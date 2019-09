彫刻家・ドラえもんが立体化！

メディコム・トイのニューアイテムから今月ピックアップするのはドラえもんの大型アイテム。「THE ドラえもん展 OSAKA 2019」で先行発売されたスタチューがメディコム・トイ直営店舗でも入手可能となる。







(C) Fujiko-Pro



彫刻家 ドラえもん/メディコム・トイ/4万8000円+税/2019年9月発売予定/元になったイラストはてんとう虫コミックス『ドラえもん』第17巻のトビラ(表紙ではない)に収録されている。全高約35センチ、全体的に四角いため前後左右にもかなりのボリュームがあり、非常に存在感の強いアイテムに仕上がっている。メディコム・トイ直営各店舗にて販売予定。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



「彫刻家 ドラえもん」は大型のスタチューだが、メディコム・トイからは無可動のミニフィギュア「UDF(ウルトラディテールフィギュア)」というシリーズもリリースされている。引き続きそちらの新製品情報もお伝えしよう。





(C) Moomin Characters TM



UDF MOOMIN シリーズ5/メディコム・トイ/各1800円+税(★)、各1200円+税(★以外)/2020年4月発売予定/『ムーミン』シリーズのキャラクターをミニサイズの固定フィギュアで再現。原型は大のムーミンファンで知られる人形作家の谷口千代氏が製作、トーベ・ヤンソンの原作絵を忠実に立体化している。全5種。全高約4.5〜11センチ。







(C) 1976, 2001, 2019 SANRIO CO., LTD.

APPROVAL NO.S602595



UDF Sanrio characters シリーズ1/各1200円+税/2020年4月発売予定/国内外に多くのファンを持つサンリオの人気キャラクター達を固定フィギュア化。第1弾からキティにマイメロディとトップスターが勢揃いしており、最初から全力投球のラインナップになっている。全5種。各全高約5〜9センチ。キキとララの台座は、接続させると星型になるギミックあり。



大型スタチューか手軽なUDFか、君の部屋を飾るのはどちらのアイテム?



特記なき場合、問合せ先:メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。