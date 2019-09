LiSAが語るblink-182「昔も好きだったし、今も好きだと言えるバランスの大事さ」

blink-182(ブリンク182)がリリースする9枚目のフルアルバム『NINE』。枚数そのまんまなタイトルが表す通り、「ブリンクのありのまま」がより一層素直に詰め込まれた作品だ。



ヒップホップをルーツに持つトラヴィス・バーカーが今こそ若手のラッパーたちにラブコールを送られ、コラボレーションを行っていることも証明している通り、初期からいわゆるポップパンクの型に収まらなかったリズムとビート。その幅がさらに広がりつつ、しかしメロディの飛翔感や歌の掛け合いのバランスはBLINK節そのもので、古くからのファンも拳を握れるものになっている。時代性をしっかりと横目に見ながらも、「若者が好きなだけバカをできる遊び場」を担うように登場してポップパンクの分岐点となった自分たちの役目も今なお自覚しているーーそんな絶妙なバランス感で持って生み出されたことが伝わってくる作品だ。



2015年にトム・デロングが脱退し、マット・スキバを新たなギターヴォーカルとして迎えたblink-182。新たなトライアングルでも「変わらぬblink-182」であることを示そうとした前作『California』を経て、この3人で鳴らすblink-182をより自由に解放した『NINE』。その誕生を祝し、blink-182を心にガッツリと浴びてきたミュージシャンたちに「俺の/私のBLINK」を語り尽くしてもらうインタビュー企画。第一弾は、LiSAにご登場願った。勇気を持って変化していくこと、自分で自分の道を選びとっていくこと――存分に彼女にとってのパンク観を語ってもらった。



-LiSAさんがblink-182と出会って彼らの音楽を好きになったのは、どういうきっかけだったんですか。



元々はアヴリル・ラヴィーンに出会って衝撃を受けて、それを入り口にして、周囲でパンクを聴いていた人たちにいろんな音楽を教えてもらうようになったんです。NOFX、グリーン・デイ、グッド・シャーロット……その中にblink-182があって。しかも周りでバンドをやっている人たちが、みんなブリンクの格好を真似していて。ディッキーズを穿いて、ロングソックスでVANSを履いて、ベースやギターの位置も低い(笑)。それで調べていくうちに、ブリンクの3人が街を全裸で走ってるMVを観てビックリしちゃったんですよ。



-「Whats My Age Again?」のMVですね。



そうそう! 一緒にバンドを始めた子たちがブリンクに憧れていたのも、そこで全部納得したんです。普通に音楽を聴いていた私たちからすると、「これってアリなんですね!」っていうふうに、価値観を覆されることしかなかった。それはアヴリル・ラヴィーンに出会った時の感動と一緒で。女の子なのに暴れていいんだ、舌出していいんだ、車の上に乗っていいんだ――みたいな(笑)。







-行儀がいい必要なんてないんだ、と。



そうですね。「ちゃんと生きなくてもいいんだ」って思わせてくれたのが、私にとってはアヴリルであり、ブリンクだったんです。真面目に整列してみんなと同じことをしなくてもいいんだよって思わせてくれたところが好きだったんですよね。それでパンクに憧れるようになっていったし、パンクを聴けるきっかけになったのがブリンクだったんですよね。



-LiSAさんご自身が、整列して前ならえして生きることに息苦しさを覚えている人だったんですか。



そうだと思います。とにかく退屈を感じてたんですよ。地元で働いて、結婚して、子供を産んで――っていうのが普通とされてたんです。そう考えたら、未来のために頑張るのは意味があるのかな?って思っちゃってたんですね。



それで全部がつまらなく感じちゃって、普通っていうレールが本気で嫌になってたんですよ。そういう時にパンクロックを聴いて、鬱憤を晴らすことができたんです。好きなことをやって、好きな音楽をやって、それを世界に知らしめて。それに胸を張ってるところがカッコよかった。そんな時に、トラヴィスが言っていた「Live Fast, Die Fun」っていう言葉を聞いた時にすごく納得してしまって。未来に面白くない生活が待っていたとしても、今やりたいことをやらないでどうするんだろう?って思えたんです。生まれた時に敷かれたレールなんて関係なく、自分らしく生きればいいんだよって。そう思わせてくれたのがBLINKで、パンクだったんです。たとえば「Feeling This」のMVで、制服を脱いで下着姿で踊り出す女の子たちのシーンがあるじゃないですか。







-学校を牢獄に喩えているMVでしたね。



そうそう! 当時はまさに、ああいう気持ちだったんです。牢屋に閉じ込められてるような気持ちだったし、制服なんか脱いでワーッ!ってやりたかったんです!(笑)。





「私たちがブリンクに出会った90年代のCDの匂いもちゃんとある」



-(笑)ということで、そんなブリンクの新作『NINE』がリリースされます。LiSAさんはどういう作品だと思われましたか?



