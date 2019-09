カラバオ・カップ(フットボールリーグ・カップ)第4回戦の組み合わせ抽選が25日に行われ、対戦カードが決定した。

大会2連覇中のマンチェスター・Cは日本代表DF吉田麻也が所属するサウサンプトンとの対戦が決定。前回大会準優勝のチェルシーはマンチェスター・Uと、現在プレミアリーグ6連勝中で首位に立つリヴァプールはアーセナルと激突することとなった。

また、PK戦の末にトッテナムを下したコルチェスター・ユナイテッド(4部)は、PK戦の末にストーク(2部)に勝利したクローリー・タウン(4部)と対戦する。

カラバオ・カップ4回戦の組み合わせは以下のとおり。なお、4回戦は10月28日から始まる週に開催予定となっている。

■カラバオ・カップ4回戦組み合わせ

エヴァートン vs ワトフォード

マンチェスター・C vs サウサンプトン

クローリー・タウン(4部) vs コルチェスター・ユナイテッド(4部)

オックスフォード・ユナイテッド(3部) vs サンダーランド(3部)

アストン・ヴィラ vs ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ

バートン・アルビオン(3部) vs レスター

チェルシー vs マンチェスター・U

リヴァプール vs アーセナル