Official髭男dismが昨日9月24日に愛知・Zepp Nagoyaにて、スペースシャワーTV企画のライブ番組「SPACE SHOWER TV "LIVE with YOU"」の公開収録ライブを開催した。

「LIVE with YOU」は「あなたの側で、生きてる音楽。」をコンセプトにしたライブ企画で、過去にASIAN KUNG-FU GENERATION、THE ORAL CIGARETTES、スガシカオなど多数のアーティストが出演し、その日限りの特別なパフォーマンスを披露している。昨日の公開収録には抽選で選ばれた1000名が参加。Official髭男dismのメンバーは10月9日にリリースするアルバム「Traveler」の収録曲「イエスタデイ」「Pretender」、「異端なスター」「コーヒーとシロップ」といった懐かしいナンバーを織り交ぜたセットリストをもとにパフォーマンスを繰り広げた。

またアンコールでは、普段のライブでは終演時間を気にするスタッフがハラハラしながら見つめているという“団欒トーク”を展開。東京から名古屋に向かう移動時間にメンバーが何をしていたかを語ったり、観客がどこから来たのか質問してコミュニケーションをしたり、素顔が垣間見えるような時間を作り出した。

そして、メンバー全員が交代にボーカルを務める未発表曲「明け方のゲッタウェイ」と「Stand By You」の2曲をもってこの日のイベントは終了。去り際に藤原聡(Vo, Piano)は「もっとヤバいバンドになって帰ってきますのでよろしくお願いします!」とさらなる飛躍を誓い、観客の拍手を浴びていた。

なお、昨日のライブの模様は10月27日(日)にスペースシャワーTVにて60分の特別番組としてオンエアされる。

Official髭男dism「SPACE SHOWER TV "LIVE with YOU" ~Official髭男dism~ supported by uP!!!ライブパス」2019年9月24日 Zepp Nagoya セットリスト

01. イエスタデイ

02. 異端なスター

03. Tell Me Baby

04. コーヒーとシロップ

05. バッドフォーミー

06. 115万キロのフィルム

07. ブラザーズ

08. FIRE GROUND

09. Pretender

10. ノーダウト

11. 宿命

<アンコール>

12. 明け方のゲッタウェイ

13. Stand By You

スペースシャワーTV「SPACE SHOWER TV "LIVE with YOU" ~Official髭男dism~ supported by uP !!!ライブパス」

2019年10月27日(日)19:00~20:00