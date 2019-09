『ラブライブ！』スクフェス感謝祭2019のイベントレポートが到着♪

スマートフォン向けアプリ『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』(以下スクフェス)、『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』(以下スクスタ)のリアルイベント『スクフェス感謝祭 2019』が、2019年9月21日(土)、9月22日(日)にベルサール秋葉原にて開催され、2万833名のファンが参加した。



1日目の9月21日(土)には、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、鬼頭明里(近江彼方役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)が登場し、いよいよ9月26日にリリースを予定している「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」(以下スクスタ)にて実装される、μs・Aqours・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の覚醒前・覚醒後カードイラストなど新情報が発表された。





また、 各予選会場にて勝ち抜いたファイナリスト9名が登場し、スクフェス AC Next Stage 公式全国大会 2019 の優勝者がLeyliaさんに決定。





同日行われた『スクフェス感謝祭2019開催記念!Guilty Kiss スペシャル生放送』では、AqoursからGuilty Kissの逢田梨香子(桜内梨子役)、小林愛香(津島善子役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)が登場し、現在スクフェスにて開催中の「Shadowverse × スクフェス」コラボキャンペーンの内容やスクフェスの新情報を発表した。





・なかよし総選挙イラスト公開!

スクフェス6周年記念企画として行われた、なかよし総選挙で見事1位に選ばれたペアのイラストが初公開されました。このイラストは特別ストーリー内で登場する。



▲絢瀬絵里&東條 希【温泉でまったり…小旅行気分♪】



▲津島善子&国木田花丸【温泉でまったり…小旅行気分♪】



また、1位のペアのUR部員はペアイラストをもとにした、2人が1枚中に描かれている特別なUR部員となる。UR部員はペアそれぞれのメンバーごとにあり、イラストが少し変化する。12月頃に限定勧誘部員として登場予定。また、なかよし総選挙の特別ストーリーは3位に選ばれたペアから順番に11月より配信予定。今回はなかよし総選挙の企画として登場した『2人で1枚のペア部員』だが、今後のシリーズ化が決定し、ストーリーについても新展開が始まる予定。



・μs楽曲のソロver.配信決定!

μsのソロver楽曲をスクフェス内に実装される。楽曲や配信時期などの詳細は、後日の発表となる。



・Aqoursユニットスクフェスコラボ楽曲

スクフェスとのユニットコラボ楽曲CDの発売を記念して、スクフェスゲーム内でも特別なキャンペーンが実施される。



・スクフェスID連携特典公開!

スクスタのプレイヤーランクを25にすると、スクフェスゲーム内で使用できるUR確定勧誘チケットがもらえる。さらにスクフェスのプレイヤーランクを300にすると、スクスタゲーム内で使用できるUR確定勧誘チケットがもらえるなど、IDを連動されることで特典がもらえる。



翌日の9月22日(日)には、μsから新田恵海(高坂穂乃果役)、Aqoursから伊波杏樹(高海千歌役)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から大西亜玖璃(上原歩夢役)が登場し、スクスタの新情報が発表された。





また、スクフェス全国大会2019の各予選会場にて勝ち抜いたファイナリスト8名が登場し、おむらいすさんの優勝者が決した。





虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ステージでは、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から大西亜玖璃(上原歩夢役)、村上奈津実(宮下 愛役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)が登場しスクスタをプレイ。また、YouTubeにてラブライブ!シリーズアニメ全話公開など新情報が発表された。



なお、同日展示、出展された情報は記事内の【全ての画像を見る】で公開。