審査員:

「共感を確かめ合うことって、今でもそんなに難しくないよ。〇か✖を紙に書いて掲げるだけでもできるよね。実際に試してみて、その次に、人はどんな気持ちになり、どんな行動をとるかを考えてごらん」

別の審査員:

「全体の中から、個別的な関係性をみつけだす、例えば、キミとボク、僕たち仲良くなれそうだね!という可能性を見つけ出せたら面白いね」











Someone may be left behind...

インクルーシブ・コミュニケーションって何だろう

効率重視に向かいがちなコミュニケーション場面に「ちょっと待って!」と声を上げるのはチーム「SKY」とチーム「BMIが低い」。

チーム「SKY」は認知症を発症した方々が、そして、チーム「BMIが低い」は言葉や表情の微妙な意図を読み取るのが苦手な方々が、安心して会話に参加できる社会をめざし、アイデアを考えました。





コミュニケーションの資源"記憶"を管理する!

チーム「SKY」が提案したのはARを使ったウェアラブルサポートシステムMemoRASです。











MemoRASは、認知症患者が自立した生活を送ることをサポートする眼鏡型の記憶補助装置。スケジュールのリマインドはもちろん、画像解析による顔認証と、過去の会話記録と視野映像のリプレイを合わせて、「この人だれだっけ?」「あのときそんなこと言ったっけ?」問題を解決します。















"これ、オレも使いたい!"(筆者、心の声)

・・・これがあればダブルブッキングという修羅場が消滅するじゃないか!

・・・これがあれば、過去の失言・失態場面アーカイブから判断して似たような状況になったときに「失言警報!こんなこと言ったらだめダメ」をリアルタイムでリマインドしてもらえるじゃーないか!

"ほ、ほしい。。。"

そんな私の妄想は質疑応答の真剣なやりとりでかき消されました。

審査員:

「当事者が本当に必要としているものは何か、たくさんの情報を提供することが本当に救いになるのか、チームで考えてほしい」

別の審査員:

「コレつけていたら認知症だってわかっちゃうよね。私だったら恥ずかしいって思うけど」

チーム:

「支える人、支えられる人が明確になっていいのではないかと考えています」