もちろん新しいトライを毎作やっていることもすごいんですけど、それと同時に、昔からずっとブリンクが好きな人も置いていかない作品になっているのがすごいなと感じました。サウンドの手触りもビート感も変化しているのに、全体を通すと、私たちがブリンクに出会った90年代のCDの匂いもちゃんとある。ブリンクと言えばこれだよね!っていうのがちゃんと曲の中に入っていて。



-ブリンクと言えばこれだよね!というポイントは、LiSAさん的にはどういうところで感じました?



あ、やっぱりお馬鹿なバンドでよかったな!って感じられるところですかね(笑)。6曲目(「Generational Divide」)っていう大事なポジションに、50秒で終わる曲が入ってたり。「え、終わった!?」って笑いましたから!







-ははははは。実際、90年代半ばにブリンクが登場したことによって、ポップ・パンクが若者の衝動を爆発させる遊び場になった向きはありますよね。それも、先ほどおっしゃった「自分らしく生きる」っていうパンクのメッセージが青春と合流したからこそのものだったと思うんですが。



そうですよね。それこそキッカケとしては、そのお馬鹿感とか派手さに惹かれたわけですけど。でも当時から、そういうお馬鹿感だけじゃなくて曲としても繰り返し聴けたんです。でも大人になってから過去の作品を含めて聴くと、本当に音楽が好きなバンドなんだなって感じられるところがたくさん見つかるんですよね。



マーク(・ホッパス/Vo, Ba)とトム(・デロング/オリジナルメンバー。2015年に脱退)の声の絶妙な掛け合いとコーラスがあって、そこにトラヴィスのルーツであるヒップホップのビート感が合わさって。そういうバランスが他にはなかったんだなって。トムは脱退してしまったけど、今言ったようなブリンクのいいところは今回も健在だし、そのブリンクっぽさを3人自身が理解して今回の作品でもやってくれているのがうれしかったんですよ。だけどサウンドやリズムは幅広くなっている――そういう作品だと感じました。





blink-182:左からマット・スキバ(Vo, Gt)、マーク・ホッパス(Vo, Ba)、トラヴィス・バーカー(Dr)



-まさに。ギターの音色やメロディをはじめとしてブリンクらしさは詰まっていますけど、実はリズムが主役になったアルバムとしても聴けると感じたんですね。



そうですね。リズムや音色の面で今の時代のものを吸収しながらも、「俺たちはブリンクをやり続けるんだ」っていう意思表明をしているような。そうやって「今の時代のパンク・ロックをやるんだ」っていう意志を見せてくれているのが、何よりブリンクを3人自身が大事にしているっていうことだと思ったんです。



たとえばロックやパンク自体が、本当に古いものになるのか、時代についていけるのか、っていう難しい時期にいると思うんです。それは、私自身が音楽を届ける側にいるからこそわかることでもあるんですけど。ちょっと前まではみんなラウド・ロックが好きだったのに、いつの間にか、みんなの音楽の聴き方が変わっているわけで。



-そうですね。



それで「昔のブリンクの作品はどうだったかな」と思って過去作も聴き返したんですけど、今と昔でメロディや基盤は変わらないままでも、ちゃんとサウンドはアップデートされているのが『NINE』だと思ったし、今はちゃんと大人になった状態でブリンク節をやってるんだなって改めて実感できたんですよ。「今もブリンクを聴いてる」って言ってもカッコ悪くないサウンドというか。昔好きだったものを、「昔は好きだった」っていうものにしなくていいんだなって思わせてくれたんですよ。



-現在進行形のサウンドにちゃんと更新している作品だと。それによって、自分の原風景もまた愛せたりするし。



そうだと思いますね。やっぱり「昔も好きだったし、今も好きだよ」って言えるのはうれしいじゃないですか。その変わらない部分と、ちゃんと時代についていく部分のバランスの大事さを自分も実感させられましたね。





LiSAが大事にしている変わらない「軸」とは?



