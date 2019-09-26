鈴木慶一プロデュース、カイのミニアルバム『ペーパー・ダイヤモンド』発売決定

アーティストのカイが、鈴木慶一をプロデュースに迎えたミニアルバム『ペーパーダイヤモンド』を12月7日に発売することが決定した。



本作は、鈴木慶一提供のオリジナル3曲（うち2曲はControversial Sparkのkonoreが作詞を担当）に加え、鈴木慶一の過去作から、「女ともだち」（野宮真貴）、ゲーム「MOTHER」の主題歌「POLLYANNA（I BELIEVE IN YOU）」の2曲をカバーした、全5曲収録となっている。





＜リリース情報＞



カイ

ミニアルバム『ペーパー・ダイヤモンド』



発売日：2019年12月7日（土）

定価：2000円（税別）



＝収録曲＝

1. ペーパー・ダイヤモンド

2. アナクロノペテー

3. ガス抜き記念の日

4. 女ともだち（野宮真貴カバー）

5. POLLYANNA（ I BELIEVE IN YOU）



カイ公式サイト：http://all-kai.com/

カイ twitter アカウント：https://twitter.com/kai_dayo_TUR



