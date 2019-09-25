浅井健一、アニメ主題歌の最新シングル『MOTOR CITY』11月13日リリース

浅井健一が11月13日に最新シングル『MOTOR CITY』をリリースすることを発表した。
表題曲である「MOTOR CITY」は10月10日からTBSほかにて放送開始のTVアニメ『ノー・ガンズ・ライフ』のOPテーマに決定している。初回生産限定盤には、浅井健一ソロ名義として今年リリースした作品のMVを収録したDVDが付属される。また、今回のリリース情報の解禁に伴い、ジャケット写真・新アーティスト写真も公開となった。
＜リリース情報＞
浅井健一
最新シングル『MOTOR CITY』
発売日：2019年11月13日（水）
初回生産限定盤（CD＋DVD）価格：1800円（税抜）
通常盤（CD）価格：1000円（税抜）
＝CD収録曲＝（初回生産限定盤・通常盤 共通）
1. MOTOR CITY
2. Addiction
3. ぐっさり
＝DVD収録曲＝（収録予定）
Colorful Elephant
METALLIC MERCEDES
ぐっさり
HARUKAZE
＜ライブ情報＞
浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS
「BLOOD SHIFT TOUR 2019」
＝ツアー日程＝
2019年10月6日（日）宇都宮 HEAVENS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
2019年10月10日（木）神戸 VARIT.
2019年10月11日（金）京都 磔磔
2019年10月13日（日）三重 CLUB ROOTS
2019年10月14日（月祝）静岡 UMBER
2019年10月19日（土）仙台 CLUB JUNK BOX
2019年10月20日（日）山形 ミュージック昭和Session
2019年10月26日（土）札幌 cube garden
2019年10月27日（日）旭川 CASINO DRIVE
2019年10月31日（木）高松 DIME
2019年11月1日（金）広島 SECOND CRUTCH
2019年11月3日（日）福岡 DRUM Be-1
2019年11月4日（月祝）宮崎 SR BOX
2019年11月6日（水）大分 DRUM Be-0
2019年11月7日（木）門司 BRICK HALL
2019年119日（土）福井 CHOP
2019年11月10日（日）金沢 vanvanV4
2019年11月16日（土）大阪 CLUB QUATTRO
2019年11月17日（日）名古屋 CLUB QUATTRO
2019年11月19日（火）東京 マイナビBLITZ赤坂
浅井健一|SEXY STONES RECORDS
http://www.sexystones.com/v
浅井健一が11月13日に最新シングル『MOTOR CITY』をリリースすることを発表した。
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