―それで言うと、LiSAさん自身が表現の変化の指針にしているものと、変わらない軸はどういうところにあると思いますか。



そうですね……私はソロアーティストだから、言ってしまえば曲を作っていく相手次第でどんどん変わっていくし、私の選択次第でもどんどんカラーが変わりがちなんですね。そういう意味では、自分の芯を貫くのも大変なところが多いのかもしれなくて。でも、その中でもLiSAを始めるにあたって一番大事にしたものを貫くこと――それが私にとっての「変わらないもの」だと思いますね。



振り返ると、私は元々はダンス・ミュージックが好きで。特にジャネット・ジャクソンやTLCみたいに、カッコよく踊って綺麗に歌い上げるR&Bが好きで歌うようになったんです。でも、スキルや素質の面で「私の居場所はここじゃない」って思っちゃったんです。そういう時に、アヴリル・ラヴィーンやパンクに出会って、生活に退屈を感じていた部分でも、好きだったダンス・ミュージックからはみ出た部分でも、枠を壊して素直に生きていいんだよって言ってもらえた気がしたんですね。カラーは変わっていっても、そういう「自分らしくあれ」っていう精神性はずっと自分の軸にあるのかなって思います。



LiSA 「紅蓮華」 -MUSiC CLiP YouTube EDIT ver.-







-LiSAさんの楽曲も、数を重ねるにつれてポストハードコアやパンク・ロックの要素を増してきたと思うんですね。それも、徐々に自分の枠を壊してきた道のりだと言えますか。



ああ、そうだと思います。元々はと言うと、パンクが好きだったからこそ「可愛い」って言われることに抵抗があったんですよ。男の子と対等で遊びたくても「女の子だからダメ」って言われたり、男の子と泥だらけでサッカーをしたいのに、女だから仲間に入れてもらえなかったり。それが嫌だったんですね。



でも、アニメと関わらせてもらうようになってから、「あなたは可愛い女性なんだよ」「女性だからこそこういうこともできるんだよ」っていう客観的な視点をもらったんです。元々は自分らしさを貫きたいと思ってパンクに憧れていたけど、そこに混ぜてもらえなかった。じゃあ自分には何ができるのか、っていう時にみんなが引き出してくれたのが、「可愛い」とか「女性である」っていう部分だったんですよ。それを一度吸収して、「可愛い」も「女性」も自分の武器なんだと受け入れた上で、「でもやっぱり私はパンクが好きだ」っていうところに戻ってこられた気がしたんですね。新しい武器を持ったことで、自分が好きだったものを素直に出せるようになってきたというか。



-自分の持っているものを拒むんじゃなくて受け入れたことで、原点に近いところに戻ってこられた。本当の意味でありのままを知っていく過程というか。



そういうことなんだと思います。やっぱり自分を素直に表現して、自分らしく生きていけばいいっていうところがパンクへの憧れになってきたんだなって。だからこそ、ブリンクの変わらない軸を感じられる曲が今も聴けると、すごくうれしくなるんです。



今回で言うと、2曲目の「Happy Days」にグッときて。自分の思い出の中にあるブリンクをやってくれていて、なおかつ「ここのフレーズ、あの曲だな!」ってニヤリとできる部分がたくさんあるのが「Happy Days」で。しかも、その「ブリンンクらしいなあ」って思える曲を、トムがいなくなっても作れるのがすごいなあと。たとえば……トラヴィスとマークも別プロジェクトで+44っていうバンドをやってたじゃないですか。







-+44は、リズムで実験する向きが強いバンドでしたね。



そうそう! それなのに、ブリンクで集まった時は、ちゃんとブリンクらしい曲になる。それが不思議だし、バンドって面白いなあと思うんですよ。じゃあどうしてそれが可能かと考えたら、やっぱりトラヴィスのドラムの幅の広さが大きいと思ったんです。



-そうですね。今回も「Blame It On My Youth」のようにヒップホップのビートを軸にした楽曲がありますし。







これだけサイド・プロジェクトもやっている中でも、いろんなリズムを組み合わせながらもブリンクらしい曲にしていくんですよね。トムがやっていたボックス・カー・レイサーも、マークがやっていた+44も、ドラムはトラヴィスだったじゃないですか。だけど一方ではトムとマークが一緒にアティカスっていうアパレルブランドをやっていて(笑)。トムもマークもトラヴィスのスター性・アイドル性をちゃんと理解してたんだと思うし……みんなが三角関係を大事にしているのがわかるのも、BLINKの素敵なところだなあと思ったんです。



今はトムが脱退してヴォーカルがマット(・スキバ/blink-182の盟友とも言えるアルカライン・トリオのヴォーカル&ギターでもある)になりましたけど、彼もblink-182っていうトライアングルをすごく大事にしていることがよくわかる歌じゃないですか。



