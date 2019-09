Perfume ベストアルバム購入者に直電「嬉しいね～」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月18日リリースのベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』を購入したとメッセージを寄せたリスナーに直接電話をかけ、感想を聞いてみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」9月23日(月)放送分)【リスナーのメッセージ:『Perfume The Best “P Cubed”』大好きな曲が次々とスピーカーから溢れ出てきて、もうほんっとにすっごく楽しくて嬉しくて幸せです! ベストアルバムを買ったのはPerfumeが初めてなのですが、サイズも内容もボリューミーで大好きが詰め込まれていて、Perfumeの宝石箱を手に入れた、って感じです! 一生大切にする……!!(17歳女性)】かしゆか:“すごいサイズで内容もボリューミー”ってことは、1番大きいの(完全生産限定盤)なのかな~?あ~ちゃん:そうかもしんない。――リスナーに電話かしゆか:もしもし!『サイズも内容もボリューミー』って書いてあるんだけど、それはつまり何盤を買ったのかな?リスナー:完全生産限定盤です。かしゆか:1番大きいやつを~。あ~ちゃん:はたいたね~。はたいて買ったねぇ。かしゆか:高かったじゃろうに。リスナー:実は、母が私の誕生日プレゼントで買ってくれて。のっち:おかあちゃん!!かしゆか:誕生日が近いの!?リスナー:はい、10月10日です。のっち:もうすぐだ! おめでとう!リスナー:ありがとうございます。のっち:(Perfumeのことは)いつから好きでいてくれてるの?リスナー:2013年に「未来のミュージアム」をミュージックステーションで見て、「すごいかわいいな」って思って。それでライブ映像を見たりして、気がついたらファンになっていました。あ~ちゃん:そうなんじゃあ……!のっち:(ベストアルバムで)それ以前の曲も聴いてくれてるけど、どんな感じ?リスナー:今、高校3年生なんですけど、Perfumeのみなさんの「リニアモーターガール」(を歌っていたころ)と同い年ぐらいで。そういうの聴くとすごいなって思って。私には人を感動させられることができてるかな、ってよく考えたりしてます。あ~ちゃん:……泣けてくるわ。かしゆか:そうだね(笑)。ベストで過去の曲を聴いて、そこまで思ってくれるってね。なんていい子なんだろうね。あ~ちゃん:ほんまじゃね。でもその頃は、感動なんてそんな大それたことなんてできてなくて。誰にも見てもらえないのが普通だったから。でもやり続けるってことをやってきたのが、私たちの中で……本当よかったなっていうことなんだけど。そしたらこういう風にね、今もPerfumeでいられてるから。だから(リスナーも)自分の好きなこととか得意なこととかを、ぜひやり続けて欲しいなってのは思うなぁ。何か好きなこととかあるの?リスナー:ホルンという楽器を中学校1年生からしていて、高校は音楽系に進んだんです。でも、コンクールとかで結果を残すことができなくて。将来は……ホルンは大学でサークルとかでするとして、Perfumeの影響でライブとか大好きになったので、何かホルン以外でも音楽を作るとか、人を楽しませることができたらいいなとは思っています。あ~ちゃん:へぇ~すごいね。でも音楽がやっぱり好きなんじゃね。嬉しいね。かしゆか:音楽に関わる仕事って、目に見えないだけですごいたくさんあるもんね。ライブのスタッフさんも、本当にいろんな種類の技術の人たちが集まってできてるから。何かきっかけになれたらいいよね。のっち:ホルンの繋がりで、何か他のことに進むかもしれないし。無駄じゃないからね、何もね。あ~ちゃん・かしゆか:うん。のっち:良かった! お話しできて。リスナー:こちらこそです。あ~ちゃん:あ~、良かった。ありがとう。リスナー:こちらこそ、本当にありがとうございます。電話を切ったあと、当時の楽曲について歌っていた年齢などまで調べているリスナーの熱心さに、「嬉しいね~」と語り合っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/