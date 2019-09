劇場映像初解禁！ 『蒼穹のファフナー THE BEYOND』櫻井孝宏＆岡本信彦のコメント!!

2019年11月8日(金)に劇場先行上映開始となる『蒼穹のファフナー THE BEYOND』第4話、第5話、第6話のPVが初公開された。また、新キャストとしてマレスペロ役に櫻井孝宏、ケイオス・バートランド役に岡本信彦の出演も決定し、2人のコメントも到着した!



『蒼穹のファフナー』シリーズは、少年少女たちが人型兵器”ファフナー”に乗りこみ、”フェストゥム”と呼ばれる未知の存在と命を賭して戦う姿を描くSFアニメーション。

シリーズ15周年を迎える今年、完全新作『蒼穹のファフナー THE BEYOND』全12話の劇場先行上映がスタートした。

5月に上映された第1話〜第3話に続き、11月8日からは第4話〜第6話の劇場先行上映が決定している。



この度、第4話「力なき者」、第5話「教え子」、第6話「その傍らに」のPVが初公開に。

ファフナーによる迫力の戦闘シーンはもちろん、学校に通う皆城総士や”喫茶楽園”の様子など日常パートも見ることができる。



また、併せて追加キャストとして、マレスペロ役の櫻井孝宏、ケイオス・バートランド役の岡本信彦の出演も決定。

前作『蒼穹のファフナー EXODUS』ではジョナサン・ ミツヒロ・バートランド役として出演していた岡本、その相貌も含め、一体どのようなキャラクターなのか気になるところだ。

キャラクターデザイン・平井久司氏による描き下ろし A4 クリアファイル付きのムビチケカード は、10月5日(土)より発売予定だ。



<第四話、第五話、第六話 追加キャストコメント>

■マレスペロ役:櫻井孝宏

『蒼穹のファフナー THE BEYOND』でマレスペロ役を務めます櫻井孝宏です。あの『蒼穹のファフナー』に出演できて光栄です。

途中参加ですが、気負わず作品作りに参加したいと思っています。よろしくお願い致します。



■ケイオス・バートランド役:岡本信彦

あのあと何があったのか、どうしてミツヒロがいるのか、謎だらけで皆さん見ると思います。僕も最初驚きました。今も書いてて驚きました。

前作と名前が違うということで、「どういうことなの!?」となってます。







更に、『蒼穹のファフナー』YouTube公式チャンネルにて、過去シリーズの期間限定配信がスタートする!

2004年放送のTVアニメ第1期から2015年放送『蒼穹のファフナー EXODUS』まで、TVスペシャルや劇場版を含めた全話を、2019年9月21日(土)〜11月7日(木)までの毎日、順次公開していく予定。

まだファフナーシリーズに触れたことのない方も、もう一度シリーズを振り返りたい方も、この機会にぜひチェックしてみよう!



そして、毎年恒例となったイベント「総士生誕祭」が今年も開催する。12月15日(日)にカルッツかわさきにて行われ、真壁一騎役・石井 真、皆城総士役・喜安浩平、主題歌アーティスト・angelaの出演が決定している。

チケットのオフィシャル抽選受付は 9月27日(金)12:00からとなっている。



また、9月27日(金)に池袋・グランドシネマサンシャインにて、『THE BEYOND』第1話、第2話、第3話のリバイバル上映も緊急決定。

その他、15周年記念イラストを使用した「キャラクターピクチャーズ」の発売など、15周年イヤーはさらなる盛り上がりを見せている。

『THE BEYOND』の新情報も明らかとなり、この先への期待がますます高まる『蒼穹のファフナー』シリーズ、ぜひ引き続き注目!





(C)CXEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT







【15周年記念グッズ】

『蒼穹のファフナー』15周年記念キャラクターピクチャーズ



■キンクリ堂⇒http://kinkurido.jp/shop/g/gETZA-2993/

価格:3万5000円+税



<商品内容>

キャラクターピクチャーズ本体 ・額縁(金属製)

