コトブキヤが展開するARTFXシリーズより、ナイトウィングが1/6スケールで発売される。2020年2月発売予定で、価格は13,800円(税抜)。

コトブキヤが原点に立ち返り、ヒーローの1/6スケールを続々と立体化するARTFXシリーズに「ナイトウィング」が登場する。

ナイトウィングは、初代ロビンとして知られるバットマンの元相棒、ディック・グレイソンが名を変えたスーパーヒーロー。実際のフィギュアでは、ARTFXシリーズのメインクリエイターである原型師、ヴィクトール・ユーゴー氏がキャラクター像を構築した。

同シリーズでは、マルチパートスタチューとして台座を共通の世界観で展開。後日発売予定の3体を集め、今回のナイトウィングと組み合わせることで、「CADMUSラボ」のロゴが完成する仕様となっている。

