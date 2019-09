『サージェント・ペパーズ』を撮った伝説のカメラマン、マイケル・クーパーの写真集が復刻

60〜70年代初期のロックシーンを撮影し続けた伝説のカメラマン、マイケル・クーパーの写真集『ブラインド&シャッターズ』が豪華仕様で復刻・限定発売される。



多くのアーティストと対峙しながら刺激的な作品を残した彼は、特にザ・ビートルズやザ・ローリング・ストーンズと親交が深く、1967年に『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』のジャケットを撮影し、その後『サタニック・マジェスティーズ』も撮影したことはよく知られている。また、ミュージシャンだけでなく、アンディ・ウォーホルなどの芸術家から、詩人として知られるアレン・ギンズバーグまで、数多くのアーティストと交流し、”奇跡の1枚”を世に送り出し続けた。





キース・リチャーズ(Photo by Michael Cooper)





マリアンヌ・フェイスフル(Photo by Michael Cooper)





アンディ・ウォーホル(Photo by Michael Cooper)



マイケル・クーパーはその後、1973年、32歳の若さでこの世を去ってしまうが、数々の傑作は、当時の輝きのまま、今から45年前に発行された写真集『ブラインド&シャッターズ』に記録された。また、最初のコピーが制作された1989年には、50,000もの著名人よる直筆サインが書き加えられて、出版を祝福した。



それから30年を記念した2019年、英国ジェネシス・パブリケイションズより最終版600部が全世界限定で発売される。最終版には、今は亡きハリー・ニルソン、ボ・ディドリーや、ジョン・メイオール、スティーヴ・ウインウッド、エリック・クラプトン等の貴重な直筆サインも書かれている。国内でも僅少数が輸入され、SHINKO MUSIC RECORDS SHOPにて予約・購入の申し込みを受け付ける。







マイケル・クーパー撮影

輸入豪華写真集『ブラインド&シャッターズ』

予約・販売価格:120,000円(税抜)+税

サイズ260mm x 370mm、ページ数368ページ

豪華革装丁、30周年記念スリップケース(外箱)付

全世界600部完全限定



【掲載アーティスト】

■ザ・ビートルズ

■ザ・ローリング・ストーンズ

■アンディ・ウォーホル

■マリアンヌ・フェイスフル

■デビッド・ホックニー

■ウィリアム・バロウズ

■アレン・ギンズバーグ 他多数



【特長と体裁】

■1989年、『ブラインド&シャッターズ』の出版制作中には、50,000ものサインが書き残されました。それぞれには、少なくとも9人のアーティスト、作家、ミュージシャンが直筆で署名しています。その中には、今は亡き著名人も数多く、その貴重度は計り知れません。

■ミック・ジャガーとキース・リチャーズによる序文。テリー・サザンによる紹介文。ビル・ワイマンによる解説が掲載されています。



発売元:ジェネシス・パブリケイションズ

輸入・販売:株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント



予約・購入:SHINKO MUSIC RECORDS SHOP:

http://shinko-music-shop.com/?pid=145637154