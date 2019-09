BABYMETAL、新境地切り開いた「Shanti Shanti Shanti」最新MV公開

BABYMETALが、10月11日にリリースする3rdアルバム『METAL GALAXY』に収録される「Shanti Shanti Shanti」のミュージックビデオを公開した。



映像には7月に行われた名古屋ワンマン公演「BABYMETAL ARISES-BEYOND THE MOON-LEGEND-M-」で同楽曲が披露された際の模様が収録されており、アルバムに先駆けて先行デジタルリリースがスタートした。



「Shanti Shanti Shanti」Music Video







3年半ぶりとなる3rdアルバム『METAL GALAXY』は”メタルの銀河を旅する”をテーマに、バラエティに富んだ楽曲が散りばめられた「新しいメタル」がさらに進化した作品。日本国内タイトルのみに特別収録される楽曲を含む「Japan Complete Edition」はCD2枚組、全16曲を収録。今作には、「DA DA DANCE」にはBzのギタリストTakMatsumoto、「Oh! MAJINAI」にはSabaton(サバトン)のボーカリストJoakim Brodén(ヨアキム・ブロデーン)、「Brand New Day」にはPolyphia(ポリフィア)のギタリスト・TimHenson(ティム・ヘンソン)とScott LePage(スコット・ルぺイジ)、「Distortion」にはArch Enemy(アーチエネミー)のボーカリストAlissa White-Gluz(アリッサ・ホワイト=グラズ)、「PA PA YA!!」にはF.HERO(エフ・ヒーロー)という各楽曲のキャラクターにちなんだワールドワイドな5組のアーティストをフィーチャリングゲストに迎え、今作品にさらなる彩りを添えている。



現在、USツアーを行っているBABYMETAL。11月には、ブリング・ミー・ザ・ホライズンをスペシャルゲストとして迎えた日本公演を行う。来るべきアルバムのリリースに向け、今後も新たなコンテンツや情報が出てくるそうなので、公式SNSやオフィシャルサイトをチェックしておこう。



<INFORMATION>



「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN」

Special Guest:BRING ME THE HORIZON







会場:埼玉・さいたまスーパーアリーナ

11月16日(土)、17(日)

(16日 開場17:00/開演18:30、17日 開場15:30/開演17:00)

会場:大阪・大阪城ホール

11月20日(水)、21日(木)

(両日ともに 開場17:30/開演19:00)

チケット一般発売:9月28日より





『METAL GALAXY』

BABYMETAL

トイズファクトリー

10月11日発売

※Japan Complete Edition については、10月8日(火)商品入荷予定



●初回生産限定 SUN 盤 - Japan Complete Edition -【2CD / アナログサイズジャケット】 TFCC-86684 / ¥4,500 +tax







●初回生産限定 MOON 盤 - Japan Complete Edition -【2CD / アナログサイズジャケット】 TFCC-86685 / ¥4,500 +tax







●初回生産限定盤 - Japan Complete Edition -【2CD+DVD】 TFCC-86686 / ¥4,200 +tax

●通常盤 - Japan Complete Edition -【2CD】 TFCC-86687 / ¥3,500 +tax

●アナログ盤 - Japan Complete Edition - 【2VINYL】 TFJC-38037 / ¥5,000 +tax







「METAL GALAXY」Special Web Site

https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/metalgalaxy20191011/



Disc-1

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. Elevator Girl

4. Shanti Shanti Shanti

5. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Broden)

6. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

7. ↑↓←→BBAB

8. Night Night Burn!



Disc-2

1. IN THE NAME OF

2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

4. BxMxC

5. Kagerou

6. Starlight

7. Shine

8. Arkadia



【DVD】 Music Clips 収録

1. Distortion

2. Starlight

3. PA PA YA!! (feat. F. HERO)

4. Shanti Shanti Shanti



● THE ONE 盤 - THE ONE Limited Edition -【2CD+DVD / スペシャルパッケージ仕様】 ONEC - 0012 / ¥ 9,000 +tax







[ CD ] Japan Complete Edition と同内容

[ DVD ] LIVE DIGEST FROM ”BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M” 1. Road of Resistance

2. Elevator Girl

3. Distortion

4. Shanti Shanti Shanti



5. Starlight

6. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

7. ヘドバンギャー!!

※THE ONE Limited Edition はメンバーズサイト - THE ONE - 会員限定商品となります。 ※販売期間の設定はございませんが、商品の予定販売数が終了しましたら、本商品は販売終了となります。

THE ONE(T-Shirt)購入・詳細はこちら

⇒ https://theone.babymetal.jp/2019/



■【METAL GALAXY WORLD TOUR】

2019年9月27日(金)デンバー Ogden Theatre

2019年9月28日(土)ソルトレイクシティ The Union Event Center

2019年9月30日(月)ラスベガス House of Blues

2019年10月1日(火)テンピ Marquee Theatre

2019年10月4日(金)サンフランシスコ The Warfield

2019年10月11日(金)ロサンゼルス The Forum

2019年10月13日(日)サクラメント "Aftershock 2019" Discovery Park

2019年10月15日(火)ポートランド Roseland Theater

2019年10月16日(水)シアトル The Paramount Theatre

2020年2月3日(月) スウェーデン, ストックホルム Fryhuset

2020年2月4日(火) ノルウェイ, オスロ Sentrum Scene

2020年2月5日(水) デンマーク, コペンハーゲン Vega Main Hall

2020年2月8日(土) ドイツ, ハンブルグ Große Freiheit 36

2020年2月9日(日) フランス, パリ Élysée Montmartre

2020年2月11日(火) オーストリア, ウィーン Gasometer

2020年2月13日(木) ドイツ, ケルン Carlswerk Victoria

2020年2月14日(金)ドイツ, ベルリン Huxleys

2020年2月16日(日)ベルギー, ブリュッセル AB

2020年2月17日(月)オランダ, ティルブルフ 013

2020年2月19日(水)イギリス, グラスゴー Barrowland

2020年2月20日(木)イギリス, カーディフ The Great Hall

2020年2月22日(土)イギリス, マンチェスター O2 Apollo

2020年2月23日(日)イギリス, ロンドン Eventim Apollo

2020年2月26日(水)フィンランド, ヘルシンキ House of Culture

2020年2月28日(金)ロシア, サンクトペテルブルグ M1

2020年2月1日(日)ロシア, モスクワ Adrenaline Stadium



■BABYMETAL 「LIVE AT THE FORUM」 LIVE VIEWING

10月11日(金)ロサンゼルス・The Forum 公演のライブ・ビューイングが決定!

《タイトル》 BABYMETAL 「LIVE AT THE FORUM」 LIVE VIEWING

《日時》 2019年10月12日(土)13:00 START ※日本時間

《会場》 全国各地の映画館

※開場時間は映画館によって異なります。

《料金》 4,500 円(全席指定/税込)

※3 歳以上有料/3 歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

【一般発売(先着)】 2019年10月5日(土)15:00 ~ 10月11日(金)12:00

▶ローソンチケット:https://l-tike.com/babymeta-lv-pr

※お一人様 4枚まで ※一般発売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

ライブ・ビューイング オフィシャルサイト https://liveviewing.jp/contents/babymetal_theforum/



BABYMETAL Official Web Site http://www.babymetal.com/