Perfume 豪華フォトブックレットには「今まで見なかった表情も」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月18日リリースのベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』の完全生産限定盤に付く豪華フォトブックレットを見ながら、お気に入りの写真を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」9月23日(月)放送分)あ~ちゃん:『Perfume The Best "P Cubed"』がリリースになりましたー!3人:わぁー(拍手)。のっち:そして完全生産限定盤には、600ページのブックレットが付いてるんですね。あ~ちゃん:ね~! これ60ページじゃないけんね。かしゆか:約600ページですから。のっち:分厚いなぁ~。あ~ちゃん:これはもうタウンページです。のっち:懐かしい!(笑)。かしゆか:こんなに写真入っているけど、何かお気に入りとかありますか?のっち:お気に入り……いや、正直全部好きなんだよなぁ。あ~ちゃん:写真は覚えてんだけど、どこに入ってるかわからない。かしゆか:ありすぎてな(笑)。あ~ちゃん:あのねぇ……のっちの写真なんですよ。ピンクの洋服ね、着てるやつ。かしゆか:ジャケットのタイプのほうの?あ~ちゃん:そうそうそうそう……(探したけど)ちょっとね、無かった。のっち:見つかんない(笑)。かしゆか:あっ、いました! わりと前半のほうだった。男前のっち。のっち:スーツ。あ~ちゃん:うん。それ、非常に好きですね。「おぉっ!」ってなりましたね。のっち:そうそう。年齢も生まれたところも性別も違う3人のカメラマンさん(※)に撮ってもらったので、本当に様々な写真が入っています。(※鈴木親さん、ハンナ・ムーンさん、Johnny Dufortさん)かしゆか:うん。自分たちでは、今まで見なかった表情とかもたくさんあるよね。あ~ちゃん:あるあるー。かしゆか:私、みんなで超モケモケ着た3人のやつ好き。あ~ちゃん:私も好きだった。楽しかったね。かしゆか:楽しかった。自分たちのライブ衣装じゃ着ないようなね、踊れない服だけど(笑)。女の子の憧れる要素が、ギュっと詰まったかわいい服を着させてもらいました。あ~ちゃん:そうじゃね。マジで爆アガりだったね、これ。のっち:ね。のっちはね、あ~ちゃんのピンクの衣装の写真がわりと全部好き。なんかこの衣装のときは、甘い表情なんだよね。あ~ちゃん:あ、ほんとですか。嬉しい。のっち:この写真には、マジ女の子のカワイイが詰まってる!あ~ちゃん:(撮影したのは)親さんだったけぇかね。かしゆか:あ~、そうかもね。あ~ちゃん:親さんが見る私は、そういう風に見えとんかね? 親さんは、自分のその人の見せたいものを撮る感じあるよね。その人の姿を。のっち:そうかも!あ~ちゃん:だけ、すごいかっこよく撮ってくれるし、色っぽく撮ってくれたり。すごい不思議。同じ洋服でも全然違う顔になってたりするよね。のっち:たしかに。あ~ちゃん:ハンナもいいよね。あの、モノクロ。結構スーっとしてる表情が多い中で、ゆかちゃんがあごに手をやって笑ってる1枚があるんですよ。かしゆか:はい。前のほうに。あ~ちゃん:これ、「あっ!」てなったよね。のっち:なった。ほんとは多分、かしゆかはあんまり……こういう表情はあんま出したことないから「載せるのどうなのかな?」と思ってたはず!かしゆか:そう。「え~どうしよう?」ってなったけど。のっち:そう。でも周りが、「めっちゃいいよ、これ」って言って。あ~ちゃん:いいよね。かしゆかの兄ちゃん見とるみたい。かしゆか:遺伝子感じる?(笑)。あ~ちゃん:うん、めちゃめちゃ感じる(笑)。若いときのかしゆかみたいな感じの……やっぱモノクロって、色が無くなることで際立つ部分あるよね。のっち:引き出されるよね、なんか。あ~ちゃん:もう、いっぱい言いたくなっちゃうね。かしゆか:ずっと見ていられるね。