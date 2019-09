乃木坂46・山下美月＆=LOVE・齊藤なぎさが表紙、『OVERTURE』最新号なか見せ【画像21点】

本日27日(金)に発売となったアイドル×ファッションカルチャーマガジン『OVERTURE』(オーバーチュア)020号。ENTAME nextではその中身を画像つきで紹介する。



[表紙&巻頭]山下美月(乃木坂46)

初の表紙&巻頭を飾ってくれたのは乃木坂46、山下美月。12ページにわたるグラビアと、活動休止から全国ツアーでの復帰、四期生やキャプテン卒業への想い、そしてこれからのことまでありのままに語ったインタビューも掲載。



[特集1]乃木坂46

すべてが無価値・仮象ということを前向きに考え、一瞬一瞬を一所懸命生きるという強さのニヒリズムを表現した松村沙友理&田村真佑によるグラビア。また、星野みなみ&掛橋沙耶香のグラビアは、透明感がありながら、どこかファニーなイメージの2人を描き出す。個人掘り下げ連載には、寺田蘭世が登場。



◆松村沙友理&田村真佑/グラビア





◆星野みなみ&掛橋沙耶香/グラビア





◆寺田蘭世/特集



[特集2]欅坂46

アウトドア好きの守屋茜が最新アウトドアスタイルに身を包み魅せる新感覚グラビア。そして二期生特集では、武元唯衣、田村保乃、松田里奈がそれぞれのキーワードについて語るインタビューに加え、原田葵が語る二期生、そして二期生全員成分表などさまざまな角度から加入1周年を迎えた二期生を紐解いていきます。



◆守屋茜/グラビア



[第2表紙]齊藤なぎさ(=LOVE)

ソロ初登場で第2表紙&グラビアで、強い女性像を表現してくれたのは、=LOVEの齊藤なぎさ。インタビューでは、2周年を迎える=LOVEから、ファッションのこだわりや漫画愛までを熱く語る。



◆朝長美桜(HKT48)/録音

80年代に流行った、電話をかけるとあらかじめ録音されたニュースやアイドルの声を聞くことができる“テレフォンサービス”がテーマ。当時の、“電話をかける”=“どこか別の世界に繋がる”というドキドキ体験を表現しました。



◆吉田爽葉香&有友緒心(さくら学院)

真っ白なハコの中で外の世界へと憧れ、もがきつつも美しく成長していく二人の少女。中等部3年の吉田爽葉香・有友緒心によるファッションストーリー。



◆愛来(アメフラっシ)&高井千帆(B.O.L.T)

STARDUST PLANETに所属する高井千帆と愛来がグループの垣根を超えて登場。緑の公園で遊ぶ、2人の“ある日”を切り取った、夢の共演グラビア。



◆田口愛佳&鈴木くるみ(AKB48)、石橋颯&工藤陽香(HKT48)/「We are the best buddies!」

AKB48グループといえば、いつの時代も名コンビが誕生し、その関係性の深さも魅力の1つ。今回はAKB48とHKT48から、次世代を担う噂のキラキラフレッシュなコンビを大紹介!







◆広瀬彩海&浜浦彩乃(こぶしファクトリー)/「ドカンとアルバム全曲解説!」

来たる10月2日に待望の2ndアルバムをリリースするこぶしファクトリー。5人体制になってから初ということもあり、メンバーの気合いも十分! そんな自信作のアルバムをメンバー自ら全曲解説しちゃいます。



◆譜久村聖・岡村ほまれ&北川莉央&山崎愛生(モーニング娘。’19)、竹内朱莉・橋迫鈴(アンジュルム)、金澤朋子・工藤由愛&松永里愛(Juice=Juice)/「ハロプロ解体新書」(※山崎の崎の右は「立」が正式表記)

この夏、ハロー!プロジェクトに新たに加わった個性あふれる6人。各グループに本格合流し、これからに希望しかない彼女たちはまだまだ謎に包まれた存在。ということで、そんな彼女たちのパーソナルに迫ります!



◆アップアップガールズ(2)/「アイドル正統派宣言」

8人体制となり、勢いに乗るアプガ(2)が「お気に入りの愛用品」「私服」「夏の思い出写真」を大公開。個性豊かなメンバーのキャラと、仲の良さがよく分かる特集!



[VOICE]スフィア

10周年イヤーのスフィアが初登場。デバイスを通してみる彼女たちをグラビアに落とし込みました。また、New Eraとの10周年記念コラボも発表。









◆原田珠々華「東京すずがたり」

シンガーソングライター原田珠々華がまだ見ぬ東京の形式を探す。無垢な彼女が東京の街々に触れ、何を想うのか。彼女の書き下ろしの詩とともに紹介していく。



◆上坂すみれ「服飾ペレストロイカ」

ロリータを愛する上坂すみれのファッション観に革命を起こせたら……という一方的な願望を込めた連載。第3回目のテーマは「KICKS」。



◆If she is wearing a New Era? にはさくら学院の有友緒心が登場



[ファッション]

えなこ、金子理江(LADY BABY)、藍染カレン&兎凪さやか(ZOC)

[新連載]

岸本ゆめの(つばきファクトリー)「&KISHIMOTO」

ゲスト:一岡伶奈(BEYOOOOONDS)



[連載]

渡辺美優紀/高田メタル(ELLEGARDEN)/さくら学院 職員室

(※高田の高は「はしごだか」が正式表記)



※左が表紙、右が裏表紙

▽OVERTURE No.020

発売日:2019年9月27日(金)

発行元:株式会社 徳間書店

定価:本体1,000円+税



