各界のレジェンドたちがVCDでよみがえる！

メディコム・トイのソフビフィギュアシリーズVCD(ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ)には、他社のソフビにはあまり見られないラインナップがある。それはキャラクターではない実在人物をソフビ化したアイテムだ。

2012年の「VCD アンディ・ウォーホル ノーマルVer.」を皮切りにジャン=ミシェル・バスキアやキース・ヘリングなどアーティスト(美術家)を中心に展開してきたが、最近ではエルビス・プレスリーやモハメド・アリなど美術系以外の人物もラインナップされている。そんなVCDの実在人物系アイテムの最新作情報を、3連続でお届けしよう。







Marilyn Monroe TM; Rights of Publicity and Persona Rights are used with permission of The Estate of Marilyn Monroe LLC.marilynmonroe.com



VCD Marilyn Monroe/メディコム・トイ/8800円+税/2020年3月発売予定/伝説の名女優マリリン・モンローをレトロテイストでソフビフィギュア化。全高約24センチ。衣装や髪型は、地下鉄の風でスカートがめくれ上がるシーンで有名な映画『七年目の浮気』のものがセレクトされている。





(C) HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.



VCD Amplifier ”hide”/メディコム・トイ/1万円+税/2020年3月発売予定/ロックバンド「X JAPAN」のギタリストとして活動し、ソロでも活躍、1998年に夭折したミュージシャンhideをレトロテイストでソフビフィギュア化。全高約24センチ。衣装・髪型などは『ROCKET DIVE』時のコスチュームを纏ったフォトをベースに造形されている。





(C) BANKER L.T.D



VCD 今井寿/メディコム・トイ/1万円+税/2020年1月発売予定/ロックバンド「BUCK-TICK」のギタリスト今井寿をレトロテイストでソフビフィギュアに。全高約24センチ。ヘッド部分は90年代のイメージ、衣裳は2018年の「TOUR No.0-Guernican Moon-」のものを再現。さらに現在の今井寿の風貌を再現したオーバーマスクが付属し、頭部に被せることができる。メディコム・トイの「Amplifier」とのダブルブランドになる「VCD Amplifier アーティストシリーズ」の第1弾である。



VCDはソフビ製であること以外の縛りが少ない、非常に自由度が高いシリーズだ。レトロデフォルメだけでなく現代的デフォルメのものや、逆にリアル頭身で忠実再現のアイテムもある。モチーフも藤子・F・不二雄&藤子不二雄(A)関連、ディズニー、アニメ、特撮、巨大ロボ、ヒーロー、アパレル企業系キャラクターなど多岐に渡る。ここでは引き続き実在人物系以外のVCD情報と、先ほど名前が出た「Amplifier」の新作情報をお届けしよう。







(C) Disney



VCD BAPE(R) MICKEY MOUSE/販売元:NOWHERE Co.,Ltd. 、発売元:メディコム・トイ/各1万円+税/2019年11月発売予定/ディズニーの象徴ミッキーマウスの生誕90年を記念したアイテム。BAPE(R)ことアパレルブランドA BATHING APE(R)とのコラボアイテムで、ズボンと靴には同ブランドの迷彩模様があしらわれている。GREEN、BLUE、PINKの3色展開、各全高約17.5センチ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041





(C) テレビ朝日・MMJ



VCD そーぶさん/メディコム・トイ/8000円+税/2019年10月発売予定/12年ぶりに復活を遂げるドラマ『時効警察』シリーズの最新作『時効警察はじめました』より、総武署のキャラクター「そーぶさん」を立体化。全高約18センチ。メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、テレアサショップ(六本木・東京駅店)、他一部店舗にて数量限定発売予定。なくなり次第終了。





VCD XLARGE × D*Face/メディコム・トイ/各1万3000円+税/2019年10月発売予定/アパレルブランドXLARGEとアーティストD*Faceのコラボアイテム。BROWN(左)は、2019年10月8日から西武渋谷店で行われるイベントにて発売予定。BLACK(右)は2019年10月よりメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、XLARGE取り扱い店舗にて発売予定。各全高約18センチ。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、XLARGE 原宿 03-3475-5696





(C) HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

(C) ユニバーサル ミュージック

(C) Kazuko Tanaka(CAPS)



Amplifier ”hide” TEE design G/メディコム・トイ/各6296円+税/2019年9月発売予定/メディコム・トイが展開するロックアパレルブランド「Amplifier」に”hide”シリーズの第3弾が登場。『ROCKET DIVE』時のコスチュームを纏ったフォトを使用。この写真が今月紹介のVCDのモチーフになっている。サイズはS・M・L・XL。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。詳細はメディコム・トイ公式サイト(www.medicomtoy.co.jp/)にて。





VCDは様々なアイテムが発売されているが、いかにもソフビらしい「怪獣」だけは逆にラインナップされていないのでは? と思った人はいないだろうか。だが実は怪獣もごくわずかだがVCD化されているのだ。気になった人はメディコム・トイ公式サイトの製品リストをチェックしてみていただきたい。





