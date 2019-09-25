浅井健一、アニメ主題歌の最新シングル『MOTOR CITY』11月13日リリース

浅井健一が11月13日に最新シングル『MOTOR CITY』をリリースすることを発表した。



表題曲である「MOTOR CITY」は10月10日からTBSほかにて放送開始のTVアニメ『ノー・ガンズ・ライフ』のOPテーマに決定している。初回生産限定盤には、浅井健一ソロ名義として今年リリースした作品のMVを収録したDVDが付属される。また、今回のリリース情報の解禁に伴い、ジャケット写真・新アーティスト写真も公開となった。





＜リリース情報＞







浅井健一

最新シングル『MOTOR CITY』



発売日：2019年11月13日（水）

初回生産限定盤（CD＋DVD）価格：1800円（税抜）

通常盤（CD）価格：1000円（税抜）



＝CD収録曲＝（初回生産限定盤・通常盤 共通）

1. MOTOR CITY

2. Addiction

3. ぐっさり



＝DVD収録曲＝（収録予定）

Colorful Elephant

METALLIC MERCEDES

ぐっさり

HARUKAZE



＜ライブ情報＞



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

「BLOOD SHIFT TOUR 2019」



＝ツアー日程＝

2019年10月6日（日）宇都宮 HEAVENS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

2019年10月10日（木）神戸 VARIT.

2019年10月11日（金）京都 磔磔

2019年10月13日（日）三重 CLUB ROOTS

2019年10月14日（月祝）静岡 UMBER

2019年10月19日（土）仙台 CLUB JUNK BOX

2019年10月20日（日）山形 ミュージック昭和Session

2019年10月26日（土）札幌 cube garden

2019年10月27日（日）旭川 CASINO DRIVE

2019年10月31日（木）高松 DIME

2019年11月1日（金）広島 SECOND CRUTCH

2019年11月3日（日）福岡 DRUM Be-1

2019年11月4日（月祝）宮崎 SR BOX

2019年11月6日（水）大分 DRUM Be-0

2019年11月7日（木）門司 BRICK HALL

2019年119日（土）福井 CHOP

2019年11月10日（日）金沢 vanvanV4

2019年11月16日（土）大阪 CLUB QUATTRO

2019年11月17日（日）名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月19日（火）東京 マイナビBLITZ赤坂



浅井健一|SEXY STONES RECORDS

http://www.sexystones.com/v