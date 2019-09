ギタリストで音楽プロデューサーの佐藤タイジさんが、9月28、29日に中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市)で開催する野外音楽フェスティバル「中津川 THE SOLAR BUDOKAN」のダイジェスト版が、WOWOWと歌謡ポップスチャンネルで放送されることが9月27日、分かった。

「THE SOLAR BUDOKAN」は、2012年に佐藤さんが企画発案し、WOWOW主催で日本武道館(東京都千代田区)で開催。その翌年から会場を岐阜県の中津川公園内特設ステージに移し、 「中津川 THE SOLAR BUDOKAN」として開催された。太陽光から生まれた電気でロックコンサートを行うというコンセプトに共感するアーティストが集結し、フェス化してから7回目を迎える。

出演者は、シアターブルック、ACIDMAN、木村カエラさん、THE BACK HORN、サンボマスター、ストレイテナー、田島貴男(ORIGINAL LOVE)さん、Charさん、10-FEET、Dragon Ash、never young beach、一青窈さん、ヤバイTシャツ屋さんら。

WOWOWでは、フェスの模様を1時間にまとめた「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2019 ダイジェスト」を12月に放送予定。それに先駆け、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、メインとなったREVOLUTIONステージの映像の先行配信が予定されている。

歌謡ポップスチャンネルでは、「LIVE from 中津川 THE SOLAR BUDOKAN」と題し、フェスの模様をACIDMAN、 THE BACK HORN、 Charさん、 一青窈さんの4組に厳選してアーティスト別に特集。2020年1~2月に、1時間番組を4回にわたって放送する予定。