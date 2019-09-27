LDHの新ユニット・PSYCHIC FEVER（サイキックフィーバー）が10月よりフリーライブツアー「武者修行」を行う。
高橋剣（タカハシツルギ）、HANATAROU（ハナタロウ）、中西椋雅（ナカニシリョウガ）、渡邉廉（ワタナベレン）、JIMMY（ジミー）、小波津志（コハツココロ）、半田龍臣（ハンダリュウシン）、SAM（サム）、WEESA（イーサ）からなるPSYCHIC FEVERは、7月に千葉・幕張メッセで行われたGENERATIONS from EXILE TRIBEら“Jr. EXILE世代”によるイベント「BATTLE OF TOKYO」でお披露目された新ユニット。10月5日の千葉・モラージュ柏公演を皮切りにスタートする「武者修行」では、全国のショッピングモールなどでライブパフォーマンスを披露する。開場時間などの詳細は決定次第順次発表される。なお現時点では15箇所30公演の実施がアナウンスされており、今後もスケジュールは追加されていく予定。
PSYCHIC FEVER 武者修行
2019年10月5日（土）千葉県 モラージュ柏 モラージュ広場
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月6日（日）茨城県 イオンモール土浦 専門店街 1F はなび広場
［1回目］START 15:00
［2回目］START 14:30
［2回目］START 17:00
2019年10月7日（月）宮城県 イオンモール名取 専門店街 1F あおばコート
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月8日（火）岩手県 イオンモール盛岡 専門店街 1F イーハトーブ広場
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月10日（木）北海道 ウイングベイ小樽 5番街 1F ネイチャーチャンバー
START 16:00
2019年10月11日（金）秋田県 イオンモール秋田 セントラルコート
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月12日（土）青森県 ヒロロ 4F 特設会場
［1回目］START 12:00
［2回目］START 15:30
2019年10月14日（月・祝）山形県 イオンモール天童 2F イオンホール
［1回目］START 13:00
［2回目］START 16:00
2019年10月15日（火）福島県 イオンモール郡山 イベント広場
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月16日（水）新潟県 リバーサイド千秋 リバーサイドコート
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月17日（木）群馬県 イオンモール高崎 専門店街 1F セントラルコート
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月18日（金）栃木県 イオンモール佐野新都市 1F セントラルコート
［1回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月19日（土）埼玉県 アリオ上尾 屋外イベントコート
［1回目］START 12:00
［2回目］START 15:00
［2回目］START 18:00
2019年10月20日（日）神奈川県 ららぽーと湘南平塚 空の広場
［1回目］START 12:00
［2回目］START 16:00
2019年10月21日（月）静岡県 サンストリート浜北 2F イベントスペース
START 14:00
※高橋剣の「高」ははしご高が正式表記。