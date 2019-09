「SOL」あしざわ教頭9.26退任！「中2高2はフリーダム逆電!!」

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」9月25日(水)の放送テーマは、「中2高2はフリーダム逆電!!!」。パーソナリティ・あしざわ教頭が、9月26日(木)の生放送をもって退任します。この日の放送は、あしざわ教頭が中2高2のリスナーと電話を繋いだ際に叫ぶ言葉「フリーダム」を、今回は学年関係なく敢行。希望するリスナーとともに絶叫しました。その一部を紹介します。とーやま校長:今日はこんな授業をお届けしていく!あしざわ教頭:中2高2は……フリーダーーーム逆電!<ナイスフリーダム!>あしざわ教頭:富山!とーやま校長:今日は何をするんだ!?あしざわ教頭:2年生は一番自由な時間だ! という意味を込めて作った言葉、それが「フリーダム」でございます! ありがたいことにたくさんの生徒から、退任する前に“フリーダムと叫びたいです”という書き込みが届いております。だから今日は、時間の限り「フリーダム」と叫んでいってもらおうと思っております。もしもし!リスナー:沖縄県、16歳、〇〇〇です!とーやま校長:今、16歳。高校何年生?リスナー:高校2年生です。あしざわ教頭:来ました! 中2高2は……!!リスナー:!!!あしざわ教頭:ナイスフリーダム!<ナイスフリーダム!>あしざわ教頭:行け! 富山~!!とーやま校長:ちなみにこの富山の生徒というのは、2016年に全国家庭訪問で富山を訪れたときに、富山の生徒が叫んでくれた「フリーダム」ってこと。あしざわ教頭:素晴らしい補足をありがとう! で、(リスナーとは)過去に電話で1回話しているんだよね?リスナー:はい。昨年の5月ころに、「SCHOOL OF LOCK! 」のフライデーで、当時42歳だった私の父が「フリーダム」って叫ばせてもらったんです。あしざわ教頭:あ~……お父さんと電話を繋いだやつだ!リスナー:それで、1つ上に姉がいるんですけど、当時高校2年生だったので、父と姉が「フリーダム」と叫んで……。とーやま校長:お姉ちゃんも、“おこぼれフリーダム”をいただいたのか!リスナー:そうなんです。でも、書き込みをした私自身は、当時高校1年生だったので叫べなくて。「書き込んだのは私なのに……!」みたいな(笑)。とーやま校長:なるほど。納得いかないね。リスナー:はい。あしざわ教頭:それほどみんなにとって「フリーダム」は、大切なものなのかい?リスナー:本当に大事です!あしざわ教頭:そう思ってもらえるのは嬉しいね。とーやま校長:そうだね。せっかく電話を繋いだんだし、あしざわ教頭とは明日でお別れだから、何か伝えたいこととかある?リスナー:はい。私は中学2年のころから「SCHOOL OF LOCK!」を聴き始めて、教頭の変な笑い声とか一つひとつの言葉、そして何より優しい声にいつも元気づけられていました。あしざわ教頭は私にとって、とっても頼もしくて最高にかっこいい教頭先生です。これからも応援しています! 頑張ってください!! ありがとうございました!あしざわ教頭:ありがとう。そう言ってくれてめちゃくちゃ嬉しいよ。でも、(リスナーが)いてくれたから、こうやって叫んだり言葉を届けたりできているわけで……相手がいないと、俺も何も言えないわけで……。こうやって(リスナーが)何かに打ち込んでいることが、俺の力にもなっているからね。俺は明日には教頭でなくなってしまうけど、これからも一緒に頑張ろう。リスナー:はい! 頑張ります!!とーやま校長:ちなみに……“教頭ではなくなっちゃう”って言ったけど、学校の担任の先生はいつまで経っても先生じゃん。だから(リスナーにとっての)教頭は、ずっとあしざわ教頭だと思うんだ。教頭でなくなることはない……と、思っているよ。だから、(リスナーも)そう思っていいと思うよ。リスナー:もちろんです。思い続けます!あしざわ教頭:ありがとう!――続いて……リスナー:もしもし!とーやま校長:今、高校何年生?リスナー:高3です。とーやま校長:中2でも高2でもない、高校3年生!あしざわ教頭:でも、どうしても「フリーダム」と言いたいんだよな。その想いを聞かせてもらおうかな。リスナー:今、受験生で法学部を目指しているんです。「SCHOOL OF LOCK!」で校長や教頭が同じ10代の子たちをたくさん助けたり励ましたりしてるのを見て、自分も人を助けるようなことしたいな、と思って法学部に決めたんです。でも、レベルが高くて結構厳しいんです……。大学生になったら自由に“フリーダム”になれるように、教頭と「フリーダム」って言って、それをモチベーションにして頑張りたいです!あしざわ教頭:ありがとう。受験ってマジでしんどいよな。思ったようにいかなかったり、親のプレッシャーもあるでしょ。なかなか自分の気持ちを吐き出せるチャンスがなかったりするじゃない。そんなオマエのためにも、俺は叫ぶよ!リスナー:お願いします!あしざわ教頭:その代わり、全力でやってね! 受験も「フリーダム」も、全力じゃないと意味がないから。全力でやって駄目だったとしても、「全力でやってよかった」って思えるのが一番大事なことだから。オマエが合格できることを信じて、全力で届けるから!行くよ!!「中2高2は……!!!!」リスナー:あしざわ教頭:ナイスフリーダム!〇〇〇:せーの!<ナイスフリーダーーム!!!>あしざわ教頭:え!? と、富山!?とーやま校長:生の富山の生徒の声が聴こえた気がする……。あしざわ教頭:え!? マジか!! ということは、いつも俺と一緒に叫んでいる、富山の生徒ってこと!?富山のリスナー:本物です!あしざわ教頭:マジかぁ~!とーやま校長:ご本人登場(笑)。富山のリスナー:お久しぶりです!――ここで、今でも放送で使われている<ナイスフリーダム>の声を3年前に録音した富山出身のリスナー2名が登場。現在は大学1年生となり、東京と神奈川在住とのこと。あしざわ教頭:放送は聴いてくれていたりしたの?富山出身のリスナー:聴いてました!あしざわ教頭:俺、すげー「富山、富山」って言っていたけど、どういう気持ちだったの?富山出身のリスナー:めちゃくちゃ嬉しかったです!あしざわ教頭:それは嬉しいなぁ。とーやま校長:教頭が明日ついに退任しちゃうんだけど、教頭に伝えたいことある?富山出身のリスナー1:教頭先生には、高校受験のときも大学受験のときも、ラジオを聴いて元気をもらっていたので本当に感謝しています! これからも、“ナイスフリーダム”な人生を送ってください!あしざわ教頭:ありがとう。富山の生徒がいてくれたから、「フリーダム」って言えてたところもあるからさ!富山出身のリスナー2:僕が「SCHOOL OF LOCK!」を聴き始めたのが、教頭先生が就任したときくらいだったんです。なので、あしざわ教頭への思い入れが強くて、退任は悲しいですけど“フリーダム”な人生を送っていただきたいです!あしざわ教頭:ありがとう!とーやま校長:2人とも富山から東京と神奈川に来て、教頭のおかげで大学生という新しい“フリーダム”な生活を送れているんだよ!あしざわ教頭:そうだね……。じゃあ、最後に大きい声で言うから、いつものやつちょうだいよ! なんだか、俺が「フリーダム」をもらうみたいだな。それじゃあ2人! いつものやつお願いね! いきます!「中2高2は……!!!!」富山出身のリスナー1・2:せーの!!!!あしざわ教頭:富山ぁ~~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/