豪華化粧箱

ファスナー付き特製ケース

<サイズ>

キャラクターピクチャーズ:約 330×330mm

額縁:約355×355mm

化粧箱:約430×430mm

受注期間:2019年9月21日(土)21:00〜2019年12月16日(月)19:00

お届け予定日:2019年2月上旬お届け予定

※当商品は受注生産商品となる為、ご注文後のキャンセルはお受けできません。

※当商品の支払方法は「クレジットカード払い」「コンビニ払い」のみとなります。 ※ 画像はイメージです。実際の商品とは異なります。





【リバイバル上映情報】

『蒼穹のファフナー THE BEYOND』 第一話「蒼穹作戦」、第二話「楽園の子」、第三話「運命の器」Blu-ray&DVD発売直前!記念上映会



上映劇場:グランドシネマサンシャイン

上映日:2019年9月27日(金)20:30〜

チケット販売:劇場HPにて9月25(水)0:00発売開始予定

チケット価格:1600円





【「蒼穹のファフナー THE BEYOND」総士生誕祭 2019】

日時:2019年12月15日(日) 開場16:00/開演17:00

会場:カルッツかわさき

出演者:喜安浩平、石井 真、angela

料金:6800円(税込)全席指定

■チケットオフィシャル抽選

受付期間:9月27日(金)12:00〜10月15日(火)23:59

受付URL⇒https://eplus.jp/fafner/





【作品情報】

『蒼穹のファフナー THE BEYOND』

第四話「力なき者」、第五話「教え子」、第六話「その傍らに」



上映開始日:2019年11月8日(金) 3話同時に先行上映開始

■劇場情報⇒『蒼穹のファフナー THE BEYOND』公式HP



<チケット情報>

数量限定描きおろしA4クリアファイル付ムビチケカード

発売日:2019年10月5日(土)

価格:1500 円

仕様:ムビチケカード+A4 クリアファイル

販売場所:上映予定劇場

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

※ムビチケカードは対応劇場のみで使用可能なカードタイプの前売券です。

※券種のお取り扱いは上映劇場をご確認ください。

※ムビチケカードの使用方法等はムビチケ公式 HP(https://mvtk.jp/)をご確認ください。

※画像はイメージです。





<STORY>

ルヴィ・カーマの導きで、マークニヒトに乗った総士。 だが、過去と共鳴したはずの彼は、ニヒトに眠る憎悪の思念と、激情の変性意識に 飲み込まれ暴走する。

「ここにいたことはわかる。でも、どこにいればいいかわからない!」 混乱する総士に、ルヴィは問う。

「あなたは誰ですか」

「何があなたをあなたにしますか」

一方で、マリス属するベノン軍も、奪われたものを取り返すべく次の行動を起こそうとしていた......。

総士を取り巻くふたつの思惑が、未来をめぐって交錯する。

その戦いが持つ、真の意味とは......。

そして、可能性の地平線とは――





<キャスト>

皆城総士:喜安浩平、真壁一騎:石井真、遠見真矢:松本まりか、春日井甲洋:入野自由、来主操:木村良平、日野美羽:諸星すみれ、近藤剣司:白石稔、西尾里奈:白石涼子、御門零央:島﨑信長、鏑木彗:小野賢章、水鏡美三香:石川由依、真壁史彦:田中正彦、遠見千鶴:篠原恵美、溝口恭介:土師孝也、羽佐間容子:葛城七穂、小楯保:高瀬右光、陣内貢:鈴木達央、将陵佐喜:浅倉杏美、イアン・カンプ:てらそままさき、ジェレミー・リー・マーシー:遠藤綾、貴志シャオ:小松美智子、アニラ・オーロビンド・ゴーシュ:櫻井智、堂馬舞:世戸さおり、ベラ・デルニョーニ:相川奈都姫、ルヴィ・カーマ:佐々木りお、ディラン・バーゼル:勝杏里、皆城朔夜:松田利冴、マリス・エクセルシア:斉藤壮馬、セレノア:ゆかな、レガート:最上嗣生、マレスペロ:櫻井孝宏、ケイオス・バートランド:岡本信彦、フィラス・アナン:岩崎諒太、ヘスター・ギャロップ:鳳芳野、ダッドリー・バーンズ:内田直哉、西尾行美:京田尚子、水鏡有子:鶏冠井美智子、御門昌和:最上嗣生、近藤衛一郎:永井真里子、貴志フェイ:藤田茜



<スタッフ>

原作:XEBEC

シリーズ構成:冲方丁

キャラクターデザイン:平井久司

メカニックデザイン:鷲尾直広

CG アニメーションディレクター:井野元英二

美術監督:野村正信・松田春香

美術デザイン:青木薫

色彩設計:関本美津子

撮影監督:師岡拓磨

編集:伊藤潤一

音楽:斉藤恒芳

演奏:ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

音響監督:三間雅文

主題歌:angela

エグゼクティブプロデューサー:中西豪

プロデューサー:須藤孝太郎

アニメーションプロデューサー:明官ゆう子

アニメーション制作:Production I.G

アニメーション制作スタジオ:I.Gzwei

監督:能戸 隆

製作:FAFNER BEYOND PROJECT