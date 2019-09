鈴木慶一プロデュース、カイのミニアルバム『ペーパー・ダイヤモンド』発売決定

アーティストのカイが、鈴木慶一をプロデュースに迎えたミニアルバム『ペーパーダイヤモンド』を12月7日に発売することが決定した。



本作は、鈴木慶一提供のオリジナル3曲(うち2曲はControversial Sparkのkonoreが作詞を担当)に加え、鈴木慶一の過去作から、「女ともだち」(野宮真貴)、ゲーム「MOTHER」の主題歌「POLLYANNA(I BELIEVE IN YOU)」の2曲をカバーした、全5曲収録となっている。





<リリース情報>



カイ

ミニアルバム『ペーパー・ダイヤモンド』



発売日:2019年12月7日(土)

定価:2000円(税別)



=収録曲=

1. ペーパー・ダイヤモンド

2. アナクロノペテー

3. ガス抜き記念の日

4. 女ともだち(野宮真貴カバー)

5. POLLYANNA( I BELIEVE IN YOU)



カイ公式サイト:http://all-kai.com/

カイ twitter アカウント:https://twitter.com/kai_dayo_TUR