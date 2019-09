高畑勲の挑戦がいかに日本のアニメーションを豊かにしたか—回顧展開催中！

「高畑勲展—日本のアニメーションに遺したもの Takahata Isao: A Legend in Japanese Animation」が、2019年10月6日(日)まで東京国立近代美術館にて開催されている。そこで9月10日発売のムック『ハイパーホビーVOL.14』の「ミュージアムへ行こう!VOL.123」コーナーで紹介した「高畑勲展」のレポート記事を「アニメージュプラス」でも再度掲載し紹介する。



日本のアニメーションが特別になった理由

世界を変える巨大な才能



昨年亡くなった高畑勲の大規模な回顧展が東京国立近代美術館で10月6日まで開催されている。1000点を超える初公開の物も含めた貴重な資料が展示され、高畑の業績を東映動画(現・東映アニメーション)入社時から、遺作となったスタジオジブリでの『かぐや姫の物語』までを総覧できる濃厚な内容になっている。高畑ファンやジブリファンには大満足の充実度だが、「日本のアニメーションに遺したもの」というサブタイトルに込められた意味こそがこの企画のもうひとつのテーマだ。仕事を振り返るだけでなく、高畑の圧倒的な意志と理想がいかに日本のアニメーションを高い所に押し上げたかを再確認させられることだろう。



展示は、東映動画時代の『安寿と厨子王丸』『狼少年ケン』『太陽の王子 ホルスの大冒険』を紹介した「第1章:出発点ーアニメーション映画への情熱」、『アルプスの少女ハイジ』『母をたずねて三千里』『赤毛のアン』とTVシリーズの名作を次々に生み出した「第2章:日常生活のよろこびーアニメーションの新たな表現領域を開拓」、日本を舞台に選んで『じゃりン子チエ』『セロ弾きのゴーシュ』『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』を作った「第3章:日本文化への眼差しー過去と現在との対話」、さらなる新しい表現で『ホーホケキョ となりの山田くん』『かぐや姫の物語』に到達した「第4章:スケッチの躍動ー新たなアニメーションへの挑戦」と四つのブロックに分けられ、それぞれの時代に高畑が何を考え、アニメーションで何を表現できるか、何を表現すべきなのかを模索した様子が企画書やメモ、指示書などで垣間見る事ができるようになっている。そして、そのつど高畑が出した結論と高い要求に、才能溢れるスタッフたちが苦しみながら応えていったさまが展示されていく。



これは、日本のアニメーションが進化、深化していったドキュメントでもあるのだ。なぜレイアウトという役職が生み出されたか、なぜ大きなドラマが起きないアンの日常があんなにも面白かったのか、なぜタエ子の顔に笑い皺があるのか、なぜ山田家の背景は簡素なのか、かぐや姫の線がラフなのはどうしてなのか、そういった高畑の挑戦がいかに日本のアニメーションを豊かにしたかをこの回顧展は語りかけてくる。そしてその要望に応えたスタッフたちが新しい力となって日本のアニメーションを作り続けていくのだ。多くの人間でひとつの作品を作るアニメーションという世界をなぜ高畑が選択したのか、その核心に少し近づける時間を堪能して欲しい。









▲1968年公開の高畑勲初監督作品『太陽の王子 ホルスの大冒険』の森康二によるヒルダの色紙。森のキャラクターデザインがこの名作の重要なピースだった。(C)東映



▲1973年公開の『パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻』の宮崎駿によるレイアウト。宮崎は脚本、美術設定、画面構成を担当し、それらを基に高畑が演出。 (C)TMS



▲1972年と1973年にそれぞれ劇場用に作られた『パンダコパンダ』シリーズの展示スペース。約30分という短い中編ながら、時代を超えて今も子供たちに愛されている。 パンダコパンダ(C)TMS



▲東映動画時代の高畑の作業机を再現した展示。1959年に東大仏文科卒業後入社、1973年まで在籍した。 アニメーターの机 東映アニメーション所蔵



▲1974年にズイヨー映像で制作されたTVシリーズ『アルプスの少女ハイジ』の第14話『悲しいしらせ』の絵コンテ。文字は高畑、絵は宮崎によるもの。 (C)ZUIYO 「アルプスの少女ハイジ」公式ホームページhttp://www.heidi.ne.jp/



▲『アルプスの少女ハイジ』のオープニング原画(作画監督修正)。森康二のデッサンを基に小田部羊一が仕上げた。 (C)ZUIYO 「アルプスの少女ハイジ」公式ホームページhttp://www.heidi.ne.jp/



▲『アルプスの少女ハイジ』で印象的なアルムの山のハイジの家の巨大な模型! 山羊を引き連れたペーターもいる。写真撮影可能スポットだ。 アルプスの少女ハイジのジオラマ (C)ZUIYO 「アルプスの少女ハイジ」公式ホームページhttp://www.heidi.ne.jp/



▲1979年に日本アニメーションで制作されたTVシリーズ『赤毛のアン』のアンのセル付き背景画。近藤喜文がキャラクターデザインと作画監督を担当し、高畑の難しい要求に応えた。 (C)NIPPON ANIMATION CO.,LTD. ”Anne of Green Gables”(TM)AGGLA



▲1981年に東京ムービー新社で監督した『じゃりン子チエ』のキャラクター設定画(複製)。作画監督は小田部羊一、大塚康生という東映動画時代からの盟友。山本二三による美術も必見。 (C)はるき悦巳/家内工業舎・TMS



▲1988年にスタジオジブリで制作した『火垂るの墓』の節子の色彩設定。保田道世がこの作品のために絵具を調合して膨大な種類の色数をそろえた。 (C)野坂昭如/新潮社,1988



▲1994年にスタジオジブリで制作した『平成狸合戦ぽんぽこ』の膨大な量のイメージボードには圧倒されるだろう。ジブリ作品には欠かせない百瀬義行、大塚伸治の二人によるもの。 平成狸合戦ぽんぽこ (C)1994 畑事務所・Studio Ghibli・NHD



▲展示物はもちろん、ユーリ・ノルシュテイン、叶精二、氷川竜介などの寄稿もある、250ページ超えの充実した図録。2300円。



■「高畑勲展—日本のアニメーションに遺したもの Takahata Isao: A Legend in Japanese Animation」 概要



【開催期間】開催中〜10月6日(日)

【場所】東京国立近代美術館 1 階 企画展ギャラリー(東京都千代田区北の丸公園3-1)

【時間】10:00〜17:00(金、土曜日は21:00まで) ※入館は閉館30分前まで

【休館日】月曜日(ただし9月23日は開館)、9月24日(火)

【観覧料】一般 1,500(1,300)円/大学生 1,100(900)円/高校生 600(400)円

※カッコ内は20 名以上の団体料金、いずれも税込み。※中学生以下および障がい者手帳を提示の方とその付添者(1名)は無料。※本展観覧料で入館当日に限り、同時開催の所蔵作品展「MOMAT コレクション」(4F-2F)も観覧可能(10月 20日まで開催)

【問い合わせ】☎?03-5777-8600(ハローダイヤル)

【HP】「高畑勲展」公式サイト https://takahata-ten.jp

★この後、2020年4月10日(金)〜5月24日(日)岡山県立美術館にて巡回予定。