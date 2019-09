Vシネクスト『仮面ライダーグリス』完成記念特番でカシラ＝武田航平と三羽ガラスが珍道中！

『仮面ライダービルド』シリーズの最終章となるVシネクスト『ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリス』。その完成の感謝を込めて、グリス(武田航平)と三羽ガラス(赤羽:栄信、青羽:芹澤興人、黄羽:吉村卓也)が集結したオリジナル特番『カシラ&三羽ガラス 感謝の西都遠征』が、東映特撮ファンクラブ(TTFC)で独占配信される。





カシラ&三羽ガラス=北都4人衆が活躍するVシネクスト『ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリス』は、ファンだけでなく北都4人衆にとっても待望の作品。その喜びと感謝を込めて制作されたオリジナル特番『カシラ&三羽ガラス 感謝の西都遠征』では、北都4人衆が広島や淡路島を訪れる。ファンとの交流やグルメレポート、ドッキリ作戦、清掃活動への参加、小学校訪問、旅を締めくくる罰ゲーム、さらに「猿渡ファームミーティング」と題したコーナーではTVシリーズなどの思い出を語り尽くす、バカでマジな北都4人衆がその魅力満載で巻き起こす爆笑の珍道中だ。

▲左から吉村卓也(黄羽 役)、栄信(赤羽 役)、武田航平(猿渡一海/仮面ライダーグリス役)、芹澤興人(青羽 役)

▲小学校を訪問。左端は、南あわじ署阿那賀駐在所勤務の武田翔平巡査部長。なんと武田航平のお兄さん!





東映特撮ファンクラブ独占配信

カシラ&三羽ガラス 感謝の西都遠征

【出演】武田航平、栄信、芹澤興人、吉村卓也

【配信スタート日時】

前編:2019年9月28日(土)12:00

後編:2019年10月5日(土)12:00

※東映特撮ファンクラブ会員は配信後いつでも見放題



Vシネクスト『ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリス』(東映ビデオ)のBlu-ray、DVDは2019年11月27日発売。また、9月28日(土)から11月13日(水)まで、東映特撮ファンクラブ他にて希望小売価格1600円(税込)にて特別配信も実施。



(C)2019 石森プロ・ADK・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映