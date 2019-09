原発処理水、綺麗事はもういい。若新雄純 原発稼働・地元福井の覚悟と小泉大臣へのメッセージ

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。9月19日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、小泉進次郎環境相が前大臣の発言を謝罪したことについて取り上げました。小泉進次郎環境相は、“3.11”以降通い続けてきた福島県を大臣として初めて訪れ、前任の原田義昭衆院議員が福島第一原発の処理水海洋放出に言及した問題を受け、内堀雅雄知事や県内の漁業関係者に謝罪しました。福島第一原発の処理水の保管用タンクは2022年に満杯になる見通しで、処理水の問題はさまざまな議論を呼んでいます。若新は、小泉環境相による今回の一連の発言について「進次郎さんは、福島県に通い続けていたから現地の人たちを傷つけたくないという思いがあった。だから、処理水の問題にしても簡単に流すと言わず、現地の人たちのことを傷つけないように慎重に考えますよ、と被災地に寄り添いたいとの思いで仰っていたと思う」と話します。その一方で、現在も原発が稼働している福井県若狭地方出身の若新は「これは僕の色メガネだけど……」と前置きしたうえで、「3.11ではあれだけの原発事故があったにもかかわらず、僕らの地元では3.11以降も原子力発電所は何基も動いている。(地元住民は)どういう気持ちで原発が動いているという現実と向き合いながら生活しているかと言うと、“傷つきたくない”ではなく、たぶん多くの人は“たくさんつくってしまった”“簡単には原発をなくせない”という現実と向き合いながら、傷つくことを覚悟して、原発のある社会と一緒に生きている」と言います。同じ原発のある地域で生活をしてきた友人からは「原発はないほうがいいよねとか、綺麗事はもういい」との本音を聞いていると言い、「原発のある地域の人たちは、リスクを取って共存してきたのだから、政治家の人たちも、リスクがあるということをちゃんと踏まえたうえで、リスクを取りながらも決断して進めてくれないと、いくら『傷つけたくない』と言っても、みんなもう傷ついてきているし、これから先に傷ついてでも前に進む覚悟していると思う」とコメント。そうした現状を故郷で見聞きしてきただけに、「もちろん安全性は追求すべき」としたうえで、「進次郎さんは、“(被災地に)寄り添う”という気持ち(での発言)だったんでしょうけど、原発とともに生きてきた人たちは、いろいろなことを覚悟している。みんなで取り返しのつかないものがあるということを受け入れながらも、(処理水を)ちょっとずつどう処理していくかとか、政治家たちもきれいごとだけじゃなくて(この問題を)賛否両論を乗り越え思い切って前に進めていってほしい」と、議論の前進と問題解決を望んでいました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286