でも披露された「夢を見ている間」、アリーナのセンターステージで会場180度全体へ届けるように歌った「Really Like You」と、2曲続けてバラード曲を披露。感情を込めて真っ直ぐと歌い上げるIZ*ONEのメンバーの姿が印象的であった。





その後のMCでは、自分の好きなIZ*ONEの楽曲のダンスの振り付けをそれぞれ披露し、キュートとセクシーなダンスを見せて会場を沸かせた。その後、カン・へウォンが当日発売の日本3枚目のシングル『Vampire』について「日本の3枚目のシングルですが初心を忘れず頑張っていきます」と話すと、宮脇咲良が「私たちが初めて会ったあの時、WIZ*ONEの皆も覚えていますか? それでは、ワクワクしていたあの時に戻ってみましょうか!」「タイムマシーン、出発!」という掛け声とともにIZ*ONE誕生のきっかけとなった『PRODUCE48』の思い出の楽曲たちをメドレー形式でパフォーマンス。「To reach You」、「Rollin Rollin」、「I AM」、「NEKKOYA (PICK ME)」を披露していく中で、デビューから1年弱の間に、練習生から日韓を股にかけて活躍するIZ*ONEとして、大きく成長した姿を見せてくれた。







その後は、まだ音源化されていない本ツアーのために用意されたパート曲のコーナーへ。黄色と黒の衣装にチェンジし、チャン・ウォニョン、チェ・イェナ、矢吹奈子、本田仁美、アン・ユジン、キム・チェウォンの6人によるキュートな楽曲「So Curious」、宮脇咲良、キム・ミンジュ、クォン・ウンビ、イ・チェヨン、チョ・ユリ、カン・ヘウォンによるクールで力強いダンスが魅力的なラテン調の楽曲「Ayayaya」という対照的な魅力を体現した。







ここでMCへ。「So Curious」の〈Im so courious about you〉というフレーズの振り付けを全員でやり、1番可愛い人がカメラに抜かれるゲームを行い、イ・チェヨンが映るも、本田仁美が「まあ皆可愛いということで」とまとめ、笑いが起こる場面も。続けて銀のメタリックな衣装に黒のタイトスカートに衣装チェンジをして、間奏の床に座って行うダンスがセクシーでダンサブルな日本デビュー曲「好きと言わせたい」、『PRODUCE48』時代の課題曲「好きになっちゃうだろう?IZ*ONE ver」を披露した。







吸血鬼(メンバー)がIZ*ONEに扮しているという設定のビデオドラマが流れると、紫のドレスに身を包んで大人の雰囲気なメンバーが登場。クールなダンスが特徴的な楽曲「Highlight」、吸血鬼の好きな血の赤と真っ赤な薔薇に照らされたステージで韓国でのデビュー曲「La Vie en Rose」を披露、更にイントロのクォン・ウンビのフレーズと切り込んで入ってくるラップの度に大きく盛り上がる「Rumor」を披露した。







今回のツアーを通しての感謝をメンバーからWIZ*ONEに伝え、「以上、IZ*ONEでした! ありがとうございました!」と全員で挨拶をすると、暗転したステージの両端に立った本田仁美とチェ・イェナのダンスから始まるライブオリジナルアレンジの「Violeta」へ。再び、会場が暗転し、「Vampire」のMVが流れ終わると、金と黒の衣装に身を包んだメンバーが現れ、当日発売の新曲「Vampire」をツアー最終日にしてライブ初披露。会場は当日最高潮の盛り上がりを見せたところで本編は幕を下ろした。







本編終了後、メンバー1人1人が手紙を読み上げるビデオが流れると、再びステージに現れたIZ*ONEは、アンコール1曲目のバラード曲「Memory」を歌い上げる。彼女らのデビューアルバムに収録されているこの曲は、夢を追いかけてオーディションをくぐり抜けたIZ*ONEメンバーの気持ちを表しており、メンバーにとってもWIZ*ONEにとっても思い入れのある楽曲で、会場も感動的な雰囲気に染まった。



その後、改めてメンバー1人1人から、関係者やスタッフ、両親や仲間、そして何より会場のWIZ*ONEへと、時には涙を見せながら感動的なメッセージが30分以上に渡って伝えられた。特に、宮脇咲良のメッセージの中では、「私が一番お世話になっている、一番尊敬する先輩が会場に来ています。私がここに立っていられるのは、いつも背中を見せて色々なことを教えてくれたからです」と涙ながらに伝えた。また、チェウォンの口からは、最新シングル『Vampire』がオリコンデイリーチャート1位を獲得したことも発表されて、会場から祝福の歓声が上がった。







そして、最後はゴンドラに乗ってアリーナを回りながら「年下Boyfriend」、「Up」を続けて披露。会場のWIZ*ONEに少しでも近づこう、1人でも多くのWIZ*ONEを目に焼き付けようと感謝を伝えようとする姿があった。最後はアリーナステージとメインステージの両方で、メンバー全員で手を繋いでお辞儀をしてライブは幕を下ろした。



延べ人数50000人を動員したIZ*ONE初の日本コンサートツアーは、今回で大団円を迎えた。デビューしてから1年弱という短い期間で、大きな成長を見せたIZ*ONE。デビュー以来進んできた輝かしい道を、限られた活動期間の中でどこまで進んでいけるのか。今後もますます目が離せない。





IZ*ONE

1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN

2019年9月25日(水) さいたまスーパーアリーナ



=セットリスト=



1. Hey. Bae. Like it.

2. O My! We

3. Together(IZ*ONE Ver.)

4. 猫になりたい

5. ご機嫌サヨナラ

6. Airplane

7. 夢を見ている間(IZ*ONE Ver.)

8. Really Like You

9. Colors

10. To reach You

11. Rollin Rollin

12. IAM

13. NEKKOYA (PICK ME)

14. So Curious

15. Ayayaya

16. 好きと言わせたい

17. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

18. Highlight

19.La Vie en Rose

20. Rumor

21. Violeta

22. Vampire



E1. Memory

E2. 年下Boyfriend

E3. Up





<リリース情報>



IZ*ONE

日本3rdシングル「Vampire」

発売中

【通常盤】

Type A(CD+DVD)/ 1600円(税抜)

Type B(CD+DVD)/ 1600円(税抜)

通常盤初回プレス分限定封入特典

・生写真1枚(全12種類の中からランダム封入)

・「スペシャルトークショーご招待」「ユニットハイタッチ会」「全員サイン会」応募シート(詳細は、後日発表)



【WIZ*ONE盤】

※IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SHOP限定商品

WIZ*ONE盤(CDのみ)/1000円(税抜)

「個別ハイタッチ会」「個別メッセージカードお渡し会」対象商品

・生写真1枚(全12種類の中からランダム)



【メンバーソロジャケット盤】

全12種(CDのみ)/ 1000円(税抜)

・生写真1枚(ソロジャケットと同じメンバーの生写真)

※メンバーソロジャケット盤には「個別ハイタッチ会」「個別メッセージカードお渡し会」「個別サイン会」のイベント特典はございませんので、あらかじめご了承ください。



【CD-BOX盤】(13CD)

(WIZ*ONE盤+メンバーソロジャケット盤 計13枚セット商品三方背CD-BOX付) / 13000円(税抜)

※生写真は「WIZ*ONE盤」と「WIZ*ONE盤(メンバーソロジャケットver)」で絵柄が違います。

※「WIZ*ONE盤CD-BOX」の生写真は「WIZ*ONE盤」と絵柄が共通になります。



IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SITE:https://www.izone-official.com/