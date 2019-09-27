『ガルパン 最終章』4D版の上映記念舞台挨拶が開催決定！　来場者特典の配布も

10月11日（金）より劇場上映を迎える、『最終章』第1話と第2話をつなげて4D化した『ガールズ＆パンツァー 最終章 4D ～第1話＋第2話～』。10月12日（土）に、上映記念舞台挨拶が実施されることが決定した。舞台挨拶に登壇するのは、マリー役：原由実、安藤役：津田美波、押田役：安済知佳、西絹代役：瀬戸麻沙美、福田役：大空直美（ユナイテッド・シネマ豊洲のみ）。

また、10月11日（金）より、来場者特典として「ダブル生コマフィルム」を配布することも決定した。





■舞台挨拶詳細■

【実施日】2019年10月12日（土）

【実施劇場】

●ユナイテッド・シネマ豊洲 ※4DX上映

【実施時間】9：00の回上映終了後【Pコード：550-504】

【登壇者（予定）】原由実(マリー役)、津田美波(安藤役)、安済知佳(押田役)、瀬戸麻沙美(西絹代役)、大空直美(福田役)

●TOHOシネマズ 六本木ヒルズ ※MX4D上映

【実施時間】11：30の回上映終了後【Pコード：550-505】

【登壇者（予定）】原由実(マリー役)、津田美波(安藤役)、安済知佳(押田役)、瀬戸麻沙美(西絹代役)

●イオンシネマシアタス調布 ※4DX上映

【実施時間】13：20の回上映終了後【Pコード：550-506】

【登壇者（予定）】原由実(マリー役)、津田美波(安藤役)、安済知佳(押田役)、瀬戸麻沙美(西絹代役)

※登壇者は予告なく変更となる場合があります。



【チケット料金】3300円（税込）均一 ※4D追加料金込み

【チケット販売】「チケットぴあ」にて販売

※チケットは、すべて「チケットぴあ」にて、お一人様2枚までとさせていただきます。

【販売スケジュール】

◆一般発売 10月5日（土）AM10：00～

・インターネット購入：http://w.pia.jp/t/girls-und-panzer/ ※PC・モバイル共通

・電話予約：0570-02-9999

※インターネット、電話での受付のみとなります。店頭での販売はございません。



【注意事項】

※ユナイテッド・シネマ豊洲/イオンシネマシアタス調布での上映は4DX上映、TOHOシネマズ 六本木ヒルズでの上映はMX4D上映となります。

各劇場における4D上映に関する注意事項をすべてご確認いただいた上で、チケットをご購入ください。

■ユナイテッド・シネマ豊洲 http://www.unitedcinemas.jp/4dx/

■TOHOシネマズ 六本木ヒルズ https://www.tohotheater.jp/service/mx4d/

■イオンシネマシアタス調布 https://www.aeoncinema.com/4dx/

※内容はすべて予定です。登壇者及び内容は、予告なしに変更される場合があります。





◆来場者特典は「ダブル生コマフィルム」！



10月11日（金）より各劇場にて、来場者特典として「ダブル生コマフィルム」を配布！

※特典は予告なく変更になる可能性があります。

※1つの袋に生コマフィルムが2つ入っている仕様となります。

※ランダム配布のため絵柄は選べません。また交換等はできません。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

●『ガールズ＆パンツァー 最終章 4D ～第1話＋第2話～』

＜スタッフ＞

監督：水島 努／脚本：吉田玲子／キャラクター原案：島田フミカネ／キャラクターデザイン・総作画監督：杉本 功／考証・スーパーバイザー：鈴木貴昭

キャラクター原案協力：野上武志／ミリタリーワークス：伊藤岳史／プロップデザイン：竹上貴雄、小倉典子、牧内ももこ、鈴木勘太／3D監督：柳野啓一郎

モデリング原案：原田敬至、Arkpilot／3DCGI：STUDIOカチューシャ、グラフィニカ／色彩設計：原田幸子／美術監督：平柳 悟／撮影監督：関谷能弘、

棚田耕平／編集：吉武将人／音響監督：岩浪美和／音響効果：小山恭正／録音調整：山口貴之／音楽：浜口史郎／アニメーション制作：アクタス

製作：ガールズ＆パンツァー 最終章 製作委員会／配給：ショウゲート

＜キャスト＞

西住みほ：渕上 舞／武部沙織：茅野愛衣／五十鈴 華：尾崎真実／秋山優花里：中上育実／冷泉麻子：井口裕香／角谷 杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子／河嶋 桃：植田佳奈／磯辺典子：菊地美香／近藤妙子：吉岡麻耶／河西 忍：桐村まり／佐々木あけび：中村 桜

カエサル：仙台エリ／エルヴィン：森谷里美／左衛門佐：井上優佳／おりょう：大橋歩夕／澤 梓：竹内仁美／山郷あゆみ：中里 望

阪口桂利奈：多田このみ／宇津木優季：山岡ゆり／大野あや：秋奈／園みどり子：井澤詩織／ナカジマ：山本希望／ねこにゃー：葉山いくみ

蝶野亜美：椎名へきる／マリー：原 由実／安藤：津田美波／押田：安済知佳／西 絹代：瀬戸麻沙美／福田：大空直美／玉田：米澤 円／細見：七瀬亜深 他



＜上映日＞2019年10月11日（金）～

＜上映館＞MX4D：20館、4DX：59館

＜上映分数＞本編98分



上映劇場は公式サイトの劇場情報ページでチェック！ http://girls-und-panzer-finale.jp/theater/



(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt