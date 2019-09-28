TVアニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation season 2」の第2弾キービジュアルが公開された。
キービジュアルはグラン、ルリア、ビィといったおなじみのキャラクターたちを軸に構成。また本作のエンディングテーマが、上白石萌歌による音楽プロジェクト・adieuの「蒼」に決定した。
「GRANBLUE FANTASY The Animation season 2」は10月4日より順次放送。Blu-ray / DVDは全7巻構成で、12月13日発売の第1巻を皮切りに毎月リリースされていく。
TVアニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation season 2」
放送・配信情報
TOKYO MX：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～
とちぎテレビ：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～
群馬テレビ：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～
BS11：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～
MBS：2019年10月12日（土）より、毎週土曜27:38～
※MBSの第2話は10月14日（月）27:25～放送、第3話以降は他局と同週放送
AT-X：2019年10月5日（土）より、毎週土曜21:00～ ※リピート放送あり
AbemaTV：2019年10月4日（金）より、毎週金曜24:00～
スタッフ
原作：Cygames
監督：梅本唯
シリーズ構成：吉村清子
キャラクターデザイン：崔ふみひで
アニメーション制作：MAPPA
キャスト
グラン：小野友樹
ルリア：東山奈央
ビィ：釘宮理恵
カタリナ：沢城みゆき
ラカム：平田広明
イオ：田村ゆかり
オイゲン：藤原啓治
ロゼッタ：田中理恵
シェロカルテ：加藤英美里
ヴィーラ：今井麻美
フェリ：米澤円
ノア：石川界人
(c)GRANBLUE FANTASY The Animation Project