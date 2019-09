『プリンセス・プリンシパル』ライブイベントのチケット一般販売、9月29日（日）10時スタート！

2017年7月〜9月にTV放送され、2020年には全6章でTVシリーズのその後を描く完全新作の続編の劇場公開も決定しているオリジナルアニメーション『プリンセス・プリンシパル』のライブイベント、「プリンセス・プリンシパル THE LIVE Yuki Kajiura×Void_Chords」のチケット一般販売が2019年9月29日(日)10:00よりスタートする。新規描き下ろしのイベントキービジュアル、グッズ情報も公開となった。





●「プリンセス・プリンシパル THE LIVE Yuki Kajiura×Void_Chords」公演概要

TVアニメ「プリンセス・プリンシパル」で劇伴音楽を担当した梶浦由記、主題歌他を担当したVoid_Chords(高橋諒)がリアレンジした楽曲を生演奏でお届けするスペシャルライブ!

【開催日】

2019年10月19日(土)開場 17:30/開演 18:30

2019年10月20日(日)開場 15:00/開演 16:00

【会場】

舞浜アンフィシアター

【出演】

◆梶浦由記 (Piano・Chorus)

Vocal:KAORI、KEIKO、YURIKO KAIDA 、Joelle

MUSICIAN【FRONT BAND MEMBERS】:

是永巧一(Guitar)、佐藤強一(Drums)、高橋”Jr.”知治(Bass)、

櫻田泰啓(Keyboards)、中島オバヲ(Percussion)、城元絢花(Violin)、

才恵加(Sax/Flute)、大平佳男(Manipulator)

◆Void_Chords(ヴォイド コーズ)

Vocal:Yui Mugino

MUSICIAN:Ryo Takahashi(Bass)、

Yuichi Kitajima(Guitar)、Nozomu Kitamura(Drums)、

Kuwagata Fukino(Keyboards)、Shigeo Aoki(Manipulator)

【チケット料金】

全席指定 8800円(税込)

【お問い合わせ】

インフォメーションダイヤル:03-5793-8878(平日13:00~18:00)





●グッズ情報

<グッズ販売スケジュール>

2019年10月19日(土)13時~イベント終演後30分を予定

2019年10月20日(日)11時~イベント終演後30分を予定

※グッズはチケットをお持ちの方のみ購入可能です。



<会場購入特典>

◆1会計につき、税込3000円ごとにL判ブロマイド1枚(5種ランダム)

◆1会計につき、税込1万5000円以上購入で先着100名(各日50名)に梶浦由記・高橋諒直筆サイン入りポスター

※サイン入りポスターの絵柄は1種類です。

※特典はなくなり次第終了となります。

※原則、特典の交換はお断りさせていただきます。



◆パンフレット/2000円(税込)

サイズ:A4縦 全24ページ(表紙・裏表紙含む)

梶浦由記、高橋諒の新規インタビュー他 3万字越えの大ボリューム!

◆Tシャツ【ライブビジュアル ver.】/各3000円(税込)

サイズ:M/L/XL

◆Tシャツ【クイーンズ・メイフェア校制服 ver.】/各3000円(税込)

サイズ:M/L/XL

クイーンズ・メイフェア校制服姿のチーム白鳩 新規描き下ろしイラスト使用

◆ジップパーカー/5000円(税込)

◆マフラータオル/2000円(税込)

◆Cボールプレートライト/2000円(税込)

◆フォトトートバッグ/2500円(税込)

TVアニメ「プリンセス・プリンシパル」OST『Sound of Foggy London』のジャケットイラスト使用

◆クリアファイルセット/700円(税込)

A4サイズ、2枚セット

イベントキービジュアル&新規描き下ろしイラスト使用

◆PIICA(R)+クリアパスケース/2000円(税込)

キャラクター原案・黒星紅白描き下ろし続編特報ビジュアル使用

◆メモリアルオルゴール/6000円(税込)

収録曲:moonlight melody

◆アクリルスタンド/2000円(税込)

全5種(アンジェ、プリンセス、ドロシー、ベアトリス、ちせ)

新規描き下ろしイラスト使用

◆缶バッジ/1個400円(税込)

全10種、ランダム

イベントキービジュアル&新規描き下ろしイラスト使用





●「プリプリ THE LIVE」特番 10月1日(火)放送!

~梶浦由記×高橋諒「プリプリ THE LIVE」SP特番~音の生まれるところ

「プリプリ THE LIVE」への思いや見どころ、それぞれの音楽ルーツなどが語られた梶浦由記、高橋諒のスペシャル対談ほか、ライブイベントをより楽しむことができる必見の特番!

・放送:MUSIC ON! TV 10月1日(火)22:30~

・出演:梶浦由記、Void_Chords(高橋諒)ほか





●10月からはMBSにてTVシリーズ全12話の放送も決定!

【MBS】10月8日より 毎週木曜 27:30~

【TOKYO MX】9月29日(日) 23:00~【BS11】10月1日(火) 24:30~

最終話「case24 Fall of the Wall」放送!

※放送日時は予告なく変更になる可能性があります。



