映画ならではの妙味が堪能できる『騎士竜戦隊リュウソウジャー』Blu-ray&DVD発売決定！

2019年7月より全国公開された『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』のBlu-ray とDVDが、東映ビデオより2019年12月4日(水)に発売される!



現在絶賛放送中の『騎士竜戦隊リュウソウジャー』TVシリーズのエピソードゼロともいえる本作は、今夏大ヒットし、ぴあ映画初日満足度でも1位を獲得した。



物語は、コウたちがマイナソーの能力によって、6,500万年前の恐竜時代の地球へタイムスリップところから始まる。そこには本物の恐竜たちと、ご先祖様であるリュウソウ族の世界があった。しかしそこに巨大マイナソーが現れリュウソウ族を滅ぼそうとする。さらにコウたちに追い打ちを掛けるように超巨大隕石が地球に迫り大ピンチに! 彼らは古代の騎士竜とともに地球の未来を守ることができるのか!!?



パイロット版を撮った上堀内佳寿也監督がメガホンをとり、脚本を山岡潤平が手掛け、福沢博文アクション監督、佛田洋特撮監督の布陣で制作された本作は、TVシリーズとはまた違う、映画ならではの迫力や仕掛けがちりばめられているので、映画館で観れなかった人はもちろん、観た方も改めて見てみると新たな発見があるはずだ。



『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』

12月4日(水) 発売/同日レンタル開始

発売:東映ビデオ株式会社 販売:東映株式会社



■DVDレンタル

●映像特典(予定) :◆特報 ◆劇場予告 ◆TVスポット



■DVDセル

価格:2,800円+税

DSTD20287/COLOR/本編30分(予定)/片面1層/1.主音声:ドルビー5.1ch/ バリアフリー日本語字幕/16:9 LB

●映像特典(予定) :◆特報 ◆劇場予告 ◆TVスポット



■コレクターズパック (Blu-ray+DVDセット)

価格:4,800円+税

BSTD20288/COLOR/本編30分(予定)/本編(blu-ray:1層 DVD:片面1層) /blu-ray:リニアPCM(5.1ch) DVD:1.主音声:ドルビー5.1ch/ バリアフリー日本語字幕/blu-ray:16:9【1080p Hi-Def】 DVD:16:9 LB

●映像特典(予定):◆メイキング ◆舞台挨拶 ◆特報 ◆劇場予告◆TVスポット ◆PR集 ◆データファイル ◆ポスタービジュアル



【キャスト】

一ノ瀬颯 綱啓永 尾碕真花 小原唯和 岸田タツヤ 兵頭功海

金城茉奈 森田涼花 北原里英 佐野史郎 吹越満



【スタッフ】

原作:八手三郎 脚本:山岡潤平 音楽:吉川清之 アクション監督:福沢博文

主題歌:「ケボーン!リュウソウジャー(Movie Edition)」Sister NAYO

特撮監督:佛田洋 監督:上堀内佳寿也



(C) 2019 劇場版「ジオウ・リュウソウジャー」製作委員会 (C) 2019 テレビ朝日・東映AG・東映