-本当にそうですね。トムの高い声の替わりがいるのか、という心配をよそに、とても飛翔感のある歌を聴かせている。



そういう歌のよさも、やっぱりトラヴィスのビートが「ブリンクらしさ」を演出しているからこそだと思ったんです。そこでリズムにより一層耳を傾けると、先ほど言われたように、トラヴィスのドラムのヒップホップ感を押し出してきた作品だなっていう聴き方もできるアルバムで。そこが今っぽさに繋がってるんだろうなって。



-そうですね。節は出てるけど、その中にはちゃんと新しい進化と変化がある。



……あ、新しさって言うと、ひとつ気になったことがあって。「Darkside」のMVに出てくるダンスって、今流行ってるんですか? DA PUMPの「U.S.A」でも見たダンスですけど、元々は何かのゲームに登場して、それで流行ったっていう話をどこかで聞いた気がするんですけど。







-日本では「いいねダンス」と言われてるやつですよね。オンラインゲームの『Fortnite』で世界的に流行したダンスだ。



そうなんだ! ゲーム発祥で流行ったんですね。……そう考えると、やっぱり今の世の中で流行っている新しいことも貪欲に取り入れようとしているバンドですね。他にもリル・ウェインをフィーチャーして、「Whats My Age Again?」とリル・ウェインの曲をマッシュアップしてましたよね。新しいことに興味を持って、新しいことを発信しようっていう気持ちが常にあるんだなって。トムが脱退しても今の時代のパンクロックをやるんだ、だからこそ今までのブリンクを大事にしながらも新しい変化も恐れないんだ、っていう意志が端々から感じられますね。ポップ・パンクの時代の分岐点を作ったバンドだと自覚しているからこそ新しいトライにも貪欲なんだと思うし、だけど、過去の栄光に浸ってない。改めて、大事なものだけを持って変化していくことの重要性をいろんな部分で感じられるアルバムだと思います。











「Live Fast, Die Fun」とにかく今の自分に素直になって思い切り生きる



-今おっしゃった今の時代のパンクとは、LiSAさんご自身はどういうものだと考えられてますか。



うーん………これはいきなり世間的な話になりますけど、今ってヤンキーをなかなか見ないですよね。



-なかなかいないですね。



で、パンクって、大人から見るとヤンキーと一緒にされることが多いじゃないですか。ピアス開けて、タトゥーを入れて、モヒカンで。でも、あの「ヤンキー」と思われる人たち、はすべてに歯向かってるわけじゃなくて。貫くものや好きなものがある自分を主張しているだけだと思うんです。好きなものや大事なものがちょっとだけ人と違うだけで、だけど自分を貫いて生きていくっていう決意がある。それを守りたいだけなんですよね。



そういう、どんな時でも自分の好きなものと大事なものを忘れずに、自分で決めた神がちゃんとある。それがパンクだと思うんですよ。それは昔も今も変わらないところなんじゃないかなって。今日話していて思いましたね。だから、3人がblink-182を大事にしていることが改めて伝わってくるこの作品に改めてパンクを感じたんです。それがうれしいんですよね。それは今作の歌の内容にも通じていて、どれだけ大人になったとしても身近な世界のことを大事にして、自分のいる環境に対して全力で生きる。そういう歌なんだから好きなんですよね。



-自分を貫くこと。自分らしく生きればいいということ。それはLiSAさん自身が伝えたいことでもありますか。



そうなんだと思います。「正しいこと」を言う人はいっぱいいるから。だったら私は、その人それぞれの正義を応援できるアーティストでいたい。私も自分で選択してきたし、自分ができないこととできることを受け入れながらやってきた自覚があるんです。それこそ元々は窮屈な自分をはみ出すようにして音楽を始めたわけで、デビューの時に「はみ出してまでデビューするんだったら。本当に自分に正直にやらなきゃいけない」って思ったんですね。



LiSAとしてソロデビューする前――Girls Dead Monster(アニメの劇中バンド)が始まる時にも、ひとりで可愛い女の子だったらできないけど、「バンドの女の子」だったらできるっていう選択をした。そこからソロデビューする時には、なおさら「自分の今の気持ちを素直に書かなきゃいけない」と思って、どんなに下手でも自分の思うことを書こうと決めた。そうして最初に決めたことは、ここまでずっと貫いてこられたと思ってます。



