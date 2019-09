リアル脱出ゲームは無敵!? Perfume 好きなゲームTOP3を語る！

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組 「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」 。2019年9月21日(土)の放送は、2019年9月18日(水)にベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed”』をリリースしたPerfumeが登場。ゲストの意外な一面がのぞける名物コーナー「ゲストの〇〇チャート TOP3!」では、「好きなゲーム TOP3!」を発表しました。【第3位】ナンジャモンジャ【第2位】リアル脱出ゲーム【第1位】オーバークック2あ〜ちゃん:「ナンジャモンジャ」っていうボードゲームは、いろんなモンスターがいっぱい出てくるんですけど、そのモンスターに名前をつけて、その名前を覚えて、一番早く名前を言えた人がカードをもらえるというゲームなんです。名前のセンスが人によって違うので、めちゃめちゃ面白いですね!あ〜ちゃん:瞬時に記憶するのは、かしゆかが得意ですね。かしゆか:その場の暗記力は得意なんです。のっち:苦手ですね(笑)。全然覚えられないし、わかったと思っても他の人の手が先に出ていたりして、「ナンジャモンジャ」は苦手でした。あ〜ちゃん:でも、自分が名付けたモンスターには愛を持っているから、誰よりも取りに行ってたよね!かしゆか:スタッフさんも交えて大人数でやったりしたよね。あ〜ちゃん:アメリカツアーのときは、飛行機が来るまで空港の床に座ってカードを広げてやったりしました。のっち:これは、複数人で一つの部屋に閉じ込められて、みんなで協力して謎を解きながら実際にその部屋から脱出するっていうゲームなんですけど、いろんなお友達と一緒に行く中で、やっぱりこの3人が一緒のチームになると、脱出率が上がります!かしゆか:無意識にサポートし合うんですよね。3人だと、目を見て相手の状況を判断してサッとできるんですよ。お互いのことがよく分かっているから。あ〜ちゃん:「Perfumeで行くのは一番良いわ!」ってなったよね(笑)。あ〜ちゃん:確かに、ステージに何か物が落ちていたりするときは、それを誰が取るのか、目でアイコンタクトを取っていますね。「OK。(曲が)終わったときに私が行くわ」って感じでパッて行って、パッて戻って来るみたいな。かしゆか:このゲームは、キッチンの中でみんながそれぞれの役割を果たして、注文が来たメニューをみんなで一生懸命作るというゲームなんです。制限時間内により多く作ってスコアをあげるんですけど、レベルが上がるごとにキッチンがどんどん不便な形になっていって、沼に沈んじゃったりとか、気球で離されたり、川に流されたりとかするんです。その中でそれぞれの役割をうまくフォローしあってスコアをあげるんです。あ〜ちゃん:3人とも、男になっちゃいますね。何が起きても「そう来たよね。了解」って感じで的確に指示を出しあいます。のっち:女の子みたいに「キャッ! わかんない〜!」ってならないんです(笑)。かしゆか:これがゲームクリアの秘訣なんだと思います。何かにオドオドしたりせず、みんなが同じように冷静だったりする、この温度感がたまたま奇跡の3人なんだなって思いますね!Perfumeのベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed”』は好評発売中です!<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜13:00~13:55パーソナリティ: ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/