ホビーメーカー・コトブキヤの展開するフィギュアシリーズ「DC COMICS美少女」より、ポイズン・アイビーが2020年2月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は12,800円(税抜)。

2020年2月発売予定「DC COMICS美少女 ポイズン・アイビー リターンズ」12,800円(税抜)

ポイズン・アイビーは、植物を愛するあまり仇となる人間を容赦なく排除しようとする危険なテロリスト。9年ぶり2度目のBISHOUJO化となる今回のフィギュアでは、巨大な植物モンスターに軽く腰かけ妖しく微笑む姿で立体化された。

ボディスーツに包まれた柔らかな肌と植物モンスターの触手との対比が印象的な同フィギュア。角度によって彼女の過激な思想が見え隠れする、ムード満点な仕上がりになっているとのこと。

BATMAN and all related characters and elements

(C) & TM DC Comics. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s19)