-その強い信念も、自分らしさに手を伸ばし続ける心も、ブリンクをはじめとしたパンクが宿してくれたものなんですか。



そうだと思います。もちろん今も、永遠に自分らしさを探す過程で歌っているとは思うんです。でも一方で、今自分にできる最大限を目の前の人に全部あげるっていう気持ちもあって。ライブもそうだし音源もそうですけど、目の前の人と、今ここで全部遊びきりたい。そういう感覚が自分の中でとても大事なんですよね。それこそ「Live Fast, Die Fun」ですけど、とにかく今の自分に素直になって思い切り生きる。それを積み重ねていきたいんです。その中で、自然と変化していくこともたくさんあると思うし、それにも素直でいたいなと思うんです。



それこそ今回のブリンクのアルバムを聴いて思ったことなんですけど――私の活動が今9年目で、この先も活動を続けていきますけど、「昔はLiSA好きだったよ」っていう過去のものになっていくんじゃなくて、「今もLiSAが好きなんだよ」っていつまでもみんなが言えるような表現をこの先もやっていこうっていう気持ちにさせてもらったんです。パンクが好きで憧れてきた気持ちを、ずっと持って行っていいんだなって。



-それこそブリンクって、馬鹿をやって一生青春しているようで、ずっと子供にいられるわけじゃないっていうことにも自覚的なバンドでしたよね。『Take Off Your Pants and Jacket』や『blink-182』の頃からも、実は身の回りの社会や外の世界へのメッセージも多分に含んだ歌を歌うようになっていたし。そうして変化していくことも受け入れていくからこそ現在進行形でいられるんだろうなと。



私もだんだん大人になってきて、いろんな価値観や世界の見え方が変わっていくのが怖い時があったんですよ。でも、それこそブリンクみたいな存在がいたり、日本でも、近くにSiMやTOTALFATがいてくれたりする。ちゃんと自分を貫いたまま大人になっている人たちというか……そういう人を見て、きっと大丈夫だって思えるようになってきたんです。そうやって変わっていくことに寛容になって、いろんなことを許せるようになっていくけど、結局は自分の一番大事なことは変わらない。むしろ自分の大事なことがハッキリしていくからこそ人にも新しいものにも寛容になれるんだろうなって考えられるようになってきました。



-最後に。今おっしゃった「譲れない一番大事なこと」とはなんですか。



私の場合は、目の前のお客さんです。自分っていう存在を使って何かを伝える役目はできないか、自分という存在は誰かのためになれないかっていうことを考えて始まったのがLiSAだったので。やっぱり人がいてくれるっていうことが大きいんです。それによって歌いたいことや伝えたいことも生まれてくるから。その気持ちは年々強くなっていると思いますね。





『ナイン』

blink-182

ソニーミュージック・インターナショナル

発売中



各配信サイトにて配信中。

https://sonymusicjapan.lnk.to/BLINK182NINE



収録曲

1. The First Time | ザ・ファースト・タイム

2. Happy Days | ハッピー・デイズ

3. Heaven | ヘヴン

4. Darkside | ダークサイド

5. Blame It On My Youth | ブレイム・イット・オン・マイ・ユース

6. Generational Divide | ジェネレーショナル・ディヴァイド

7. Run Away | ラン・アウェイ

8. Black Rain | ブラック・レイン

9. I Really Wish I Hated You | アイ・リアリー・ウィッシュ・アイ・ヘイテッド・ユー

10. Pin the Grenade | ピン・ザ・グレネイド

11. No Heart To Speak Of | ノー・ハート・トゥ・スピーク・オブ

12. Ransom | ランサム

13. On Some Emo S**t | オン・サム・エモ・シット

14. Hungover You | ハングオーヴァー・ユー

15. Remember To Forget Me | リメンバー・トゥ・フォーゲット・ミー

16. Out Of My Head | アウト・オブ・マイ・ヘッド ※日本盤ボーナストラック



【関連サイト】

オフィシャルサイト(英語) https://www.blink182.com/

ソニー・ミュージック アーティストサイト(日本語) https://www.sonymusic.co.jp/artist/blink182/

オフィシャルFacebook @blink182 https://www.facebook.com/blink182/

オフィシャルinstagram @blink182 https://www.instagram.com/blink182/

オフィシャルTwitter @blink182 https://twitter.com/blink182

オフィシャルYouTube https://www.youtube.com/channel/UCdvlHk5SZWwr9HjUcwtu8ng





「紅蓮華」

LiSA

SACRA MUSIC

発売中



LiSA「LiVE is Smile Always~紅蓮華~」

2019年9月27日(金)岡山県・岡山市民会館

2019年9月28日(土)広島県・広島文化学園HBGホール

2019年10月5日(土)愛媛県・松山市民会館

2019年10月15日(火)北海道・カナモトホール

https://www.lxixsxa.com/