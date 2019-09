新生『ハイキュー!!』、星海光来に花江夏樹、宮野真守は宮侑！　新ビジュアルとPVをチェック！

『週刊少年ジャンプ』にて連載中のバレーボール漫画『ハイキュー!!』の新生烏野高校のメンバーがずらりと立ち並ぶ、第4期アニメーションの新ビジュアルが公開された。



アニメ『ハイキュー!!』は、2020年1月よりMBS/TBS系全国28局ネットにて、毎週金曜日の深夜1:25分から”スーパーアニメイズム”枠にて放送となる。

TVアニメ第4期となる本作のタイトルが『ハイキュー!! TO THE TOP』に決定し、新キャラクターとなる鴎台高校の星海光来役を花江夏樹が、そして、稲荷崎高校の宮侑役を宮野真守が担当することが発表された。



さらに春高バレー東京都代表決定戦を描くOVA『ハイキュー!! 陸 VS 空』のティザーPVも解禁された。

熱い戦いを繰り広げる選手たちの姿を垣間見ることができる。



そして『ハイキュー!! TO THE TOP』の新ビジュアルも公開!

新生烏野高校のメンバーが描かれた新ビジュアルに本作への期待が高まる。



<キャスト>

日向翔陽:村瀬歩、影山飛雄:石川界人、澤村大地:日野聡、菅原孝支:入野自由、田中龍之介:林勇、東峰旭:細谷佳正、西谷夕:岡本信彦、月島蛍:内山昂輝、山口忠:斉藤壮馬、縁下力:増田俊樹、清水潔子:名塚佳織、谷地仁花:諸星すみれ、武田一鉄:神谷浩史、烏養繋心:江川央生、星海光来:花江夏樹、宮侑:宮野真守



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS