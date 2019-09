アクアマンからエヴァまで、MAFEXで立体化！

正義と悪、ヒーローとヴィランが揃うことで、アクションフィギュアの楽しみはより広がり、深まる。映画『AQUAMAN』(邦題『アクアマン』)から、主人公アクアマンと敵のブラックマンタがアクションフィギュアになって登場だ。ブランドはメディコム・トイのMAFEX。発売時期は結構離れているが、『アクアマン』ファンにはぜひ揃えて対決シーンを再現していただきたい。





AQUAMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s19)



MAFEX AQUAMAN (AQUAMAN Ver.)/メディコム・トイ/7800円+税/発売中/映画『アクアマン』の主人公を可動フィギュア化。全高約16センチ。表情パーツ2種。スーツの細密なディテールも忠実に再現されている。武器として三つ叉の槍トライデントが付き、付属する手首パーツに持たせることができる。

ちなみに商品名に「AQUAMAN Ver.」と付いているのは、以前に『JUSTICE LEAGUE』(邦題『ジャスティス・リーグ』)版の「MAFEX AQUAMAN」(7800円+税)が発売されているからである。スーツのデザインが異なるので見分けは容易だが、購入する際にはお間違いなきように。





AQUAMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros.Entertainment Inc.(s19)



MAFEX BLACK MANTA/メディコム・トイ/7800円+税/2020年6月発売予定/映画『アクアマン』に登場したアクアマンの宿敵ブラックマンタを可動フィギュア化。特殊なスーツで水中行動を可能にしている地上の人間が正体だ。全高約16センチ。

特徴的な赤い目はクリアパーツで再現度を高めている。ナイフや剣などの武器パーツが付き、付属手首パーツに持たせることが可能。また、推進器の噴射エフェクトパーツも付属する。



ここからは『アクアマン』関連以外のMAFEXをご紹介しよう。







(C)カラー



MAFEX エヴァンゲリオン初号機(覚醒版)/メディコム・トイ/8800円+税/2019年10月発売予定/映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』の終盤に登場した初号機の覚醒状態を再現。全高約19センチ。

頭部は口を閉じた状態と開いた状態の2種を同梱。左腕は通常状態、切断状態、A.T.フィールドで形成した状態を差し替えで再現。胸は通常状態とSコア露出状態を差し替え可能。使徒のコアパーツも付属し、手首パーツとの組み合わせで劇中シーンを再現できる。





(C)カラー



MAFEX エヴァンゲリオン2号機/メディコム・トイ/8800円+税/2019年10月発売予定/映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』からエヴァ2号機を可動フィギュア化。全高約19センチ(肩装甲上部まで)。S型装備・スカイダイブユニットを差し換えで装備可能。また肩装甲武器庫はプログレッシブナイフ着脱時を差し換えで再現できる。

武器としてプログレッシブナイフ、パレットライフル、サンダースピア、ATボウガンが付属。エントリープラグ、アンビリカルケーブルは着脱可能。使徒のコアパーツが付属し、劇中の戦闘シーンを再現できる。





(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.



MAFEX Good Guys/メディコム・トイ/9800円+税/2020年6月発売予定/ホラー映画『Childs Play 2』(邦題『チャイルド・プレイ2』)のグッドガイ人形を可動フィギュア化。劇中では悪霊チャッキーが取り憑いている殺人人形だ。全高約14センチ。グッドガイとしての顔の他に、禍々しいチャッキー顔のフェイスパーツ2種が付属。さらに3種とも眼球が動き、視線を変更できる。

このクラスの可動フィギュアとしは珍しくオーバーオールが布製になっており、より再現度の高いシルエットが楽しめる。靴の裏のモールドにも注目だ。武器としてナイフ2種、バット、ハンマー、ものさしが付き、付属手首パーツとの組み合わせで劇中シーンを再現できる。





特記なき場合、問合せ先:メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。