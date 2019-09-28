TVアニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation season 2」の第2弾キービジュアルが公開された。

キービジュアルはグラン、ルリア、ビィといったおなじみのキャラクターたちを軸に構成。また本作のエンディングテーマが、上白石萌歌による音楽プロジェクト・adieuの「蒼」に決定した。

「GRANBLUE FANTASY The Animation season 2」は10月4日より順次放送。Blu-ray / DVDは全7巻構成で、12月13日発売の第1巻を皮切りに毎月リリースされていく。

TVアニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation season 2」

放送・配信情報

TOKYO MX：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～

とちぎテレビ：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～

群馬テレビ：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～

BS11：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～

MBS：2019年10月12日（土）より、毎週土曜27:38～

※MBSの第2話は10月14日（月）27:25～放送、第3話以降は他局と同週放送

AT-X：2019年10月5日（土）より、毎週土曜21:00～ ※リピート放送あり



AbemaTV：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～

スタッフ

原作：Cygames

監督：梅本唯

シリーズ構成：吉村清子

キャラクターデザイン：崔ふみひで

アニメーション制作：MAPPA

キャスト

グラン：小野友樹

ルリア：東山奈央

ビィ：釘宮理恵

カタリナ：沢城みゆき

ラカム：平田広明

イオ：田村ゆかり

オイゲン：藤原啓治

ロゼッタ：田中理恵

シェロカルテ：加藤英美里

ヴィーラ：今井麻美

フェリ：米澤円

ノア：石川界人

(c)GRANBLUE FANTASY The Animation Project