『ヒプノシスマイク』の各キャラクターがBE@RBRICKデビュー！

人気沸騰中の、男性声優によるキャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」。そのヒプマイがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった! 各キャラクターの顔はあえてプリントしない、スタイリッシュなデザインで仕上げられているぞ。





(C)KING RECORD



ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- × BE@RBRICK/サニーサイドアップ/各787円+税/発売中/全高約7センチの100%サイズ、ボールチェーン付き。缶バッジもセットになっている。各チームのロゴをあしらったタイプとキャラクターの衣装を再現したタイプがあり、全16種。セブン-イレブン店頭、ヴィレッジヴァンガード・文教堂・アニメガ・駿河屋・古本市場・玉光堂・バンダレコード、その他アニメショップ・ホビーショップ・書店等(※店舗により取り扱いの有無は異なる)で、クローズドボックス形式にて順次発売開始。(問)ヒプノシスマイク × BE@RBRICK お問い合わせ事務局 03-6740-9400(土日祝年末年始を除く平日10〜17時)

発売元・販売元/サニーサイドアップ





ここからは、ヒプノシスマイク以外のベアブリック、そしてその友達ラブリックの最新情報をお届けしよう。





(C)車田正美・東映アニメーション



BE@RBRICK 天馬星座の星矢 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3000円+税/2019年10月発売予定/1980年代に大人気となった漫画・アニメ『聖闘士星矢』。その『聖闘士星矢』の主人公、ペガサス星矢をベアブリック化。全高約7センチの100%と、全高約28センチの400%のセットだ。メディコム・トイの直営店舗である1/6計画にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)project1/6 [1/6計画] 03-3467-7676





(C)藤巻忠俊/集英社・黒子のバスケ製作委員会



BE@RBRICK 黒子テツヤ(左)、火神大我(右)/メディコム・トイ/各2000円+税/2020年1月発売予定/バスケ漫画・アニメ『黒子のバスケ』より、主人公の黒子テツヤと、彼が所属する誠凛高校バスケ部のエース火神大我をベアブリック化。各全高約7センチの100%で、パーツが外れにくいアンブレイカブル仕様になっている。キーチェーン付き。セット売りではないのでご注意を。





TM & (C) 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.



BE@RBRICK AGENT H 400%(左)、BA@RBRICK AGENT M 400%(右)/メディコム・トイ/2020年3月発売・発送予定/各9500円+税/2020年3月発売・発送予定/映画『MEN IN BLACK INTERNATIONAL』(邦題『メン・イン・ブラック:インターナショナル』)より、主人公のエージェントHと、相棒のエージェントMをベアブリック化。各全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年9月24日(火)00:00から2019年10月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





TM / (C) 2019 Sesame Workshop.All rights Reserved.



BE@RBRICK ELMO Costume ver. 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万2000円+税(右)/2020年1月発売・発送予定/教育番組『セサミストリート』のエルモをベアブリック化。着ぐるみ仕様で毛並みを再現している。400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年9月24日(火)00:00から2019年10月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。









(C) Disney



BE@RBRICK BAPE(R) MICKEY MOUSE 100% & 400%(左6点)、1000%(右3点)/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各1万6000円+税(左)、各6万8000円+税(右)/2019年11月発売予定/ミッキーマウス生誕90周年を記念したベアブリック。BAPE(R)ことアパレルブランドA BATHING APE(R)とのコラボアイテム。GREEN、BLUE、PINKの3色展開。100%と400%はセットで、1000%は単品売りなのでご注意を。各全高約7センチ(100%)、約28センチ(400%)、約70センチ(1000%)。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041





(C) FUJIYA



R@BBRICK 着ぐるみ ペコちゃん ハート 100% & 400%/発売元:不二家、販売元:メディコム・トイ/1万3200円+税/2019年10月発売予定/不二家のペコちゃんが、ベアブリックの友達であるウサギ型ブロックタイプフィギュアのR@BBRICK (ラブリック)になって登場。2体セットで、100%は全高約8センチ、400%は全高約32センチ。不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売、なくなり次第終了。(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(平日10時〜18時、土日祝日を除く)





Madballs TM and related trademarks: TM & (C) 2019 Those Characters From Cleveland, LLC. Used under License by MEDICOM TOY



BE@RBRICK HORN HEAD 100% & 400%(左2点)、OCULUS ORBUS 100% & 400%(右2点)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年3月発売・発送予定/往年のアメリカントイ「MADBALLS」(日本名「ホラーボール」)より、ホーンヘッドとオキュラスオーバスをベアブリック化。「MADBALLS」はモンスターの頭部のみをかたどったボール型玩具だが、フィギュアの頭部を発射できる全身タイプのものもあり、今回のボディはそのデザインをベースにしている。全高約7センチの100%と、全高約28センチの400%のセット。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年9月24日(火)00:00から2019年10月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.



BE@RBRICK Green Heart 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3800円+税/2019年12月発売・発送予定/ミュージシャンhideの使用したギターの柄をモチーフにしたベアブリック。全高約7センチの100%と、全高約28センチの400%のセット。メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。





(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.



BE@RBRICK ANDY WARHOL ”The Last Supper” 100% & 400%(左・中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左・中)、4万8000円+税(右)/2020年1月発売・発送予定/アーティストのアンディ・ウォーホルの作品「The Last Supper」(最後の晩餐)をモチーフにしたベアブリック。100%と400%はセットで、1000%は単品売りなのでご注意を。100%は全高約7センチ、400%は約28センチ、1000%は約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年9月24日(火)00:00から2019年10月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。











(C) 2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.



BE@RBRICK atmos x Coca-Cola 100% & 400%/メディコム・トイ/各1万2000円+税/2019年10月発売予定/スニーカーショップatmosとコカ・コーラのコラボベアブリック。CLEAR BODY(左2点)とCHECKERBOARD(右2点)の2種展開。全高約7センチの100%と、全高約28センチの400%のセット。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて発売。





BE@RBRICK XLARGE × D*Face 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3000円+税/2019年10月発売予定/アパレルブランドXLARGEとアーティストD*FACEのコラボベアブリック。全高約7センチの100%と、全高約28センチの400%のセット。BROWNは、2019年10月8日から西武渋谷店で行われるイベントにて発売予定。BLACKは2019年10月よりXLARGE取り扱い店舗にて発売予定。(問)XLARGE 原宿 03-3475-5696





BE@RBRICK K2 SPORTS 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1700円+税(左)、1万3000円+税(右)/2019年10月発売予定/ウインタースポーツ用品メーカーとして有名なK2のベアブリック。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチで、別売りなのでご注意を。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。





BE@RBRICK 達磨 合格 赤メッキ 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1500円+税(左)、7000円+税(右)/2019年10月発売予定/メディコム・トイの直営店舗ソラマチ店名物、和のベアブリックに合格ダルマが登場。赤い部分はメッキ仕様になっている。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチで、別売りなのでご注意を。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





R@BBRICK TM & (C) 2015-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



R@BBRICK カリモク レイヤー 400%/メディコム・トイ/8万9800円+税/2019年10月発売予定/木製家具の老舗カリモク製の木製ラブリック。木目の異なる複数の木材が組み合わされたレイヤー(層)構造になっており、一点ずつ職人のハンドメイドで仕上げられる。メディコム・トイの直営店舗MEDICOM TOY PLUS限定アイテム。(問)MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555





メディコム・トイの直営店舗である1/6計画、スカイツリータウン・ソラマチ店、MEDICOM TOY PLUSでは、それぞれ異なる各店限定のベアブリックがリリースされる。ベアブリックファンなら全部の店舗をチェックしてみていただきたい。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.





