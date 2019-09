カラバオ・カップ3回戦が24日に各地で行われた。

日本代表DF吉田麻也が所属するサウサンプトンはアウェイでポーツマスと対戦。21分と44分にダニー・イングスがゴールを決めて2点リードで折り返すと、後半も77分にセドリック・ソアレス、86分にネイサン・レドモンドがそれぞれ追加点を決めて、4-0で完勝した。吉田はフル出場した。

3連覇を狙う王者マンチェスター・Cは19分にラヒーム・スターリングが先制点を挙げると、35分にガブリエル・ジェズスが追加点を挙げ、42分にはダビド・シルバが相手のオウンゴールを誘発。前半の内に試合を決めて、3-0で快勝した。

トッテナムは敵地で4部のコルチェスター・ユナイテッドとスコアレスドローで終わり、PK戦の末に敗れて3回戦敗退を喫した。

■カラバオ・カップ3回戦1日目の結果

アーセナル 5-0 ノッティンガム・フォレスト(2部)

コルチェスター・ユナイテッド(4部) 0-0(PK戦4-3) トッテナム

クローリー・タウン(4部) 1-1(PK戦5-3) ストーク(2部)

ルートン・タウン(2部) 0-4 レスター

ポーツマス(3部) 0-4 サウサンプトン

プレストン・ノースエンド(2部) 0-3 マンチェスター・C

シェフィールド・ウェンズデイ(2部) 0-2 エヴァートン

ワトフォード 2-1 スウォンジー(2部)

■2日目の対戦カード(25日開催)

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ vs レディング(2部)

オックスフォード・ユナイテッド(3部) vs ウェストハム

ブライトン vs アストン・ヴィラ

シェフィールド・ユナイテッド vs サンダーランド(3部)

バートン・アルビオン(3部) vs ボーンマス

ミルトン・キーンズ・ドンズ(3部) vs リヴァプール

チェルシー vsグリムズビー・タウン(4部)の勝者

マンチェスター・U vs ロッチデール(3部)