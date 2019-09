記念イベントへ！　アニメ『グリムノーツ The Animation』チケット一般発売開始

2019年1月〜3月にTBS、BS-TBSにて放送されたアニメ『グリムノーツ The Animation』。

本作の本編全12話を収録したBlu-ray BOX「グリムノーツ The Animation Complete Blu-ray」の発売記念イベント【10月公演】のチケット一般販売が、2019 年9月21日(土)10時よりスタートした。



アニメ『グリムノーツ The Animation』は、2016年にサービスを開始したスクウェア・エニックスのスマートフォン用ゲームアプリ『グリムノーツ』を原作とするアニメ作品。

原作ゲームは2018 年に『グリムノーツ Repage(リ・ページ)』として大幅リニューアルされ、現在は全世界で1700万DLを突破している。



今回開催される「グリムノーツ The Animation Complete Blu-ray」発売記念イベント【10月公演】は、2019年10月6日(日)に、科学技術館サイエンスホールにて行われ、本イベントには、逢坂良太(エクス役)、上田麗奈(レイナ役)、水島大宙(ロキ役)、 大久保瑠美(ジャンヌ・ダルク役)、間島淳司(ロビン・フッド役)の出演が予定されている。



チケットの一般販売はきゃにめ特設サイトにて9月21日(土)10時よりスタートしており、来場者には特製クリアファイルがプレゼントされる。