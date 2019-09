ニュージェネレーションヒーローズ集結の完全新作！　You Tubeで初配信

ウルトラマンシリーズ初となる完全新作『ウルトラギャラクシーファイト ニュージェネレーションヒーローズ』が、ウルトラマン公式You Tubeチャンネルで世界同時配信される。



▲ニュージェネレーションヒーローズが集結する (C)TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd.





本作は、50年以上の歴史を持つ「ウルトラマンシリーズ」初となるインターネット配信向けの完全新作・世界同時展開作品。

海外でも高い人気のウルトラマンゼロと、2013年よりスタートした『ニュージェネレーションヒーローシリーズ』に登場する全ウルトラヒーローが集結し、謎の黒いウルトラマン達とエキサイティングなバトルを繰り広げる。





さらに、ウルトラマンシリーズが人気を博す国のひとつ、マレーシアで誕生し活躍中のヒーロー”ウルトラマンリブット”が実写作品に初登場!



▲初の海外発ウルトラマン”ウルトラマンリブット” (C)TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd.







好評放送中のテレビ番組『ウルトラマンタイガ』につながる本作を、より多くの方々に楽しめるよう、日本語に加えて英語字幕・英語音声、中国語字幕・中国語吹替に対応して展開する。



本作の監督は特撮ヒーロー作品を数多く手掛ける坂本浩一が担当し、脚本は足木淳一郎が手掛ける。

2019年9月29日(日)10時から配信が開始され、以降毎週日曜日、最新話を配信していく。



(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd.