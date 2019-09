「SOL」あしざわ教頭退任 生徒への“最後のメッセージ”

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」9月26日(木)の放送テーマは、「あしざわ教頭と掲示板逆電」。この日の生放送をもって退任するパーソナリティのあしざわ教頭が、とーやま校長とともに番組の掲示板に投稿したリスナーに電話をかけ、声を聴きました。あしざわ教頭の最後のメッセージとともに紹介します。とーやま校長:あしざわ教頭、本日、2019年9月26日(木)をもって、この「SCHOOL OF LOCK!」を退任! 教頭は今の気持ち、どうなの?あしざわ教頭:あの……全然寝られなかった(笑)。とーやま校長:え!? そんなタイプじゃないじゃん!あしざわ教頭:なんかね、どうしていいかわからなくて。“何を言うんだろう?”とか自分でいろいろ考えちゃって。昨日の夜から、ずっとソワソワしてしまってですね……。寝たは寝たけどすぐ起きちゃうし、今日の朝も飯食ってるときに奥さんが「ずーっとボーッとしてるけどどうしたの?」みたいな(笑)。「なんかブツブツ言ってない?」とか言われて、何かたぶん俺ちょっと変なんだと思う(笑)。とーやま校長:……帰る?あしざわ教頭:帰んないよ!とーやま校長:今日はどんな2時間で行く?あしざわ教頭:あの……笑っていたいですよ。とにかく、みんなと笑っていたい。あんまり、しんみりっていうよりはね。そっちのほうが俺らしいから。とーやま校長:確かに! そしたらいこうか!!とーやま校長:教頭に対する思いだったり、感謝の気持ちとかある?リスナー:はい。中学1年生の後半に、学校に通えなくなってしまったんです。中3まで通えなかったのに、学校に行くきっかけを作ってくれたのが教頭でした。あしざわ教頭:マジか……。学校に通えなくなった理由は聞いてもいい?リスナー:はい。友達とか周りの人との関係に疲れちゃって、学校に行くのが面倒くさいというか、行きたくないというか……。あしざわ教頭:糸が切れちゃったんだ。とーやま校長:そんななかでも、教頭から何かきっかけを貰ったってこと? どんなタイミングで、どんなことがあったの?リスナー:応援部ですね。とーやま校長:金曜日に放送している応援部。あしざわ顧問!あしざわ教頭:そのときに何があったの?リスナー:応援部で教頭先生の同年代への応援を聞いて、それを自分のもののように心にしまっていました。勇気をもらって、それで挑戦してみようという気持ちになりました。あしざわ教頭:そうか……受け取ってくれていたんだね。リスナー:はい。それで、中3の頭から学校に行ってみたんです。あしざわ教頭:おお! 行ったんだ!リスナー:そしたら、意外とみんな受け入れてくれて。“行っちゃえば楽しいじゃん”って気持ちになったんです。それからどんどん通えるようになりました。あしざわ教頭:そうか~……。変わったんだね。リスナー:はい。あしざわ教頭:毎回言うことなんだけど、みんなが“教頭のおかげです”とか“顧問のおかげです”とか言ってくれるんだけどさ。行ったオマエがすごいっていうか、オマエが変えたんだよ。今後もいろんな人から勇気をもらうタイミングがあると思うけど、結局、変えるのは自分だし、オマエが今後もすごい力を発揮し続けるんだと思うよ。リスナー:ありがとうございます。あしざわ教頭:頭のなかで考えちゃうと“嫌なこといっぱいあるな”って思うけど、実際に話しかけたら大したことないとか、そういうことはたくさんあるよ。今後も、しんどいときこそ、そんな気持ちでやっていってよ。リスナー:はい。ありがとうございます。とーやま校長:今の高校生活はどうなの?リスナー:今はすっごい楽しいです!あしざわ教頭:最近は何が最高なの?リスナー:特に部活ですかね。あしざわ教頭:何部?リスナー:サッカーです。あしざわ教頭:いいじゃん! 楽しいこと尽くしじゃん!リスナー:本当にありがたいです!あしざわ教頭:彼女とかいるのか?リスナー:いや……そんな(笑)。これからです。あしざわ教頭:これからってことは、好きな人がいるんだな?リスナー:まぁ……まぁ……(笑)。あしざわ教頭:いいじゃん。そうなったら楽しむしかないよな! 俺も今日で卒業しちゃうけど、お互い笑っていようぜ! 楽しいことを想像して、俺のアホみてーな笑顔を思い出して(笑)、2人して笑っていたいね。リスナー:はい。あしざわ教頭:うん。ありがとう!とーやま校長:残すところ……あと7分くらい。ラストの日の黒板は、教頭に授けたい!あしざわ教頭:何にしようかな……。はい!あしざわ教頭:何を言おうか考えたんだけど、やっぱりねぇ上手く言えないんですよ、僕。昔からそう。来てから5年経ったけど、全く上手く言えないのよ。だけど上手く言えないなりに、ここまでやってきて、校長先生にも本当に“ありがとうございます”ですし、生徒のみんなにも“ありがとう”と感謝の気持ちもあるけど……今日は思ったことを垂れ流すので、それぞれが受け取ってほしいと思います。まず、こんなに薄っぺらい教頭先生に付き合ってくれてマジでありがとう、みんな。これを聴いている……寝っ転がって“いいことねぇな~”ってヤツもいるよな。ソイツも、たぶんいいことあるよ。絶対あるよ、その後。それは明日かもしれない。そして勉強が進まねぇ、今日ダメだなっていうヤツも、あと2個くらいは単語覚えようぜ! そんなんでいいと思うよ。家族とうまくいってねぇってヤツもいるよな。そういうヤツは、まずは挨拶だけでもしてみようか。この話を聞いたあとに、軽く会話とかしてみようか。死にてぇなってヤツもいるかもしれない。ソイツも、あの……もうちょっと待ってみようか。楽しいこと、まだあると思うんだよな。好きな子ができるかもしれないし。あの~……俺はさ、いつも転んじゃってうまいこと言えないのよ。でもこの薄っぺらい男の世にも薄っぺらい一言で、ちょっとでも元気になってほしいというのがありまして……あの~俺は今からものすごく薄っぺらいことを言うけど、それでなんか元気になるんじゃないかな~と思って、全力でいかせてもらいます!みんな、今、大変なこといっぱいあると思うけど<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/