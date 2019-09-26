鈴木慶一プロデュース、カイのミニアルバム『ペーパー・ダイヤモンド』発売決定

アーティストのカイが、鈴木慶一をプロデュースに迎えたミニアルバム『ペーパーダイヤモンド』を12月7日に発売することが決定した。
本作は、鈴木慶一提供のオリジナル3曲（うち2曲はControversial Sparkのkonoreが作詞を担当）に加え、鈴木慶一の過去作から、「女ともだち」（野宮真貴）、ゲーム「MOTHER」の主題歌「POLLYANNA（I BELIEVE IN YOU）」の2曲をカバーした、全5曲収録となっている。
＜リリース情報＞
カイ
ミニアルバム『ペーパー・ダイヤモンド』
発売日：2019年12月7日（土）
定価：2000円（税別）
＝収録曲＝
1. ペーパー・ダイヤモンド
2. アナクロノペテー
3. ガス抜き記念の日
4. 女ともだち（野宮真貴カバー）
5. POLLYANNA（ I BELIEVE IN YOU）
カイ公式サイト：http://all-kai.com/
カイ twitter アカウント：https://twitter.com/kai_dayo_TUR
アーティストのカイが、鈴木慶一をプロデュースに迎えたミニアルバム『ペーパーダイヤモンド』を12月7日に発売することが決定した。
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