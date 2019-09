AKB48全国ツアー千葉公演詳報、岡田奈々が「推しメン獲得ランキング」1位でセンターに【画像12点】

AKB48が26日(木)、千葉県松戸市の森のホール21大ホールにて「AKB48全国ツアー2019」の千葉追加公演を開催した。





7月7日(日)のNHK大阪ホールを皮切りに開始した約4年ぶりのAKB48全国ツアー。この日の公演は、ウォーターサーバー、アクアクララのキャンペーンとして行われる追加公演であり、関東では初となるツアー選抜メンバーでの公演となった。



「真夏のSounds good!」からスタートしたコンサートは、いきなりの8曲連続披露で、メンバーもファンも会場全体が一体となり盛り上がりを見せる。続いてツアーならでのユニットコーナーや、メンバー同士で普段気になっていても言えないことを暴露するぶっちゃけトークなどのMCでも会場を沸かせる。



ここでこの公演のメインイベント「推しメン獲得ランキング」の結果発表が行われた。これは、アクアクララキャンペーンに参加したファンからの投票で決まるランキングで、1位になったメンバーは、コンサートのセンターを務めることができる。



見事1位を獲得したのは岡田奈々。岡田は、「一生懸命センター務めさせていただきます。ありがとうございます!」と語り、「365日の紙飛行機」「ヘビーローテーション」の2曲をセンターで堂々とパフォーマンスした。



アンコール後、最後の挨拶は千葉県出身の込山榛香。「ツアー選抜での全国ツアーは次の北海道が千秋楽なので、楽しいばかりがAKB、楽しい時間は本当にすぐなんだなと思って寂しいところ、こうやってアクアクララさん、そして応援してくださるファンの皆さんのおかげで、今こうして千葉公演ができているので、みなさんに感謝して、そして楽しい時間をこれからも皆さんと過ごしていきたいと思います! 本日はありがとうございました」とコンサートを締めくくった。



また、この日は、会場である千葉県に大きな被害をもたらした台風15号の被災者に向けた募金の呼びかけも行われた。27日(金)に同会場にて行われるチームB、チーム4での全国ツアーコンサートでも同様にメンバーによる募金活動が行われ、集まった募金は日本赤十字社を通して、全額被災者に届けられる。



▽AKB48全国ツアー2019〜サプライズでしあわせお届け!

AKB48×アクアクララ〜コンサート〜 千葉公演

日時:9月26 日(木)[開演]19:00

会場:森のホール21大ホール

出演:西川怜・向井地美音・横山由依・込山榛香・武藤十夢・岩立沙穂・柏木由紀・久保怜音・福岡聖菜・岡田奈々・村山彩希・山内瑞葵・坂口渚沙・岡部麟・小栗有以・倉野尾成美

来場者数:1,800 人



▽セットリスト

overture

1 真夏の Sounds good ! ALL

2 Everyday、カチューシャ ALL

3 君だけにChu ! Chu ! Chu ! ALL

4 そばかすのキス ALL

5 ただいま恋愛中 ALL

6 彼女になれますか? ALL

7 2人乗りの自転車 ALL

8 RUN RUN RUN ALL

9 ペディキュアday 小栗、込山、向井地

10 Stargazer -2012 Here I am cuz of U- Yuka Masuda from DiVA 村山

11 この世界が雪の中に埋もれる前に 横山、倉野尾、福岡、久保

12 カッコ悪いI love you! 柏木、西川、坂口

13 TWO ROSES 武藤十、岩立

14 クサイモノだらけ 岡田、岡部、山内

15 365日の紙飛行機 ALL

16 ヘビーローテーション ALL

17 ギンガムチェック ALL

18 僕のYELL ALL

19 ひこうき雲 ALL

20 ファンレター ALL

21 言い訳Maybe ALL

22 希望的リフレイン ALL

23 大声ダイヤモンド ALL

24 サステナブル ALL

~アンコール~

EN1 AKB参上! ALL

EN2 恋人いない選手権 ALL

EN3 法定速度と優越感 ALL

EN4 君と虹と太陽と ALL