オノ・ナツメ「BADON」1巻が、本日9月25日に発売された。

「BADON」は刑務所の中で出会い意気投合した4人の前科者が、首都バードンで第2の人生を歩き始める物語。彼らは高級煙草店を起業しようと決め、その実現に向けて奔走するが……。月刊ビッグガンガン（スクウェア・エニックス）で連載中だ。一部書店では購入者に特典を用意している。

なお本日同時発売となった月刊ビッグガンガンVol.10には、付録として「『ACCA13区監察課』×『BADON』特製クリアファイル」が付属。12月からは大阪・愛知・東京の3都市で、コラボカフェ「ACCA×BADONカフェ」が順次開催される。

「BADON」1巻 店舗購入特典

アニメイト各店：リーフレット

紀伊國屋書店各店（一部店舗除く）：イラストペーパーI

丸善ジュンク堂書店各店（一部店舗除く）：イラストペーパーII

有隣堂各店（一部店舗除く）：イラストカードI

ブックエキスプレス各店（一部店舗除く）：イラストカードII

全国のフェア参加書店：しおり

デジタル版

Renta!、BOOK☆WALKER、ebookjapan、BookLive!、DMM.com、漫画全巻ドットコム、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックシーモア、どこでも本屋さん、ギャラクシーコミック：イラストデータ